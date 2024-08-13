В Новосибирской области назначили врио главы «Корпорации развития» — директор сейчас в СИЗО

Вячеслав Радионов назначен врио 12 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Корпорация развития Новосибирской области











Назначен временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорации развития Новосибирской области». Им стал Вячеслав Радионов, который ранее был первым заместителем арестованного Александра Зырянова.

По данным сервиса Rusprofile, Вячеслав Радионов официально получил пост 12 августа. Место гендиректора по-прежнему остается за Александром Зыряновым, которого обвиняют во взяточничестве. Сейчас он находится в СИЗО.

По указанному на сайте корпорации телефону на звонок корреспондента НГС никто не ответил.

В начале июня в отношении Александра Зырянова было возбуждено первое дело о взяточничестве. По версии следствия, в начале 2024 года он и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей.

Позже стало известно, что против него возбуждено еще одно уголовное дело. Как и предыдущее, оно связано с обвинением в получении взятки (ст. 290 УК РФ).