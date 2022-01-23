Филологи НГТУ проанализировали сообщения о минировании, которые приходят в школы Новосибирска

Новосибирские филологи проанализировали сообщения о минировании, которые поступали в школы, вузы и другие учреждения города. Преподаватели НГТУ пришли к выводу, что они написаны безграмотными людьми с целью поразвлечься.

— Даже на взгляд обычного человека эти тексты в подавляющем большинстве малограмотны, то есть написаны людьми, которые не имитируют малообразованного человека, а таковыми и являются. И если с орфографией всё не так печально, то с пунктуацией люди явно не в ладу. О чем это может говорить? Отсутствие необходимых знаков препинания свидетельствует о слабых логико-когнитивных связях. Такое бывает с подростками или с людьми, зацикленными на своих психологических проблемах, — рассказала завкафедрой филологии НГТУ НЭТИ, доктор филологических наук Галина Мандрикова.