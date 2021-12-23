«На конфликтах зарабатывают капитал»: министр образования НСО — о продлении каникул, вакцинации детей и военном патриотизме

В Новосибирской области почти за два года пандемии все сферы так или иначе научились работать в новых, непростых условиях. Образованию пришлось проявлять максимальную гибкость, вводить и снимать запреты, отправлять детей учиться домой и справляться с колоссальным негативом со стороны родителей из-за этого решения. Коронавирус не отступает, поэтому вопросы продления каникул, дистанта, вакцинации школьников остаются актуальными. Но есть и другие — строительство и ремонт школ, большое количество домашних заданий, напряженность в межэтнических группах, военно-патриотическое воспитание. Обо всём этом корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком.
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Продлят ли новогодние каникулы и как на это могут повлиять праздники
— Каникулы у нас начнутся, как и положено, с 28 по 30 декабря. В разных школах по-разному. Пока мы планируем выходить, как и положено, 10 января. Будем смотреть за эпидемиологической ситуацией. Если ситуация ухудшится, то на какое-то время их придется продлить, наверное. Пока динамика заболеваемости и ковидом, и ОРВИ стабилизировалась. Она достаточно высокая, если сравнивать с прошлым годом, — в несколько раз выше заболевших и детей, и учителей. Но она на протяжении нескольких недель не растет и даже снижается.
Если эта неделя и следующая пройдут в таком же режиме, что мы пойдем на снижение, то, вполне вероятно, никакого решения о продлении каникул принято не будет. Если ситуация изменится в противоположную сторону, возможно, нам придется принять решение о продлении каникул. Еще раз говорю: пока мы намерены выходить 10 января.
Ждем развития событий, потому что многие сейчас говорят о новом штамме, что он уже пришел в Россию, что у него очень высокая заболеваемость у всех групп населения. Мне хотелось бы, чтобы дети в установленные сроки ушли на каникулы, так и вышли потом с каникул.
— Скажутся ли новогодние праздники на заболеваемости детей?
— Мы боимся этого — роста заболеваемости, если говорить откровенно. Люди будут больше общаться, и это нормально, но болезнь в данном случае никого не щадит. Нужно быть осторожными и внимательными. Если простудился, то нужно вызвать врача и определить, ковид ли это. Повышенные меры осторожности — и мы надеемся, что роста заболеваемости не будет.
Почему на детские утренники пускают только одного родителя и по QR-кодам?
— На прошлой неделе в школы и детские сады Новосибирской области поступили рекомендации Роспотребнадзора по проведению детских утренников. В них рекомендовали пускать только вакцинированных родителей и по одному.
— Есть письмо санитарного врача, и там четко расписаны правила: все образовательные организации проинформировали. Это не только вход по QR-кодам, но и соблюдение всех санитарных правил: термометрия должна быть, маски, перчатки и т. д. Это нужно для того, чтобы люди не заражали друг друга. Мы не можем быть уверенными, что человек, который привился, не заболеет. Такое тоже бывает.
Что касается только одного родителя на утреннике, то у нас они должны проходить по группам, и максимальное число общее — до 50 человек. А детей обычно 20–25 человек в группе, естественно, приходится ограничивать родителей. Руководители образовательных организаций должны идти на такие меры. Мы, система образования, обязаны выполнять документы, которые являются для нас обязательными, в том числе и письма санитарного врача РФ.
— Но в документе сказано, что это всё «рекомендовано»...
— Такой закон. Мы не можем в наших документах приказать образовательной организации что-то делать. Мы рекомендуем соблюдать требования. В наши полномочия не входят запреты. Мы рекомендуем, а уже руководитель образовательной организации принимает меры реагирования в зависимости от ситуации. Например, если в учреждении карантин, то вообще никакого праздника быть не должно. И тогда директор или заведующая принимает решение, что отменяет всё.
Карантин у нас вводится, когда болеют 20–25% детей, но остальные-то здоровые. Это тот подход, который руководитель в меру своего социального статуса обязан так или иначе реализовывать. Если он будет бездействовать, а потом заболеет много детей и родителей, то кто будет в этом виноват? Руководитель. Поэтому он действует в соответствии с ситуацией.
