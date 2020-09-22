Бесплатные кружки и секции для детей в Новосибирске: 60 самых крутых, на которые сейчас идёт запись

11. Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности

Лицей № 176,



адрес: ул. Новогодняя, 20/2;



телефон: 8 (383) 346–57–02.



Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 40 минут. Для детей от 12 до 17 лет.

12. Авиамоделирование

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор»,



адрес: ул. Кирова, д. 44/1;



телефон: 8 (383) 217–86–87.



Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 17 лет.



13. Радиоэлектроника

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,



адрес: ул. Мира, д. 36;



телефон: 8 (383) 353–45–86.



Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 45 минут. Для детей от 10 до 18 лет.

14. Кибернетика, электроника и робототехника

Детско-юношеский центр «Старая мельница»,



адрес: ул. Орджоникидзе, д. 37;



телефон: 8 (383) 222–53–59.



Расписание групп формируется. Для детей от 6 до 18 лет.



15. Начальное техническое конструирование

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,



адрес: ул. 1905 года, д. 12;



телефон: 8 (383) 221–19–55.



Занятия проводятся один раз в неделю и идут по 1 часу 45 минут. Для детей от 5 до 14 лет.

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