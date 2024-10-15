НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

зап.

 759мм 60%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49

После гибели туристки на Алтае возбуждено дело

«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Экономика Минфин резко повысит акциз на сладкую газировку и квас: как изменится цена напитков и когда это произойдет

Минфин резко повысит акциз на сладкую газировку и квас: как изменится цена напитков и когда это произойдет

Налог для производителей повышают на 42%

174
2 комментария

Как отразится нововведение на стоимости сладкой газировки

С Нового года в России увеличат акцизы на сладкую газировку. Производители будут платить по 10 рублей налога с 1 литра продукции вместо 7 рублей. Помимо этого, акциз начнет распространяться и на квас, следует из проекта поправок во вторую часть Налогового кодекса, который разработал Минфин. Для чего вводится такая мера и как она повлияет на цены — в нашем материале.

Что меняется в законе

Акциз на газированные напитки с определенным количеством сахара ввели в России в середине 2023 года. На данный момент его платят производители безалкогольных напитков (не выше 1,2% этилового спирта), в составе которых есть сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром или мед. 7 рублей с каждого литра уходят в казну государства, когда количество углеводов составляет более 5 г на 100 мл.

Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Его платит производитель, но закладывает эту сумму в цену товара. Цель акцизов — регулировать спрос.

Чтобы еще сильнее сократить потребление сахара гражданами, в Госдуме предложили снизить порог для уплаты акциза до 2 г на 100 мл. Однако в Минфине обнаружили, что производители специально занижали количество сахара в напитках, чтобы уйти от уплаты налога.

Теперь Минфин намерен бороться с высоким содержанием сахара другим способом. В новой версии поправок решили не ужесточать требование по сахару, а увеличить сам акциз. Согласно документу с 1 января 2025 года он будет составлять 10 рублей за 1 л вместо текущих 7 рублей. Помимо этого, налог будут платить и производители кваса, в котором объемная доля этилового спирта не превышает 1,2%: напиток признали сахаросодержащим.

Все это, по мнению Минфина, необходимо для снижения потребления сахара населением. Помимо этого, таким образом в счет государства поступают деньги: 8,3 млрд рублей в 2023 году. В текущем году по прогнозам сумма вырастет до 20 млрд рублей. Эти средства Минфин направляет на финансирования мер в области здравоохранения, в том числе на борьбу с сахарным диабетом.

Как это отразится на стоимости

Если покупать сладкую газировку в больших объемах, стоимость вырастет заметно

Государство предлагает поднять акциз сразу на 42% — с 7 до 10 рублей за литр сладкой газировки и ввести такой налог для производителей кваса. Однако платить эти деньги будет покупатель.

— При повышении акциза будет увеличиваться конечная стоимость для потребителей. Но сладкие напитки — это не самый дорогой сегмент продуктов питания и повышение цены будет незначительным, — объяснил в беседе в Городскими порталами Максим Чирков.

Максим Чирков — доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления.

Стоимость литровой бутылки при новом акцизе вырастет на 3 рубля, 1,5-литровой — на 4,5, а за два литра напитка придется отдать на 6 рублей больше.

— С одной стороны, казалось бы, это не очень большая сумма. С другой, если перемножить это на годовое потребление, то сумма будет внушительная. Или в рамках семьи, или, допустим, в оплате каких-нибудь праздничных мероприятий, где всегда принято употреблять такого рода продукты, — отметил эксперт.

Когда ждать повышения цен

Вероятнее всего, рост цен на сладкие газировки и квас будет постепенным и практически незаметным. Ожидать подъема следует уже к Новому году.

— В конце года происходит традиционное повышение цен, растет спрос в праздничные дни. К тому же в этот период люди склонны не рассчитывать свои траты и делать спонтанные покупки, — предполагает Максим Чирков.

Скорее всего, производители начнут закладывать в цену будущее повышение акцизов в предновогодние дни. А с 1 января налог будет в полном объеме включен в стоимость газировки.

Помимо этого, на цену будет влиять инфляция. А значит рост цен, в том числе на сладкую газировку, будет происходить.

Как отреагируют покупатели и производители

Покупатели начнут выбирать продукцию без сахара

Несмотря на то, что повышение цен будет незначительным, оно действительно может сказаться на спросе. Покупатели будут стремиться выбирать менее сладкие напитки. Это объясняется двумя причинами: во-первых, они будут более доступны по цене, а во-вторых, они выглядят более полезными для здоровья.

Производители в свою очередь могут поменять технологию производства, чтобы снизить количество сахара в своей продукции.

— В целом для производителей, конечно, будет смысл смещать номенклатуру производства в сторону напитков, содержащих меньше сахара. Но и эти изменения будут относительно незаметны, так как процесс будет идти медленно, — считает экономист.

Зато такой подход позволит изменить ценообразование. Сахар — это издержки, цена которых закладывается в итоговую стоимость. А значит, если производители будут снижать его уровень, то получится экономить как на стоимости сахара, так и на акцизах.

ПО ТЕМЕ
Газировка Экономист Минфин Акцизы на товар Квас
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Grape Reflection 🍇
1 минута
Если пиво стоит столько же, тогда какой смысл в этой сладкой газировке? Выбор очевиден
Гость
5 минут
На таблетки ещё акциз повысьте. Вы вообще видели сколько их жрут? Особенно всякие бабки. Может быть пельмени наконец-то подешевеют...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мята,42

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление