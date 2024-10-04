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Экономика обзор Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара — власти составили прогноз о будущем России на три года

Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара — власти составили прогноз о будущем России на три года

Его представили вместе с проектом бюджета

1 382
12 комментариев

Будущее не так уж и туманно, если знать, куда смотреть

На днях правительство внесло в Госдуму бюджет на ближайшие три года, а вместе с ним представило прогноз социально-экономического развития на этот же период. Конечно, прогнозы могут корректироваться под влиянием множества факторов, но из этого документа можно узнать несколько вариантов. Мы изучили его и показываем, чего ждать в ближайшем будущем от цен, зарплат и курса доллара.

В «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» представлены два варианта развития событий. Базовый прогноз основан на показателях 2024 года. Консервативный — тоже, но в него заложено большее замедление роста мировой экономики и усиление санкционного давления.

«В этих условиях траектория цен на нефть и другие сырьевые товары в консервативном варианте складывается ниже, чем в базовом, — объясняется в документе. — Снижение цен на мировых рынках будет сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, снижением физических объемов экспортных поставок, в первую очередь — по товарам нефтегазового экспорта».

Также консервативный вариант предполагает более низкий вариант развития демографии, меньший темп роста производительности труда и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком России в 2025 году.

Инфляция

В 2024 году цены растут довольно активно — в августе инфляция составила 9,05%, по данным Центробанка. При этом цель, которую ставит ЦБ, — 4%. В представленном правительством прогнозе говорится, что в 2025 году инфляция приблизится к цели и составит 4,5%, а в 2026 году выйдет на целевой уровень.

Центробанк уже не первый год ставит цель по годовой инфляции 4%, но пока добиться ее не получается

Правда, это только в базовом варианте прогноза. Консервативный же вариант предполагает, что уже в следующем году инфляция упадет до 3,7% в год, но дальше будет расти: в 2026 году до 4,4%, а в 2027 — до 5,4%.

— Честно говоря, я не думаю, что в 2025 году будет достигнута цель, перспективу я расцениваю как позитивную, но по поводу следующего года я сомневаюсь, — говорит экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Но в целом проживем мы спокойно с инфляцией в шесть и даже семь процентов, инфляция до 10% называется «ползучей», с ползучей инфляцией живет весь мир. В этом случае главная проблема в том, что падает платежеспособность низкодоходного населения. Поэтому надо просто индексировать его доходы: поднимать МРОТ, давать социальные выплаты. Главное — не допустить галопирующей инфляции, то есть когда она находится на уровне 10–50%.

Доходы

Зарплаты, согласно представленному прогнозу, тоже будут расти. В документе говорится, что в целом номинальные заработные платы в 2025–2027 годах будут увеличиваться на 10,6% в год. По данным Росстата, в июне 2024 года средняя номинальная зарплата в России составляла 89 145 рублей.

Номинальная заработная плата считается делением всего фонда начисленной зарплаты на среднее число работников.

При этом рост реальной заработной платы будет меньше. Если номинальная зарплата — это сухая сумма, то этот показатель оценивает покупательскую способность этой суммы. То есть корректируется с учетом роста цен. Базовый прогноз предполагает рост реальных зарплат в 2025 году на 7%, в 2026 — на 5,7%, в 2027 — на 4,1%. Консервативный прогноз показывает меньший рост — на 5,3%, 4,6% и 2,8% соответственно.

Запланирован ежегодный рост минимального размера оплаты труда. В 2025 году его поднимут до 22 440 рублей (сейчас он составляет 19 242 рубля), а к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

Власти прогнозируют, что в течение ближайших трех лет доходы россиян будут понемногу расти

Доходы населения состоят не только из зарплат — это еще и пенсии, и пособия. Сейчас большое внимание уделяется соцподдержке семей с детьми, по данным правительства, выплаты получают порядка 10 миллионов детей. Индексация мер соцподдержки ежегодно запланирована на февраль.

Также в феврале будут повышать страховые пенсии — размер индексации устанавливают по инфляции за предыдущий год, так что пока он точно неизвестен. Зато известно, насколько поднимут социальные пенсии: в пояснительной записке к законопроекту о бюджете Соцфонда говорится, что они вырастут на 14,75% с 1 апреля 2025 года.

В целом же реальные располагаемые доходы населения будут расти чуть медленнее, чем зарплаты. Базовый прогноз предполагает рост на 6,1% в 2025 году, на 4,6% в 2026, на 3,4% в 2027, консервативный — на 4,6%, 3,7% и 2,2% соответственно.

Тарифы на коммуналку

В прогнозе также упоминается ежегодное повышение тарифов на коммуналку. Индексацию тарифов устанавливают каждый год и связывают ее с прогнозируемой инфляцией. Точные цифры должно утверждать правительство отдельным постановлением, оно обычно делает это в ноябре, а сами тарифы растут в июле.

— В период 2025–2027 годов при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5 % к выручке ежегодно), — говорится в прогнозе.

Ожидается, что 2025 году индексация совокупного платежа за коммуналку будет на уровне 11,9%, в 2026 году — 5,4%, в 2027 году — 4,8%.

Точные цифры индексации тарифов на коммуналку установит правительство

Курс рубля

Еще один показатель, на который все уже привыкли смотреть, — курс валют. В прогнозе Минэкономики он представлен только соотношением рубля и доллара. Если коротко — доллар будет дорожать и в обоих вариантах прогноза в 2027 году перевалит за сотню.

— На среднесрочном горизонте в прогноз заложено постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля, — говорится в документе.

По всем прогнозам в 2027 году доллар будет стоить дороже ста рублей

На момент публикации официальный курс доллара, по данным Центробанка, составляет 94 рубля 50 копеек.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Ничего хорошего в ближайшие три года ждать нечего, вот точный прогноз.
Гость
29 минут
А окончательный развал росэкономики и подчинение Китайской на какой запланировано?
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