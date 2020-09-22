Бесплатные кружки и секции для детей в Новосибирске: 60 самых крутых, на которые сейчас идёт запись

В Новосибирске дети смогут бесплатно посещать кружки по сертификатам
В Новосибирской области родители школьников в этом учебном году столкнулись с тем, что на ребёнка нужно оформить сертификат допобразования. Что это такое и зачем он нужен, мы подробно рассказали здесь в 6 простых карточках. В этом материале мы собрали для вас список из 60 крутых бесплатных кружков для детей в Новосибирске, в которые можно записаться прямо сейчас. Да, да — именно бесплатных. Обучение в них оплачивает муниципалитет.
Изучайте, выбирайте, предлагайте ребёнку и записывайтесь. Мы выбрали по 15 самых интересных бесплатных предложений в 4 направлениях. Как именно записываться, мы рассказываем здесь.
Физкультурно-спортивное направление
Для зачисления в группы необходима медицинская справка. В этом разделе представлены в основном боевые виды спорта, шахматы, баскетбол, волейбол и другие популярные виды спорта.
1. Бальные танцы
Детский (подростковый) центр «Юность»,
адрес: ул. Красных Зорь, д. 1 — Калининский район, ж/м Снегири.
Занятия в учебных группах первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, на втором году обучения и во все последующие годы режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа. Сейчас запись проводится для детей 5–6 лет.
2. Мини-футбол
Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,
адрес: ул. Якушева, д. 140, ул. Виталия Потылицына, д. 9;
телефон: 8 (383) 254–02–26.
Занятия проводятся на базе двух учреждений по будням и в выходные с 18:45 до 21:30. Для детей от 8 до 18 лет.
3. Водолазная подготовка
Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
адрес: ул. Советская, д. 93;
телефон: 8 (383) 222–19–55.
Занятия проходят два раза в неделю почти по два часа. Обучаться могут дети от 14 до 18 лет.
4. Пауэрлифтинг
Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,
адрес: ул. Якушева, д. 140, ул. Виталия Потылицына, д. 9;
телефон: 8 (383) 254–02–26.
Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 10 до 18 лет.
5. Хоккей с шайбой
Детский оздоровительно-образовательный центр «Исток»,
адрес: ул. Зыряновская, д. 125/1;
телефон: 8 (383) 254–02–26.
Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 8 до 18 лет.
6. Лыжные гонки
Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,
адрес: ул. Якушева, д. 140, ул. Виталия Потылицына, д. 9;
телефон: 8 (383) 254–02–26.
Занятия проводятся на базе школы № 155 и школы № 97. Для детей от 8 до 18 лет.
7. Волейбол
Детско-юношеский центр «Спортивный резерв»,
адрес: ул. Тружеников, д. 10;
телефон: 8 (383) 306–64–44.
Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 9 до 13 лет.
8. Художественная гимнастика
Детско-юношеский центр № 1 «ЛИГР»,
адрес: ул. Дмитрия Донского, 6а;
телефон: 8 (383) 225–27–71.
Занятия проводятся три или четыре раза в неделю в зависимости от группы и года обучения. Для детей от 5 до 18 лет.
9. Шахматы
Детско-юношеский центр № 1 «ЛИГР»,
адрес: ул. Дмитрия Донского, 6а;
телефон: 8 (383) 225–27–71.
Занятия проводятся один или три раза в неделю в зависимости от возраста детей. Для детей от 8 до 18 лет.
10. Тайский бокс
Детско-юношеский физкультурный центр «Буревестник»,
адрес: ул. Ветлужская, 6а;
телефон: 8 (383) 306–48–65.
Занятия проводятся три раза в неделю. Для детей от 6 до 18 лет.
11. Большой теннис
Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,
адрес: ул. Кирова, 44/1;
телефон: 8 (383) 217–86–87.
Занятия проводятся три раза в неделю. Для детей от 6 до 17 лет.
12. Армрестлинг
Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»,
адрес: ул. Ватутина, 12;
телефон: 8 (383) 351–33–70.
Занятия проводятся три раза в неделю по два или по полтора часа. Для детей от 10 до 18 лет.
13. Велоспорт
Детско-юношеский центр «Союз»,
адрес: ул. Ударная, д. 21;
телефон: 8 (383) 354–82–15.
Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 8 до 13 лет.
14. Флорбол (хоккей в зале)
Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»,
адрес: ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 10;
телефон: 8 (383) 351–33–70.
Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 7 до 16 лет.
15. Баскетбол
Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,
адрес: ул. Мира, д. 14;
телефон: 8 (383) 353–45–86.
Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 9 до 18 лет.
Художественное направление
В Новосибирске детей на занятия по этому направлению приглашают в десятки танцевальных, ИЗО и театральных студий, вокально-хоровых кружков, а также по обучению игре на различных инструментах, поэтому мы выбрали самые необычные предложения.
