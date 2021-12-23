В Новосибирске закроют все вечерние школы — чем их планируют заменить

В Новосибирске закроют вечерние школы. Об этом во время прямого эфира на НГС сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
На прошлой неделе читательница НГС рассказала, что после Нового года закрывается вечерняя сменная школа
— Детям должны дать закончить учебный год. Если это не так — прошу вашу читательницу направить письмо нам в Министерство образования НСО, — сказал Сергей Федорчук. — Практически все будем вечерние школы закрывать потихоньку, потому что по закону об образовании нет такого понятия. И вопрос не в этом. Я не вижу здесь особой проблемы. Нужно учить всех детей. Но вечерняя школа выстраивалась в определенном обществе, когда такой формат был нормальным. Но сегодня они не выполняют свою функцию, которая изначально задумывалась. И их нужно трансформировать. Другой вопрос — во что.
Вечерняя школа — форма получения школьного образования. Поступить в нее может любой желающий с 15 лет, кто в свое время не получил обязательного образования. Предельного возраста для поступающего нет. Школы подобного типа существовали еще в дореволюционной России и широко распространились во время СССР для ликвидации безграмотности. Сейчас в основном в этих школах учатся дети, которые не сдали ОГЭ.
Министр сообщил, что уже приняты решения, как изменить вечерние школы.
— Губернатор нашу идею поддержал — мы будем развивать центры политехнического обучения. Когда ребенок, не сдавший ОГЭ, кроме того что закрепленный за определенной школой, будет готовиться к сдаче русского и математики, мы еще будем им давать профессию на базе политехнического центра, — добавил министр. — Я считаю, что эти формы нужно развивать — новые, современные. Когда ребенок не просто бы получал корочки, но и профессию освоил.
В Новосибирской области почти за два года пандемии все сферы так или иначе научились работать в новых, непростых условиях. Образованию пришлось проявлять максимальную гибкость, вводить и снимать запреты, отправлять детей учиться домой и справляться с колоссальным негативом со стороны родителей из-за этого решения. Обо всех актуальных вопросах мы поговорили с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком — читайте большое интервью здесь.