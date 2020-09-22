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Бесплатные кружки и секции для детей в Новосибирске: 60 самых крутых, на которые сейчас идёт запись

Где детей учат делать мультики и роботов, а где стать программистом или спортсменом

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Навигатор дополнительного образования Новосибирской области уже работает — и там сотни интересных кружков

Навигатор дополнительного образования Новосибирской области уже работает — и там сотни интересных кружков

В Новосибирске дети смогут бесплатно посещать кружки по сертификатам

В Новосибирской области родители школьников в этом учебном году столкнулись с тем, что на ребёнка нужно оформить сертификат допобразования. Что это такое и зачем он нужен, мы подробно рассказали здесь в 6 простых карточках. В этом материале мы собрали для вас список из 60 крутых бесплатных кружков для детей в Новосибирске, в которые можно записаться прямо сейчас. Да, да — именно бесплатных. Обучение в них оплачивает муниципалитет.

Изучайте, выбирайте, предлагайте ребёнку и записывайтесь. Мы выбрали по 15 самых интересных бесплатных предложений в 4 направлениях. Как именно записываться, мы рассказываем здесь.

Отдать ребенка в боевые виды спорта сейчас достаточно легко

Отдать ребенка в боевые виды спорта сейчас достаточно легко

Физкультурно-спортивное направление

Для зачисления в группы необходима медицинская справка. В этом разделе представлены в основном боевые виды спорта, шахматы, баскетбол, волейбол и другие популярные виды спорта.

1. Бальные танцы

Детский (подростковый) центр «Юность»,

адрес: ул. Красных Зорь, д. 1 — Калининский район, ж/м Снегири.

Занятия в учебных группах первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, на втором году обучения и во все последующие годы режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа. Сейчас запись проводится для детей 5–6 лет.

2. Мини-футбол

Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,

адрес: ул. Якушева, д. 140, ул. Виталия Потылицына, д. 9;

телефон: 8 (383) 254–02–26.

Занятия проводятся на базе двух учреждений по будням и в выходные с 18:45 до 21:30. Для детей от 8 до 18 лет.

3. Водолазная подготовка

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,

адрес: ул. Советская, д. 93;

телефон: 8 (383) 222–19–55.

Занятия проходят два раза в неделю почти по два часа. Обучаться могут дети от 14 до 18 лет.

4. Пауэрлифтинг

Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,

адрес: ул. Якушева, д. 140, ул. Виталия Потылицына, д. 9;

телефон: 8 (383) 254–02–26.

Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 10 до 18 лет.

5. Хоккей с шайбой

Детский оздоровительно-образовательный центр «Исток»,

адрес: ул. Зыряновская, д. 125/1;

телефон: 8 (383) 254–02–26.

Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 8 до 18 лет.

Сервис предлагает множество вариантов для занятий художественной гимнастикой

Сервис предлагает множество вариантов для занятий художественной гимнастикой

6. Лыжные гонки

Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,

адрес: ул. Якушева, д. 140, ул. Виталия Потылицына, д. 9;

телефон: 8 (383) 254–02–26.

Занятия проводятся на базе школы № 155 и школы № 97. Для детей от 8 до 18 лет.

7. Волейбол

Детско-юношеский центр «Спортивный резерв»,

адрес: ул. Тружеников, д. 10;

телефон: 8 (383) 306–64–44.

Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 9 до 13 лет.

8. Художественная гимнастика

Детско-юношеский центр № 1 «ЛИГР»,

адрес: ул. Дмитрия Донского, 6а;

телефон: 8 (383) 225–27–71.

Занятия проводятся три или четыре раза в неделю в зависимости от группы и года обучения. Для детей от 5 до 18 лет.

9. Шахматы

Детско-юношеский центр № 1 «ЛИГР»,

адрес: ул. Дмитрия Донского, 6а;

телефон: 8 (383) 225–27–71.

Занятия проводятся один или три раза в неделю в зависимости от возраста детей. Для детей от 8 до 18 лет.

10. Тайский бокс

Детско-юношеский физкультурный центр «Буревестник»,

адрес: ул. Ветлужская, 6а;

телефон: 8 (383) 306–48–65.

