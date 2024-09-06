Как получить налоговый вычет в 2024 году: условия и суммы

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Размер средств, которые можно получить, зависит от категории, к которой относится россиянин, его доходов и особенностей самого вычета. Разберемся с каждым в отдельности.

Стандартные

На детей:

за первого и второго ребенка — 1400 рублей;

за третьего и каждого последующего — 3000 рублей;

за ребенка-инвалида выплата вырастет до 12 000 рублей для родителей и усыновителей и до 6 000 рублей — для опекунов и попечителей.

На себя:

чернобыльцы и граждане, пострадавшие от радиации, с инвалидностью вследствие войны имеют право на стандартный вычет в размере 3000 рублей;

Герои СССР и РФ, люди с инвалидностью с детства и вследствие военных действий могут рассчитывать на 500 рублей.

Сумма поступает ежемесячно, если доход не превышает 350 тысяч рублей в год. Если вы имеете право сразу на несколько стандартных вычетов, на счет будет поступать наибольший.

Социальные

Сумма вычета на обучение детей выросла с 50 000 до 110 000 рублей на каждого ребенка, а общий лимит социальных вычетов по расходам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и свое обучение — со 120 000 до 150 000 рублей. То есть теперь в год можно вернуть 19 500 и 14 300 рублей соответственно. Новые правила применяются к расходам, которые будут в 2024 году и позже. По тратам за 2023 год действуют прежние лимиты.

Инвестиционные

Рассчитывается от суммы, внесенной на ИИС в налоговом периоде. Максимальная сумма, с которой может быть выплачен вычет, — 400 000 рублей. То есть нельзя получить более 52 000 рублей (13%) за год.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это специальный брокерский счет, для которого предусмотрен льготный налоговый режим. Его могут оформить граждане РФ и резиденты-иностранцы.

Имущественные

При покупке или строительстве недвижимости можно вернуть 13% от максимальной суммы расходов в размере 2 млн рублей, то есть 260 тысяч рублей. Если жилье приобреталось в ипотеку, полагается еще 390 тысяч рублей. То есть максимум от расходов в 3 млн рублей. В общей сложности вычет составит 650 тысяч рублей. Кстати, опцией могут воспользоваться оба супруга, если недвижимость покупали в браке. В таком случае каждый получит максимальную сумму.

Профессиональные