1. Кулинария
Дом детского творчества «Центральный»,
адрес: ул. Каменская, д. 82;
телефон: 8 (383) 201–17–44.
Занятия проводятся три раза в неделю, каждое почти по три или по полтора часа. Для детей от 11 до 17 лет.
2. Парикмахерское искусство
Дом детского творчества «Центральный»,
адрес: ул. Крылова, д. 38;
телефон: 8 (383) 201–17–44.
Занятия проводятся три раза в неделю, каждое почти по три или по полтора часа. Для детей от 7 до 17 лет.
3. Витражная живопись
Детский морской центр «Флагман»,
адрес: ул. Белинского, 1;
телефон: 8 (383) 269–07–90.
Занятия проводятся два раза в неделю по часу или по часу и 45 минут. Для детей от 7 до 14 лет.
4. Лепка из глины
Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
адрес: ул. Советская, 93;
телефон: 8 (383) 221–19–55.
Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут или по часу и 45 минут. Для детей от 6 до 15 лет.
5. Фотография
Центр внешкольной работы «Пашинский»,
адрес: ул. Солидарности, 71б;
телефон: 8 (383) 272–57–44.
Занятия проводятся два раза в неделю почти по три часа. Для детей от 11 до 18 лет.
6. Мультипликация
Дом детского творчества «Кировский»,
адрес: ул. Зорге, д. 78/1;
телефон: 8 (383) 342–17–31.
Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут или по часу и 45 минут. Для детей от 7 до 13,5 лет.
7. Лепка из пластилина
Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,
адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;
телефон: 8 (383) 225–98–19.
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 7 до 10 лет.
8. Киноклуб
Детская школа искусств «Весна»,
адрес: ул. Лермонтова, 45;
телефон: 8 (383) 224–89–01.
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 7 до 10 лет.
9. Дизайн
Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,
адрес: ул. Мира, 14;
телефон: 8 (383) 353–45–86.
Занятия проводятся два раза в неделю. Для детей от 13 до 17 лет.
10. Визаж, дизайн ногтей, боди-арт
Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,
адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;
телефон: 8 (383) 274–01–41.
Занятия проводятся два раза в неделю по выходным почти по три часа. Для детей от 12 до 16 лет.
11. Песочное рисование
Центр детского творчества Советского района,
адрес: ул. Тружеников, д. 10;
телефон: 8 (383) 330–25–71.
Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. Для детей от 5 до 9 лет.
12. Моделирование одежды и шитьё
Центр детского творчества Советского района,
адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;
телефон: 8 (383) 265–87–59.
Занятия проводятся два раза в неделю по 2,5 часа. Для детей от 10 до 14 лет.
13. Работа с войлоком — одежда и игрушки
Детский морской центр «Флагман»,
адрес: ул. Большевистская, 175/6;
телефон: 8 (383) 269–07–90.
Занятия проводятся один раз в неделю по 1,5 часа. Для детей от 8 до 18 лет.
14. Бисероплетение
Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,
адрес: ул. Забалуева, д. 56;
телефон: 8 (383) 217–86–87.
Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. Для детей от 9 до 15 лет.
15. Ювелирное искусство
Детская школа искусств «Весна»,
адрес: ул. Лермонтова, 45;
телефон: 8 (383) 224–89–01.
Занятия проводятся два раза в неделю по 2,5 часа. Для детей от 14 до 18 лет.
Естественно-научное направление, туризм и краеведение
В этом направлении большинство кружков касается краеведения и активного туризма, которые предполагают походы и выезды. Если ребенок очень активный и любознательный, то точно стоит выбрать что-то из этого списка.
1. Туризм, спелеоподготовка
Дом детского творчества им. В. Дубинина,
адрес: пр. Карла Маркса, д. 27;
телефон: 8 (383) 355–35–61.
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Предусмотрены туристические походы. Для детей от 8 до 17 лет.
2. Парусная школа
Городской центр «Виктория»,
адрес: ул. Якушева, д. 21;
телефон: 8 (383) 330–60–47.
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Предусмотрены занятия на шлюпках и яхтах. Для детей от 8 до 16 лет.
3. Музеология
Городской центр «Виктория»,
адрес: ул. Якушева, д. 21;
телефон: 8 (383) 330–60–47.
Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу 35 минут. Предусмотрено посещение музеев и архивов города. Для детей от 9 до 16 лет.
4. Спортивный туризм
Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,
адрес: ул. Мира, 36;
телефон: 8 (383) 353–45–86.
Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа 45 минут. Предусмотрены туристические походы. Для детей от 11 до 18 лет.
5. Ландшафтный дизайн
Дом детского творчества им. В. Дубинина,
адрес: пр. Римского-Корсакова, д. 1а;
телефон: 8 (383) 355–35–61.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 9 до 17 лет.
