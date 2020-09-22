В Новосибирске появились сертификаты на бесплатные кружки — объясняем в 6 карточках, как их получить

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Что такое сертификат дополнительного образования?
Это реестровая запись в информационной системе «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области» о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
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Зачем нужен сертификат?
Он подтверждает право ребёнка на получение дополнительного образования за счет средств соответствующего бюджета. Сертификат имеет именной идентификатор в виде номера записи о сертификате, состоящего из цифр. Номер выдается один раз и сохраняется до достижения ребёнком возраста 18 лет.
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Через какую именно систему будет работать сертификат?
Посмотреть и записаться на кружки можно через «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области».
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Как получить сертификат?
- зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области» и внести данные ребёнка;
- заполнить заявление о включении в систему персонифицированного финансирования и согласие на обработку персональных данных;
- для активации сертификата дополнительного образования родителям (законным представителям) необходимо обратиться в любое учреждение, являющееся муниципальным оператором (согласно приказу департамента образования мэрии Новосибирска) и предъявить необходимые документы.
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Какие документы нужны для получения сертификата?
1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка.
2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) обучающегося.
3. Документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) обучающегося.
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
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Когда система начнет работать полностью?
Это необходимо для создания системы персонифицированного финансирования. Пока в Новосибирске только начинают внедрять систему персонифицированного финансирования. В 2020/2021 учебном году областные власти делают только первый шаг — активируют сертификаты учёта.
При этом набирать группы на дополнительные общеобразовательные программы в этом учебном году будут только через информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области».