Вернется ли дистанционное обучение?
— Мы пережили полгода и не уходили на массовый дистант. Я благодарен своим коллегам: учителям, руководителям — всем, за их труд. Мы научились работать в условиях ковида. Соблюдать требования. У нас нет такого роста заболеваемости, чтобы переводить всех на дистант.
Ребенок заболел ковидом — мы отправляем класс на карантин. Заболело 10% ОРВИ — тоже отправляем на карантин. В таком виде дистант будет. Он и сейчас есть. Всю систему мы пока не планируем переводить. Одновременно болеют чуть больше школьников 2–3% — меньше 7 тысяч.
Будут ли отстранять не привившихся учителей?
— В Новосибирске с 21 декабря начали отстранять от работы тех, кто не поставил второй компонент вакцины от ковида. Это касается жителей, которым рекомендована обязательная вакцинация. К ним, в частности, относятся сотрудники торговли, сферы красоты, общепита, транспорта, ЖКХ и других. Что будет с учителями?
— На сегодня у нас нет ни таких намерений, ни желания отстранять учителей. Я надеюсь на сознательность людей. У нас очень много людей, как оказалось, переболело. Некоторые, вероятно, в легкой форме, потому что, как оказалось, у многих антитела были. Не знаю, хорошо это или плохо, что некоторые и не заметили, как переболели. Хорошо, если здоровье не ухудшилось.
У нас одна из самых дисциплинированных сфер. Мы имеем возможность практически не прибегать к каким-либо запретительным мерам, потому что если брать учителей, то у нас примерно 80% вакцинированных. А если брать со всеми переболевшими, то людей с антителами примерно 85%.
Я честно скажу, что я сегодня не вижу никакого смысла в отстранениях в сфере образования. Мы уже запустили процессы ревакцинации. И давайте будем откровенны — в некоторых образовательных организациях нет возможности отстранить и заменить учителя. Особенно если речь идет о сельской местности. Поэтому мне по внутренним соображениям не хотелось бы этого делать. Надеюсь, что мы этого делать не будем. Только если выйдет соответствующий документ об этом.
Как и где будут прививать школьников?
— В Новосибирской области школы готовятся к массовой вакцинации подростков от коронавируса. В конце ноября Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину от коронавируса для детей — «Спутник М». Когда она поступит в Новосибирскую область, пока неизвестно, но в регионе уже готовятся к ее приему.
— По закону мы не можем заставить вакцинироваться. Решение будут принимать родители. Как я понимаю, речь сейчас идет о включении этой прививки в календарь профилактических прививок, как в случае с гриппом. Сейчас у нас идет работа с Минздравом, понятно, что есть списки в детских поликлиниках. Пока непонятен сам механизм, как это будет происходить. Но у нас люди к этому готовы.
Руководители образовательных организаций понимают, что нужно довести информацию до всех и организовать эти процессы внутри образовательных организаций. В данном случае мы пойдем по пути, что, скорее всего, это будет происходить в школах, чтобы не гонять детей в поликлиники, чтобы не заражать их там. Это огромное количество людей. Я лично считаю, что прививаться нужно: это единственный способ избежать тяжелых последствий.
— Вы бы привили подростка в своей семье?
— Я не знаю насчет ребенка 3–5 лет — подумал бы. Не настолько в этой сфере образован, чтобы делать далеко идущие выводы. А вот ребенка от 12 лет и старше привил бы, потому что в данном случае нужно обезопасить его от более серьезных последствий.
Будут ли изменения в ЕГЭ и ОГЭ?
— Пока никаких изменений не будет. Всё будет проходить в стандартном виде. Более точно ответить не могу — будет ли это происходить, как в этом году со всеми ограничениями, либо мы вернемся к стандартной схеме. Ясность, я думаю, наступит в январе-феврале.
Откровенный танец учительницы частной гимназии
— Не так давно скандал случился с учительницей ЧОУ «Онлайн-гимназия № 1», которую уволили из-за откровенного видеоролика с танцем в нижнем белье в соцсетях. 7 декабря девушка сообщила подписчикам Instagram-аккаунта об увольнении.
