Школам и садам порекомендовали спрашивать у родителей QR-коды на новогодних утренниках

В школы и детские сады Новосибирской области сегодня отправили рекомендации Роспотребнадзора по проведению детских утренников. В них прописаны основные правила, которые должны быть соблюдены из-за распространения коронавируса.
В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что образовательным организациям рекомендовали разделить потоки детей и проводить влажную уборку после каждого мероприятия.
— Также рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.
Аниматоры и артисты должны иметь документы о законченной вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Такие же требования предъявляются и к родителем. При этом внутри школ и детских садов должен быть входной контроль и соблюдаться масочный режим.
Пандемия коронавируса длится уже почти два года, и за это время власти принимали с десяток различных ограничений, а потом вводили послабления. Мы собрали в карточках всю самую актуальную информацию, что можно и нельзя делать в Новосибирской области из-за распространения коронавируса и куда вас не пустят без QR-кодов.