Занятия проводятся три раза в неделю. Для детей от 6 до 18 лет.

Шахматы активно развиваются в Новосибирске

Шахматы активно развиваются в Новосибирске

11. Большой теннис

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,

адрес: ул. Кирова, 44/1;

телефон: 8 (383) 217–86–87.

Занятия проводятся три раза в неделю. Для детей от 6 до 17 лет.

12. Армрестлинг

Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»,

адрес: ул. Ватутина, 12;

телефон: 8 (383) 351–33–70.

Занятия проводятся три раза в неделю по два или по полтора часа. Для детей от 10 до 18 лет.

13. Велоспорт

Детско-юношеский центр «Союз»,

адрес: ул. Ударная, д. 21;

телефон: 8 (383) 354–82–15.

Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 8 до 13 лет.

14. Флорбол (хоккей в зале)

Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»,

адрес: ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 10;

телефон: 8 (383) 351–33–70.

Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 7 до 16 лет.

15. Баскетбол

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,

адрес: ул. Мира, д. 14;

телефон: 8 (383) 353–45–86.

Занятия проводятся три раза в неделю по полтора часа. Для детей от 9 до 18 лет.

Самый большой раздел — это художественное направление

Самый большой раздел — это художественное направление

Художественное направление

В Новосибирске детей на занятия по этому направлению приглашают в десятки танцевальных, ИЗО и театральных студий, вокально-хоровых кружков, а также по обучению игре на различных инструментах, поэтому мы выбрали самые необычные предложения.

1. Кулинария

Дом детского творчества «Центральный»,

адрес: ул. Каменская, д. 82;

телефон: 8 (383) 201–17–44.

Занятия проводятся три раза в неделю, каждое почти по три или по полтора часа. Для детей от 11 до 17 лет.

2. Парикмахерское искусство

Дом детского творчества «Центральный»,

адрес: ул. Крылова, д. 38;

телефон: 8 (383) 201–17–44.

Занятия проводятся три раза в неделю, каждое почти по три или по полтора часа. Для детей от 7 до 17 лет.

3. Витражная живопись

Детский морской центр «Флагман»,

адрес: ул. Белинского, 1;

телефон: 8 (383) 269–07–90.

Занятия проводятся два раза в неделю по часу или по часу и 45 минут. Для детей от 7 до 14 лет.

4. Лепка из глины

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,

адрес: ул. Советская, 93;

телефон: 8 (383) 221–19–55.

Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут или по часу и 45 минут. Для детей от 6 до 15 лет.

5. Фотография

Центр внешкольной работы «Пашинский»,

адрес: ул. Солидарности, 71б;

телефон: 8 (383) 272–57–44.

Занятия проводятся два раза в неделю почти по три часа. Для детей от 11 до 18 лет.

Дети могут учиться готовить на бесплатных кружках

Дети могут учиться готовить на бесплатных кружках

6. Мультипликация

Дом детского творчества «Кировский»,

адрес: ул. Зорге, д. 78/1;

телефон: 8 (383) 342–17–31.

Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут или по часу и 45 минут. Для детей от 7 до 13,5 лет.

7. Лепка из пластилина

Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,

адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;

телефон: 8 (383) 225–98–19.

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 7 до 10 лет.

8. Киноклуб

Детская школа искусств «Весна»,

адрес: ул. Лермонтова, 45;

телефон: 8 (383) 224–89–01.

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 7 до 10 лет.

9. Дизайн

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,

адрес: ул. Мира, 14;

телефон: 8 (383) 353–45–86.

Занятия проводятся два раза в неделю. Для детей от 13 до 17 лет.

10. Визаж, дизайн ногтей, боди-арт

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,

адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;

телефон: 8 (383) 274–01–41.

Занятия проводятся два раза в неделю по выходным почти по три часа. Для детей от 12 до 16 лет.

Дети могут бесплатно научиться делать дизайн ногтей

Дети могут бесплатно научиться делать дизайн ногтей

11. Песочное рисование

Центр детского творчества Советского района,

адрес: ул. Тружеников, д. 10;

телефон: 8 (383) 330–25–71.

Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. Для детей от 5 до 9 лет.

12. Моделирование одежды и шитьё

Центр детского творчества Советского района,

адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;

телефон: 8 (383) 265–87–59.

Занятия проводятся два раза в неделю по 2,5 часа. Для детей от 10 до 14 лет.

13. Работа с войлоком — одежда и игрушки

Детский морской центр «Флагман»,

адрес: ул. Большевистская, 175/6;

телефон: 8 (383) 269–07–90.

Занятия проводятся один раз в неделю по 1,5 часа. Для детей от 8 до 18 лет.

14. Бисероплетение

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,

адрес: ул. Забалуева, д. 56;

телефон: 8 (383) 217–86–87.

Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. Для детей от 9 до 15 лет.

15. Ювелирное искусство

Детская школа искусств «Весна»,

адрес: ул. Лермонтова, 45;

телефон: 8 (383) 224–89–01.

Занятия проводятся два раза в неделю по 2,5 часа. Для детей от 14 до 18 лет.

Туризм — очень популярное сейчас направление, но ему тоже нужно учиться

Туризм — очень популярное сейчас направление, но ему тоже нужно учиться

Естественно-научное направление, туризм и краеведение

В этом направлении большинство кружков касается краеведения и активного туризма, которые предполагают походы и выезды. Если ребенок очень активный и любознательный, то точно стоит выбрать что-то из этого списка.

1. Туризм, спелеоподготовка

Дом детского творчества им. В. Дубинина,

адрес: пр. Карла Маркса, д. 27;

телефон: 8 (383) 355–35–61.

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Предусмотрены туристические походы. Для детей от 8 до 17 лет.

2. Парусная школа

Городской центр «Виктория»,

адрес: ул. Якушева, д. 21;

телефон: 8 (383) 330–60–47.

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Предусмотрены занятия на шлюпках и яхтах. Для детей от 8 до 16 лет.

3. Музеология

Городской центр «Виктория»,

адрес: ул. Якушева, д. 21;

телефон: 8 (383) 330–60–47.

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу 35 минут. Предусмотрено посещение музеев и архивов города. Для детей от 9 до 16 лет.

4. Спортивный туризм

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,

адрес: ул. Мира, 36;

телефон: 8 (383) 353–45–86.

Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа 45 минут. Предусмотрены туристические походы. Для детей от 11 до 18 лет.

5. Ландшафтный дизайн

Дом детского творчества им. В. Дубинина,

адрес: пр. Римского-Корсакова, д. 1а;

телефон: 8 (383) 355–35–61.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 9 до 17 лет.

В Новосибирске есть и бесплатные занятия для детей по кинологии

В Новосибирске есть и бесплатные занятия для детей по кинологии

6. Геология

Центр детского творчества Советского района,

адрес: ул. Экваторная, д. 5;

телефон: 8 (383) 330–25–71.

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 8 до 17 лет.

7. Обучение на экскурсовода

Городской центр «Виктория»,

адрес: ул. Якушева, д. 21;

телефон: 8 (383) 330–60–47.

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. Предусмотрено посещение музеев и архивов города, обучение актерскому мастерству. Для детей от 11 до 16 лет.

8. Кинология

Центр детского творчества «Содружество»,

адрес: ул. 25 лет Октября, д. 16/3;

телефон: 8 (383) 265–87–59.

Занятия проводятся один или два раза в неделю по 1 часу 35 минут или по 45 минут. Для детей от 7 до 18 лет.

9. Геоэкология городов

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;

телефон: 8 (383) 347–77–07.

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 8 до 16 лет.

10. Химия

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,

адрес: лицей № 130;

телефон: 8 (383) 217–86–87.

Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа. Для детей от 13 до 16 лет.

Космос очень привлекает детей

Космос очень привлекает детей

11. Космонавтика и астрономия

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: ул. Индустриальная, д. 4а;

телефон: 8 (383) 347–77–07.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 14 до 18 лет.

