«Надеются выкрутиться и не отдавать»: новосибирцы — о росте закредитованности населения

Больше всего кредитов новосибирцы взяли в июне Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Жители Новосибирской области активно обсуждают в комментариях статью НГС о росте объемов выдаваемых кредитов в регионе. Мнения разделились — одни видят в этом тревожный знак, другие считают это закономерным следствием непростой экономической ситуации. НГС собрал самые интересные мнения, которые новосибирцы оставили под материалом.

Согласно данным ЦБ, с начала 2024 года (с января по июнь) жители Новосибирской области взяли кредитов, включая ипотечные, на 304 миллиарда рублей. Общая сумма задолженности новосибирцев перед банками сейчас составляет более 807 миллиардов рублей .

Часть новосибирцев критично относятся к кредитам.

— Берут кредиты, потому что думают выкрутиться как-то и не отдавать. Думают, что это халява, — пишет пользователь с ником 224274911.

— Ипотека на жилплощадь, чтобы вырастить детей. Кредит на оборудование или автокредит на коммерческий автомобиль, чтобы работать на нем. Кредит на лечение. Кредит на образование. Без кредитов доступ к перечисленному для многих обычных граждан практически недостижим, — выразил мнение Гость.

— Откуда в России такая тяга к хвастовству, те же автомобили покупают ради выпендрежа, — возмущается Гость.

— Берут кредиты на дорогие покупки типа шуб или навороченных смартфонов. Не на хлеб и не на лекарства, — поддерживает Гостя пользователь с ником Barmaleя.

Но нашлись и те, кто был более оптимистичен.

— Количество выданных кредитов растёт потому, что растут доходы, и потому, что закредитованность россиян невероятно низкая, — предполагает еще один Гость.

— Так выгоднее. Зарплата на накопительный счёт под 19 процентов годовых, а на расходы кредитка. Уложился в грейс период и имеешь профит. Курочка по зёрнышку клюёт.

А кто-то вообще решил пошутить.

— Неделю назад начал копить деньги на «Феррари». Сегодня пришлось купить беляш, — шутит Игорь Зенин.