— Во-первых, насколько мне известно, она написала заявление по собственному желанию. Во-вторых, я не буду ничего комментировать о своем отношении к этой ситуации. Я могу сказать не на конкретном примере. Я не буду ничего говорить по увольнению конкретно этой учительницы. Но я считаю, что человек, даже если он не работает учителем, но работает в публичной сфере, должен четко разделять всё, что находится в публичной плоскости и в некоей, назовем это так, интимной плоскости.
Если мне нравится, работая в социальной сфере, заниматься вещами, не совсем присущими моей профессии, но, наверное, я как минимум должен выкладывать это в каких-то закрытых группах. В-третьих, я считаю, что в этом деле речь идет о нравственности человека. А когда человек позволяет себе такие вещи, которые выходят за рамки общепринятой морали...
Нравственные вопросы должны обсуждаться с душой человека, с внутренней совестью его — хорошо это или плохо? Как-то на встрече с детьми сказал: «Ребята, вы когда не знаете чего-то, вы обращайтесь к Маяковскому, к стихотворению "Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха..."» Вот это понятие — плохо или хорошо — сегодня размыто. На мой взгляд, просто-напросто не совсем этично, когда люди позволяют себе вещи, выходящие за рамки общепринятой морали, но при этом говорят: «А что тут такого? Не хотите — не смотрите».
Я как учитель могу сказать, что для меня это неприемлемо. На мой взгляд, это нарушение этических норм. Я не говорю о кодексе учителя. Я говорю об общепринятой морали. На мой взгляд, это не совсем нравственно.
Сколько новых школ откроют в Новосибирской области? Сколько не хватает мест? Есть ли третья смена?
— Планов у нас много по строительству новых школ. В этом году мы откроем три новые школы на 3 тысячи мест, в следующем году будет 9, на 2023 год пока планируем 6. И еще от 3 до 5 в 2024 году. Возможно, их будет больше. Прежде всего речь идет о Новосибирске, но не только — есть проекты и в области. Мы достаточно близки к тому, что закроем проблему нехватки мест в школах. Но ее острота навряд ли пропадет, потому что Новосибирск очень быстро растет.
За три года, включая нынешний, в Новосибирской области создадим около 15 000 мест. Много это или мало? Мало. Только по Новосибирску нехватка составляет около 30 000. А из 15 000 не все будут в Новосибирске. За последние пять лет мы построили около 25 школ — это много, но этого не хватает, потому что проблема копилась долго.
За 2022–2023 год 25 школ мы отремонтируем — этот вопрос тоже решается. Только за этот год отремонтировали 4, и сейчас работы ведутся на двух.
— У нас в Новосибирске есть третьи смены?
— Реальных трех смен у нас нет сейчас. Но если говорить объективно, то в некоторых микрорайонах мы к этому приближаемся — в Октябрьском и Ленинском.
В силу того, что в переполненных школах из-за ковидных ограничений должны разводить потоки, то некоторым кажется, что там четыре смены. Потому что дети могут начинать учиться и в 11, и в 16. Не всегда это удобно родителям и детям. Но нам приходится разводить потоки.
Какие решения приняты по школе № 57?
— Школа № 57 не работает уже четыре года из-за аварийного состояния. Родители возмущены этим и требуют решить вопрос со зданием, которое уже не подлежит ремонту.
— Мы сегодня готовим заявку на участие в программе Министерства просвещения, рассматриваем вариант школы № 57. Если говорить о сроках реализации этого этапа, то строительная готовность рассматривается как 31 декабря 2024 года. Школа строится в течение двух лет — 2023–2024 годы. Заявку мы подаем до 31 января 2022 года. То, что возможность мы рассматриваем, и то, что это произойдет, это факт.
Какие есть программы для снижения напряженности межэтнических групп в школах?
— В НГС иногда жалуются на межэтнические конфликты в школах вроде той, что на МЖК. В сентябре мы писали, что в районе бывшей барахолки компания подростков ловит и избивает детей.