12. Школа выживания

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,

адрес: ул. Советская, д. 93, ул. 1905 года, д. 12;

телефон: 8 (383) 347–77–07.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 7 до 11 лет.

13. Космическая агробиология

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;

телефон: 8 (383) 347–77–07.

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Для детей от 10 до 14 лет.

14. Школа спасателей

Центр детского творчества «Содружество»,

адрес: ул. Народная, 11;

телефон: 8 (383) 265–87–59.

Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 14 до 18 лет.

15. Краеведение и археология

Дом детского творчества им. В. Дубинина,

адрес: ул. Степная, д. 3;

телефон: 8 (383) 355–35–61.

Расписание на момент публикации не было сформировано. Для детей от 7 до 15 лет.

Бесплатно ребенок может заниматься и с квадрокоптерами

Бесплатно ребенок может заниматься и с квадрокоптерами

Техническое направление

Больше всего предложений в этом разделе касается робототехники и программирования. Но мы выбрали самые редкие предложения.

1. Компьютерная мультипликация

Центр внешкольной работы «Галактика»,

адрес: пр. Дзержинского, д. 83;

телефон: 8 (383) 279–15–71.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 12 до 17 лет.

2. Программирование на языке Python

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: ул. Ключ-Камышенское Плато, д. 1/1;

телефон: 8 (383) 347–77–07.

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Для детей от 13 до 17 лет.

3. Современная энергетика с использованием возобновляемых ресурсов

Детский технопарк «Пилот»,

адрес: ул. Красноуфимская, д. 8;

телефон: 8 (383) 334–75–36.

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 12 до 13 лет.

4. Автомеханика

Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр»,

адрес: ул. Юннатов, д. 72;

телефон: 8 (383) 226–92–83.

Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 10 до 18 лет.


5. Автомоделирование

Областной центр развития творчества детей и юношества Новосибирска,

адрес: ул. Крылова, д. 28;

телефон: 8 (383) 211–08–55.

Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 17 лет.

Старая добрая радиоэлектроника снова интересна детям

Старая добрая радиоэлектроника снова интересна детям

6. Картинг

Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр»,

адрес: ул. Юннатов, д. 72;

телефон: 8 (383) 226–92–83.

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа 35 минут. Для детей от 7 до 15 лет.

7. Компьютерная графика

Центр внешкольной работы «Галактика»,

адрес: пр. Дзержинского, 83;

телефон: 8 (383) 279–15–71.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 12 до 17 лет.

8. Столярное дело

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,

адрес: ул. Советская, д. 93, ул. 1905 года, д. 12;

телефон: 8 (383) 221–19–55.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 9 до 17 лет.

9. Судомоделирование

Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр»,

адрес: ул. Крылова, д. 28;

телефон: 8 (383) 211–08–55.

Занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 13 до 17 лет.

10. Работа с квадрокоптерами

Школа № 165,

адрес: ул. Бердышева, 15;

телефон: 8 (383) 347–10–23.

Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. Для детей от 10 до 18 лет.

В Новосибирске десятки кружков по робототехнике ждут детей

В Новосибирске десятки кружков по робототехнике ждут детей

11. Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности

Лицей № 176,

адрес: ул. Новогодняя, 20/2;

телефон: 8 (383) 346–57–02.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 12 до 17 лет.

12. Авиамоделирование

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,

адрес: ул. Кирова, д. 44/1;

телефон: 8 (383) 217–86–87.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 17 лет.

13. Радиоэлектроника

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,

адрес: ул. Мира, д. 36;

телефон: 8 (383) 353–45–86.

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 18 лет.

14. Кибернетика, электроника и робототехника

Детско-юношеский центр «Старая мельница»,

адрес: ул. Орджоникидзе, д. 37;

телефон: 8 (383) 222–53–59.

Расписание групп формируется. Для детей от 6 до 18 лет.

15. Начальное техническое конструирование

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,

адрес: ул. 1905 года, д. 12;

телефон: 8 (383) 221–19–55.

Занятия проводятся один раз в неделю и идут по 1 часу 45 минут. Для детей от 5 до 14 лет.

Что ещё почитать про образование

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