«На конфликтах зарабатывают капитал»: министр образования НСО — о продлении каникул, вакцинации детей и военном патриотизме

О большом количестве домашних заданий, особенно в начальных классах

— Есть, конечно, определенные нормы, и учителя их хорошо знают. Я считаю, что расчеты, которые делают люди и публикуют в интернете, сколько тратится часов на выполнение домашнего задания какими-то детьми, — это всё от лукавого. Потому что у детей разные ритмы выполнения той или иной работы. Одному на решение математики нужен час, второму — три, третьему — 15 минут. Это связано с разной скоростью усвоения информации, мыслительной деятельности.

Это ни хорошо, ни плохо. Ребенку, чтобы понять материал, нужно работать в своем ритме. Если ему уменьшить нагрузку, то этот ребенок будет отставать. Поэтому количество домашнего задания с точки зрения ритма деятельности всегда будет разным. И у многих детей оно, к сожалению, будет большим, потому что этому конкретному ребенку нужно на его выполнение больше времени. Это возрастные и психологические особенности. Я считаю, что неплохо, если домашнее задание в неделю может составлять 8–10 часов. Не вижу здесь большой проблемы.

Мне кажется, что родители должны учить ребенка прогнозировать его день, выстраивать его и правильно распределять нагрузку. И не надо говорить, что только школа в этом виновата. У нас как получается: сначала родители хотят попасть в гимназию с углубленной программой, а потом говорят, что там нагрузка большая.

И еще говорят часто, что нужно создавать школу, в которой будут учитываться индивидуальные особенности каждого ребенка. Скажите мне, в современном мире это возможно? Назовите мне страны, где это полностью воплощено, где для каждого ребенка создана частная школа.

Я не считаю, что даже министр образования может ответить на вопрос, много или мало задают домашней работы. Для того, чтобы на него ответить, ты должен посмотреть на жизненный цикл конкретного ребенка. И только тогда можно сказать: да, для этого ребенка это перегруз. К сожалению, только так.

О закрытии вечерних школ

— Читательница НГС сообщила, что после Нового года закрывается вечерняя сменная школа № 17 на улице Фрунзе, 5. По ее словам, детям не дают закончить учебный год. Посередине процесса обучения школу расформировывают.

— Детям должны дать закончить учебный год. Если это не так, прошу вашу читательницу направить письмо нам в Министерство образования НСО.

Практически все будем закрывать потихоньку, потому что по закону об образовании нет такого понятия. И вопрос не в этом. Я не вижу здесь особой проблемы. Нужно учить всех детей. Но вечерняя школа выстраивалась в определенном обществе, когда такой формат был нормальным. Но сегодня они не выполняют свою функцию, которая изначально задумывалась. И их нужно трансформировать. Другой вопрос, во что.

Губернатор нашу идею поддержал — мы будем развивать центры политехнического обучения. Когда ребенок, не сдавший ОГЭ, кроме того, что закрепленный за определенной школой, будет готовиться к сдаче русского и математики, мы еще будем им давать профессию на базе политехнического центра.

Я считаю, что эти формы нужно развивать — новые, современные. Когда ребенок не просто бы получал корочки, но и профессию освоил.

«Одни студенты учат»

— Читательница НГС написала в редакцию, что в школе № 206 детей учат «одни студенты», и родители недовольны качественным образованием.

— Кадровый вопрос всегда был. Внутреннее совмещение было и в советское время. Сегодня у нас официально порядка 749 вакансий. Для этого мы переформировали проект «Сетевой учитель». Когда в сельской местности нет учителя, мы доплачиваем педагогам из города и районных центров. Собираем из маленьких школ детей, и у них лучшие учителя ведут, например, физику. В этом году мы стартовали, посмотрим на результаты и будем масштабировать.

Сегодня студентам разрешено в школах работать — речь идет о 3–4-м курсе. И я считаю, что это очень хорошо. Молодой преподаватель — это неплохо. А если у нас не будет молодых преподавателей, то они когда и где научатся работать, чтобы потом стать старыми, опытными и методистами.

Чего не хватает молодым преподавателям, так это методического сопровождения. Это правда. В 2005 году было принято решение и методические службы закрыли. Сегодня мы возрождаем всё заново. У нас будет это идти через методические объединения, и будем доплачивать учителям-методистам. Чтобы этому молодому учителю было к кому обратиться. Он может хорошо знать предмет, но не иметь практики, как его донести до 5-, 10-классников.

О воспитании патриотизма в современной школе

— Один из читателей у вас спрашивает: «Вы согласны с тем, что стержень патриотизма в подготовке к войне, а не во всеобщем развитии экономики, культуры, образования, здравоохранения и науки, то есть в гражданской мирной мощи страны?»

— Это провокационный вопрос. Во-первых, военный патриотизм не является подготовкой к войне. Во-вторых, я не считаю, что у нас патриотизм только военный. У нас очень много объединений, которые не носят военно-патриотического характера.

Например, то же самое поисковое движение — это не военный патриотизм. То, что они ходят в форме, — ну и что? Это же ближе к археологии. Эти ребята, проводя археологические изыскания, поднимают предметы и останки наших военных и проводят исследования в архивах. Это военный патриотизм? С позиции некоторых — да, а я считаю, что нет.

Тоже движение — юнармия. Кто сказал, что там основа всего — война? То, что многие ребята, которые идут туда, ориентированы на службу в армии, — да. А служба в армии — это всегда война? Или не нужно, чтобы в стране были люди, которые готовы служить? Родину защищать — это нормально. Давайте не будем говорить, что у нас сегодня это насаживается.

У нас в регионе 360 тысяч школьников. И только 10 тысяч состоит в юнармии. За 4 года насаживания у нас такое количество? В Российском движении школьников у нас примерно такое же количество детей. И это ребята, которые выбрали это.

Всем детям рассказывают об исторических датах России, в том числе и боевых. А что в этом плохого? Вы считаете, что мы не должны рассказывать о Сталинградской битве, о подвиге наших людей в битвах под Москвой, о Курской битве, о взятии Берлина? Я считаю, что должны.

Мы создаем мифы, что нет ничего святого. Вот это плохо. Такого рода пропаганда некоторых граждан, которые говорят, что не нужно рассказывать о военной истории, на то и направлена. Ни к чему хорошему не приведет. Я не сторонник военной истории как таковой. Но, к сожалению, история человечества — это история войн. И не рассказывать о войнах невозможно. А об экономике мы тоже говорим.

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