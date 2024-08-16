«Аэрофлот» начнет ремонтировать свои самолёты в Новосибирске — станцию запустили в Толмачево

Станция в Новосибирске стала 18-й на территории России Источник: Александр Подопригора / 161.RU











«Аэрофлот Техникс», входящая в состав группы «Аэрофлот», объявила об открытии новой линейной станции технического обслуживания в аэропорту Толмачево. Станция в Новосибирске станет восемнадцатой в сети подобных объектов компании в России.



Как сообщили в пресс-службе компании, подразделение будет заниматься технической поддержкой рейсов «Аэрофлота», обеспечивая обслуживание самолетов моделей Airbus A320, Airbus A330, Boeing 737NG и Boeing 777. Все работы будет проводить сертифицированный персонал, который прошел специальное обучение и обладает необходимыми допусками для выполнения различных регламентных процедур, говорят в «Аэрофлоте».

Станция оборудована современными техническими средствами и высококвалифицированными специалистами из региона. Все сотрудники имеют сертификаты категорий B1 и B2, что подтверждает их компетенцию в области технического обслуживания.

— Активное расширение географии присутствия ЛСТО позволяет нам укреплять позиции крупнейшего провайдера, обеспечивая качественный уровень технического обслуживания воздушных судов во всех точках присутствия компании и предлагая новые рабочие места для высококлассных специалистов авиационно-технического профиля», — отметил генеральный директор «Аэрофлот Техникс» Михаил Коробович.

На летний период Группа «Аэрофлот» планирует выполнять до 92 рейсов в неделю из Новосибирска по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Анталья, Бангкок и Пхукет.

У новосибирской S7 также есть станции по обслуживанию самолётов — они находятся в Москве (Шереметьево), Иркутске, Якутске и Владивостоке. В прошлом году S7 Technics заявила, что освоила капремонт двигателей, установленных на Boeing 737 и Airbus A320.

Ранее НГС писал о проблемах авиакомпании S7 с новыми самолётами Airbus A320neo и A321neo — двигатели бортов настолько современные, что их невозможно обслуживать в России из-за санкций. В результате часть техники простаивает. Кроме того, на прошлой неделе НГС выяснил, что количество аварий у российских авиакомпаний увеличилось — мы разбирались, что будет дальше.