— У нас есть свой опыт и собственные успешные наработки по этому вопросу, и одобрялись они на федеральном уровне. Сегодня появляется целый ряд новых проектов, как «Одинаково разные», когда можно совершенно спокойно эти вещи решать. Школам оказывается необходимая методическая помощь. Главный вопрос другой. Нам самим не нужно развивать определенные формы ксенофобии. Согласитесь, что не всё спокойно в этом отношении в обществе. Когда независимо от того, по какой причине произошел тот или иной случай, начинают обобщать, говорить, мол, это потому, что люди такой национальности. Но так не бывает. Люди разных национальностей разные. Нужно оценивать их человеческие качества.
Другой вопрос, что для школы иногда трудно, когда дети приходят учиться, но не владеют русским. Не всегда их знания соответствуют той параллели, в которую они приходят учиться. Это факт. Не всегда совпадает культурная среда у детей — культура разных народов разная. На мой взгляд, важно, чтобы родители это понимали. Они несут ответственность за то, чтобы ребенок, который пришел в нашу школу, соблюдал требования, которые предъявляются в наших школах. Если это требование будет соблюдаться на 100% и оно будет одинаково для всех, то конфликтов будет меньше.
Если говорить о сегодняшнем мире, который очень динамичный, то конфликты будут разные на разных почвах — религиозной, национальной и т. д. Потому что сегодня это очень легко и быстро культивируется. Кто-то очень часто использует это в своих личных целях, зарабатывая на этом или политический, или экономический капитал. Такого рода конфликты очень легко раздувать, ведь это конфликты непонимания. Я вас уверяю, я работал с разными детьми разных национальностей — чаще всего у детей на этой почве конфликтов нет. Они идут чаще всего из семьи.
Школам, которые с этим сталкиваются, нужно обращаться к опытным коллегам и в наш Городской центр развития образования.
О большом количестве домашних заданий, особенно в начальных классах
— Есть, конечно, определенные нормы, и учителя их хорошо знают. Я считаю, что расчеты, которые делают люди и публикуют в интернете, сколько тратится часов на выполнение домашнего задания какими-то детьми, — это всё от лукавого. Потому что у детей разные ритмы выполнения той или иной работы. Одному на решение математики нужен час, второму — три, третьему — 15 минут. Это связано с разной скоростью усвоения информации, мыслительной деятельности.
Это ни хорошо, ни плохо. Ребенку, чтобы понять материал, нужно работать в своем ритме. Если ему уменьшить нагрузку, то этот ребенок будет отставать. Поэтому количество домашнего задания с точки зрения ритма деятельности всегда будет разным. И у многих детей оно, к сожалению, будет большим, потому что этому конкретному ребенку нужно на его выполнение больше времени. Это возрастные и психологические особенности. Я считаю, что неплохо, если домашнее задание в неделю может составлять 8–10 часов. Не вижу здесь большой проблемы.
Мне кажется, что родители должны учить ребенка прогнозировать его день, выстраивать его и правильно распределять нагрузку. И не надо говорить, что только школа в этом виновата. У нас как получается: сначала родители хотят попасть в гимназию с углубленной программой, а потом говорят, что там нагрузка большая.
И еще говорят часто, что нужно создавать школу, в которой будут учитываться индивидуальные особенности каждого ребенка. Скажите мне, в современном мире это возможно? Назовите мне страны, где это полностью воплощено, где для каждого ребенка создана частная школа.
Я не считаю, что даже министр образования может ответить на вопрос, много или мало задают домашней работы. Для того, чтобы на него ответить, ты должен посмотреть на жизненный цикл конкретного ребенка. И только тогда можно сказать: да, для этого ребенка это перегруз. К сожалению, только так.
О закрытии вечерних школ
— Читательница НГС сообщила, что после Нового года закрывается вечерняя сменная школа № 17 на улице Фрунзе, 5. По ее словам, детям не дают закончить учебный год. Посередине процесса обучения школу расформировывают.
— Детям должны дать закончить учебный год. Если это не так, прошу вашу читательницу направить письмо нам в Министерство образования НСО.
