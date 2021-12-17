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Школам и садам порекомендовали спрашивать у родителей QR-коды на новогодних утренниках

Должен также соблюдаться масочный режим

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Аниматоры и артисты должны иметь документы о законченной вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев

Аниматоры и артисты должны иметь документы о законченной вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев

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В школы и детские сады Новосибирской области сегодня отправили рекомендации Роспотребнадзора по проведению детских утренников. В них прописаны основные правила, которые должны быть соблюдены из-за распространения коронавируса.

В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что образовательным организациям рекомендовали разделить потоки детей и проводить влажную уборку после каждого мероприятия.

— Также рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Аниматоры и артисты должны иметь документы о законченной вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Такие же требования предъявляются и к родителем. При этом внутри школ и детских садов должен быть входной контроль и соблюдаться масочный режим.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Пандемия коронавируса длится уже почти два года, и за это время власти принимали с десяток различных ограничений, а потом вводили послабления. Мы собрали в карточках всю самую актуальную информацию, что можно и нельзя делать в Новосибирской области из-за распространения коронавируса и куда вас не пустят без QR-кодов.

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