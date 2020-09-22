В Новосибирске появились сертификаты на бесплатные кружки — объясняем в 6 карточках, как их получить

Чтобы дети могли посещать секции и кружки бесплатно, родителей попросили оформить сертификаты допобразования. Новая система приёма детей в кружки начала действовать в Новосибирской области с начала этого учебного года. Но мало кто сейчас понимает, для чего нужны специальные сертификаты и как они будут работать. С помощью департамента образования мэрии Новосибирска мы разобрались в этом вопросе и подготовили для вас 6 простых карточек, которые всё объясняют.

Также мы собрали для вас список из 60 крутых бесплатных кружков для детей в Новосибирске, на которые можно записаться прямо сейчас. Его можно найти здесь.