6. Геология
Центр детского творчества Советского района,
адрес: ул. Экваторная, д. 5;
телефон: 8 (383) 330–25–71.
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 8 до 17 лет.
7. Обучение на экскурсовода
Городской центр «Виктория»,
адрес: ул. Якушева, д. 21;
телефон: 8 (383) 330–60–47.
Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. Предусмотрено посещение музеев и архивов города, обучение актерскому мастерству. Для детей от 11 до 16 лет.
8. Кинология
Центр детского творчества «Содружество»,
адрес: ул. 25 лет Октября, д. 16/3;
телефон: 8 (383) 265–87–59.
Занятия проводятся один или два раза в неделю по 1 часу 35 минут или по 45 минут. Для детей от 7 до 18 лет.
9. Геоэкология городов
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;
телефон: 8 (383) 347–77–07.
Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 8 до 16 лет.
10. Химия
Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,
адрес: лицей № 130;
телефон: 8 (383) 217–86–87.
Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа. Для детей от 13 до 16 лет.
11. Космонавтика и астрономия
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: ул. Индустриальная, д. 4а;
телефон: 8 (383) 347–77–07.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 14 до 18 лет.
12. Школа выживания
Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
адрес: ул. Советская, д. 93, ул. 1905 года, д. 12;
телефон: 8 (383) 347–77–07.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 7 до 11 лет.
13. Космическая агробиология
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;
телефон: 8 (383) 347–77–07.
Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Для детей от 10 до 14 лет.
14. Школа спасателей
Центр детского творчества «Содружество»,
адрес: ул. Народная, 11;
телефон: 8 (383) 265–87–59.
Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 14 до 18 лет.
15. Краеведение и археология
Дом детского творчества им. В. Дубинина,
адрес: ул. Степная, д. 3;
телефон: 8 (383) 355–35–61.
Расписание на момент публикации не было сформировано. Для детей от 7 до 15 лет.
Техническое направление
Больше всего предложений в этом разделе касается робототехники и программирования. Но мы выбрали самые редкие предложения.
1. Компьютерная мультипликация
Центр внешкольной работы «Галактика»,
адрес: пр. Дзержинского, д. 83;
телефон: 8 (383) 279–15–71.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 12 до 17 лет.
2. Программирование на языке Python
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;
телефон: 8 (383) 347–77–07.
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 13 до 17 лет.
3. Современная энергетика с использованием возобновляемых ресурсов
Детский технопарк «Пилот»,
адрес: ул. Красноуфимская, д. 8;
телефон: 8 (383) 334–75–36.
Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 12 до 13 лет.
4. Автомеханика
Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр»,
адрес: ул. Юннатов, д. 72;
телефон: 8 (383) 226–92–83.
Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 10 до 18 лет.
5. Автомоделирование
Областной центр развития творчества детей и юношества Новосибирска,
адрес: ул. Крылова, д. 28;
телефон: 8 (383) 211–08–55.
Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 17 лет.
6. Картинг
Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр»,
адрес: ул. Юннатов, д. 72;
телефон: 8 (383) 226–92–83.
Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа 35 минут. Для детей от 7 до 15 лет.
7. Компьютерная графика
Центр внешкольной работы «Галактика»,
адрес: пр. Дзержинского, 83;
телефон: 8 (383) 279–15–71.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 12 до 17 лет.
8. Столярное дело
Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
адрес: ул. Советская, д. 93, ул. 1905 года, д. 12;
телефон: 8 (383) 221–19–55.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 9 до 17 лет.
9. Судомоделирование
Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр»,
адрес: ул. Крылова, д. 28;
телефон: 8 (383) 211–08–55.
Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 13 до 17 лет.
10. Работа с квадрокоптерами
Школа № 165,
адрес: ул. Бердышева, 15;
телефон: 8 (383) 347–10–23.
Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. Для детей от 10 до 18 лет.
11. Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности
Лицей № 176,
адрес: ул. Новогодняя, 20/2;
телефон: 8 (383) 346–57–02.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 12 до 17 лет.
12. Авиамоделирование
Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,
адрес: ул. Кирова, д. 44/1;
телефон: 8 (383) 217–86–87.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 17 лет.
13. Радиоэлектроника
Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,
адрес: ул. Мира, д. 36;
телефон: 8 (383) 353–45–86.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 18 лет.
14. Кибернетика, электроника и робототехника
Детско-юношеский центр «Старая мельница»,
адрес: ул. Орджоникидзе, д. 37;
телефон: 8 (383) 222–53–59.
Расписание групп формируется. Для детей от 6 до 18 лет.
15. Начальное техническое конструирование
Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
адрес: ул. 1905 года, д. 12;
телефон: 8 (383) 221–19–55.
Занятия проводятся один раз в неделю и идут по 1 часу 45 минут. Для детей от 5 до 14 лет.
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