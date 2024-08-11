«Не надо вписываться в сомнительные проекты». Снимать жилье или брать ипотеку в 2024 году — разбираемся вместе

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Базовые ставки в банках повысились на полтора-два процента вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. Но это неважно, считает эксперт рынка недвижимости Дмитрий Синочкин. Кредиты на покупку жилья в последнее время и так были неподъемны для большинства россиян. Многие могли позволить себе ипотеку разве что на улучшение жилищных условий, что подразумевает кредит на миллион-другой.



Гораздо важнее то, что прекратили действовать льготные программы.

— Прекратила действие программа ипотеки для новостроек («Господдержка-2020») под 8%, самая популярная. Ограничена «семейка», и до сих пор не возобновили лимиты для IT-ипотеки. А по базовым ставкам ипотечный платеж составляет 100, 120, 150 тысяч. Это нереально, — рассуждает Синочкин.

Альтернативные варианты, которые пытаются предлагать застройщики (такие как субсидируемая ипотека на период строительства), по мнению эксперта, чреваты для покупателя резким увеличением ежемесячного взноса как только жилье будет сдано. Ведь далеко не факт, что Центробанк значительно опустит ключевую ставку, что могло бы оказать хорошее влияние на проценты по кредитам.