Филологи НГТУ проанализировали сообщения о минировании, которые приходят в школы Новосибирска

Новосибирские филологи проанализировали сообщения о минировании, которые поступали в школы, вузы и другие учреждения города. Преподаватели НГТУ пришли к выводу, что они написаны безграмотными людьми с целью поразвлечься.
— Даже на взгляд обычного человека эти тексты в подавляющем большинстве малограмотны, то есть написаны людьми, которые не имитируют малообразованного человека, а таковыми и являются. И если с орфографией всё не так печально, то с пунктуацией люди явно не в ладу. О чем это может говорить? Отсутствие необходимых знаков препинания свидетельствует о слабых логико-когнитивных связях. Такое бывает с подростками или с людьми, зацикленными на своих психологических проблемах, — рассказала завкафедрой филологии НГТУ НЭТИ, доктор филологических наук Галина Мандрикова.
По словам доктора филологических наук, в текстах часто содержится оскорбительная лексика, просторечные слова, разговорные выражения и жаргонизмы. При этом авторы сообщений о минировании прибегают к официально-деловому стилю, чтобы придать тексту достоверность.
— В сообщениях преобладает разговорная речь, в частности, при построении словоформ, словосочетаний и предложений. Обращают на себя внимание многочисленные заимствования из детективных сериалов, комиксов и компьютерных игр. В целом складывается впечатление, что цель авторов — развлечься, сыграв на такой важной теме, как безопасность людей, особенно детей. Кроме того, развлекаясь, авторы «подметных» писем используют те мотивы «отмщения» миру в лице общества, государства и отдельных людей, которые стали своего рода модой среди малолетних «школьных убийц» и киношных маньяков, — добавила
Филологи из НГТУ также утверждают, что авторы сообщений о минировании «давят» на человеческие чувства. Так они хотят возвыситься над другими людьми, но при этом они уверены, что останутся безнаказанными.
В среду, 19 января, во время волны эвакуаций в школах и вузах в Новосибирске появился текст сообщения о минировании. В самом тексте говорилось о безопасности детей.
Ровно год назад такая же волна лжеминирований накрыла сначала Свердловскую область, потом города по всей России, а затем несколько городов в СНГ. «Минером» был