«Деньги заканчиваются»: новосибирцы набрали сотни миллиардов рублей кредитов — почему именно сейчас и как ЦБ противостоит банкам

Некоторые банки считают, что люди стали брать больше кредитов из-за увеличения доходов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Жители Новосибирской области продолжают активно брать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок. Как отмечает Центробанк, сумма взятых кредитов с начала года закономерно растет от месяца к месяцу. Что заставляет новосибирцев массово брать деньги в долг и следует ли ожидать такой тенденции в будущем — в материале НГС.



Больше 30 миллиардов ежемесячно

Согласно данным Банка России, с начала 2024 года (с января по июнь — данных за июль пока нет) жители Новосибирской области взяли кредитов, включая ипотечные, на общую сумму 304 миллиарда 551 миллион рублей. От месяца к месяцу сумма взятых в долг денег становится всё больше. Выглядит это следующем образом:

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Общая сумма задолженности новосибирцев перед банками сегодня составляет более 807 миллиардов рублей.



Суммы, указанные выше, могут сбить с толку, потому что львиная доля этих кредитов — ипотеки. Для создания приближенной к реальности картины НГС узнал у коммерческих банков, как часто новосибирцы берут именно потребительские кредиты. В финансовых организациях подтвердили данные ЦБ: объём одолженных средств растёт с каждым месяцем.



В банке «ВТБ» НГС рассказали, что за первые шесть месяцев текущего года жители Новосибирской области взяли 74,9 тысячи кредитов на общую сумму в 21 миллиард рублей. Чаще всего новосибирцы кредитовались в июне, за месяц взяв в долг более 5,5 миллиарда рублей. Общая задолженность жителей сибирского региона перед «ВТБ» составляет 79,7 миллиарда рублей — это 233 тысячи потребительских кредитов.

В «Совкомбанке» точную статистику по месяцам не предоставили, но указали, что средняя сумма потребительского кредита в июне на порядок выше среднего полугодового показателя — 186 тысяч рублей против 137.



— За 6 месяцев 2024 года в Новосибирской области выдано более 1,3 миллиарда денежных кредитов без учета ипотеки. Всего в области более 6,5 миллиарда рублей действующих кредитов. Уровень просроченной задолженности по кредитам в регионе соответствует среднему значению по банку в целом, — рассказали представители «Совкомбанка».

В кредитной организации пояснили, что рост средней суммы кредита во многом обусловлен увеличением доходов населения в условиях дефицита кадров на рынке труда.

Вероятно, высокие объемы кредитования в июне связаны с периодом летних отпусков Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В пресс-службе «Россельхозбанка» НГС рассказали, что в период с января по июнь этого года их клиенты в Новосибирской области взяли 846 кредитов на сумму в 267 миллионов рублей. И тоже отметили «июньский феномен»: больше всего кредитов было взято именно в этом месяце — 178. Реже всего новосибирцы кредитовались в январе — 67 раз. Средняя сумма потребкредита составила 315 тысяч рублей.

Ограничения Банка России

С одной стороны, банковскому сектору выгодно выдавать большое количество кредитов. С другой — если новосибирцы не смогут осилить взятые на себя обязательства и будут массово подавать на банкротство, банки рискуют потерять деньги.



С 1 июля текущего года регулятор решил повысить макропруденциальные надбавки для займов с полной стоимостью кредита от 25% до 40%. Этот показатель учитывает не только процентную ставку, но и все дополнительные выплаты, требуемые от россиян при оформлении кредитного продукта: например, плату за страхование.



Макропруденциальные надбавки — это специальные меры, которые центральные банки и другие регуляторы применяют для снижения рисков в финансовой системе в целом. Они направлены на то, чтобы предотвратить накопление чрезмерных рисков, которые могут привести к финансовому кризису.

Например, Центральный банк может установить дополнительные требования к капиталу для банков, когда видит, что в экономике накапливаются пузыри (например, на рынке недвижимости). Это заставляет банки держать больше капитала про запас, чтобы они были более устойчивы к возможным потрясениям.

Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на банковский капитал при выдаче определенных видов кредитов. Чем выше значение этого показателя, тем больший запас капитала должен поддерживать банк. С 1 сентября такие надбавки будут введены практически для всех необеспеченных потребительских кредитов, сообщали в ЦБ. Это снизит привлекательность таких займов для финансовых организаций.



Таким образом регулятор пытается ограничить рост кредитования с высокой полной стоимостью и высокой долговой нагрузкой для заемщиков, чтобы снизить риски в банковской системе.



Вынужденная кабала

Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари называет потребительские кредиты «большим и разноплановым феноменом».



— Увеличение кредитования населения мы наблюдали в период мягкой денежно-кредитной политики Банка России, скажем, три года назад. Сейчас денежные власти стараются охладить чрезмерный кредитный аппетит: поднимаются ставки и регуляторные надбавки. Тем не менее спрос не падает. Раньше мы связывали рост кредитования с тем, что граждане брали кредиты на первоначальный взнос по ипотеке — возможно, эта схема еще работает. Кроме того, объективно растут доходы населения, и люди не боятся рисков, — объяснил Эдуард Коложвари.

Экономист считает, что интерес к кредитам пойдет на спад ближе к Новому году Источник: Максим Бутусов / E1.RU











По мнению экономиста, к этой ситуации идеально подходит фраза: «Дайте людям несколько лет экономической стабильности, они тут же наберут кредитов».



— Возможно, все считают, что купят в кредит какие-то активы, цена на которые обгонит инфляцию и ставку по кредиту. Все это выгодно банковскому сектору экономики. В этом году снова планируется рекордная прибыль, — подчеркнул Коложвари.



Специалист выразил мнение, что к Новому году темпы кредитования всё-таки должны пойти на спад.



Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева предположила, что бум июньского кредитования связан с финансированием летних отложенных покупок товаров и услуг, а также строительством и благоустройством, проведением ремонтных работ, поездками на время отпусков.



— Это не люди стали брать больше кредитов, это рост цен спровоцировал большие объемы займов. Рост стоимости материалов для ремонта, запасных частей на автомобили, цен на авиабилеты и далее по списку вынуждает население обращаться за кредитами в банки даже по более высоким ставкам, — объяснила Ольга Валиева.



При этом она отметила, что такая тенденция долго продолжаться не может. В силу специфики рынков и рисков покупательская способность населения будет сокращаться. По её мнению, невозможно до бесконечности наращивать заработные платы и объемы производства и продаж в текущих условиях.



— Даже помощь государства, субсидии и выплаты — все это не может сыпаться как из рога изобилия. Экономика перегревается и начинает замедляться. Рост цен вызывает рост затрат по всем производственно-сбытовым цепям и опережают рост заработных плат. Деньги у населения заканчиваются, процентные ставки не позволяют брать кредиты, и этот процесс будет приводить к сокращению кредитования. Чего, собственно, и добивается Центральный банк, — заключила Валиева.



Ранее НГС писал, что российский рынок недвижимости повторяет китайский кризисный путь.