Практически все будем закрывать потихоньку, потому что по закону об образовании нет такого понятия. И вопрос не в этом. Я не вижу здесь особой проблемы. Нужно учить всех детей. Но вечерняя школа выстраивалась в определенном обществе, когда такой формат был нормальным. Но сегодня они не выполняют свою функцию, которая изначально задумывалась. И их нужно трансформировать. Другой вопрос, во что.
Губернатор нашу идею поддержал — мы будем развивать центры политехнического обучения. Когда ребенок, не сдавший ОГЭ, кроме того, что закрепленный за определенной школой, будет готовиться к сдаче русского и математики, мы еще будем им давать профессию на базе политехнического центра.
Я считаю, что эти формы нужно развивать — новые, современные. Когда ребенок не просто бы получал корочки, но и профессию освоил.
«Одни студенты учат»
— Читательница НГС написала в редакцию, что в школе № 206 детей учат «одни студенты», и родители недовольны качественным образованием.
— Кадровый вопрос всегда был. Внутреннее совмещение было и в советское время. Сегодня у нас официально порядка 749 вакансий. Для этого мы переформировали проект «Сетевой учитель». Когда в сельской местности нет учителя, мы доплачиваем педагогам из города и районных центров. Собираем из маленьких школ детей, и у них лучшие учителя ведут, например, физику. В этом году мы стартовали, посмотрим на результаты и будем масштабировать.
Сегодня студентам разрешено в школах работать — речь идет о 3–4-м курсе. И я считаю, что это очень хорошо. Молодой преподаватель — это неплохо. А если у нас не будет молодых преподавателей, то они когда и где научатся работать, чтобы потом стать старыми, опытными и методистами.
Чего не хватает молодым преподавателям, так это методического сопровождения. Это правда. В 2005 году было принято решение и методические службы закрыли. Сегодня мы возрождаем всё заново. У нас будет это идти через методические объединения, и будем доплачивать учителям-методистам. Чтобы этому молодому учителю было к кому обратиться. Он может хорошо знать предмет, но не иметь практики, как его донести до 5-, 10-классников.
О воспитании патриотизма в современной школе
— Один из читателей у вас спрашивает: «Вы согласны с тем, что стержень патриотизма в подготовке к войне, а не во всеобщем развитии экономики, культуры, образования, здравоохранения и науки, то есть в гражданской мирной мощи страны?»
— Это провокационный вопрос. Во-первых, военный патриотизм не является подготовкой к войне. Во-вторых, я не считаю, что у нас патриотизм только военный. У нас очень много объединений, которые не носят военно-патриотического характера.
Например, то же самое поисковое движение — это не военный патриотизм. То, что они ходят в форме, — ну и что? Это же ближе к археологии. Эти ребята, проводя археологические изыскания, поднимают предметы и останки наших военных и проводят исследования в архивах. Это военный патриотизм? С позиции некоторых — да, а я считаю, что нет.
Тоже движение — юнармия. Кто сказал, что там основа всего — война? То, что многие ребята, которые идут туда, ориентированы на службу в армии, — да. А служба в армии — это всегда война? Или не нужно, чтобы в стране были люди, которые готовы служить? Родину защищать — это нормально. Давайте не будем говорить, что у нас сегодня это насаживается.
У нас в регионе 360 тысяч школьников. И только 10 тысяч состоит в юнармии. За 4 года насаживания у нас такое количество? В Российском движении школьников у нас примерно такое же количество детей. И это ребята, которые выбрали это.
Всем детям рассказывают об исторических датах России, в том числе и боевых. А что в этом плохого? Вы считаете, что мы не должны рассказывать о Сталинградской битве, о подвиге наших людей в битвах под Москвой, о Курской битве, о взятии Берлина? Я считаю, что должны.
Мы создаем мифы, что нет ничего святого. Вот это плохо. Такого рода пропаганда некоторых граждан, которые говорят, что не нужно рассказывать о военной истории, на то и направлена. Ни к чему хорошему не приведет. Я не сторонник военной истории как таковой. Но, к сожалению, история человечества — это история войн. И не рассказывать о войнах невозможно. А об экономике мы тоже говорим.
Что еще почитать про возможные ограничения из-за ковида
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