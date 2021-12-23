В Новосибирске закроют все вечерние школы — чем их планируют заменить

В Новосибирске закроют вечерние школы. Об этом во время прямого эфира на НГС сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



На прошлой неделе читательница НГС рассказала, что после Нового года закрывается вечерняя сменная школа № 17 на улице Фрунзе, 5. По ее словам, детям не дают закончить учебный год. Посреди процесса обучения школу расформировывают.



— Детям должны дать закончить учебный год. Если это не так — прошу вашу читательницу направить письмо нам в Министерство образования НСО, — сказал Сергей Федорчук. — Практически все будем вечерние школы закрывать потихоньку, потому что по закону об образовании нет такого понятия. И вопрос не в этом. Я не вижу здесь особой проблемы. Нужно учить всех детей. Но вечерняя школа выстраивалась в определенном обществе, когда такой формат был нормальным. Но сегодня они не выполняют свою функцию, которая изначально задумывалась. И их нужно трансформировать. Другой вопрос — во что.