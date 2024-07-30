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Экономика Группа «ВИС» отчиталась о рекордной выручке — сколько заработал концессионер четвертого моста и поликлиник

Группа «ВИС» отчиталась о рекордной выручке — сколько заработал концессионер четвертого моста и поликлиник

Выросла и чистая прибыль холдинга

2 817
49 комментариев
Группа «ВИС» одновременно строит 29 крупных инфраструктурных объектов по всей стране

Группа «ВИС» подвела итоги работы за первые полгода 2024 года — в дайджесте содержатся и данные о консолидированном годовом отчете. По итогам 2023 года выручка компаний холдинга увеличилась в 1,6 раза и достигла 42,9 миллиарда рублей. По сообщению холдинга, это рекордный показатель за всю историю операционной деятельности с 2000 года.

Чистая прибыль также выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим периодом и составила 2,6 миллиарда рублей. Рост финансовых показателей, как сообщили в компании, обеспечили проекты в транспортной и социальной сферах.

Группа «ВИС» одновременно строит 29 крупных инфраструктурных объектов, а общий портфель контрактов оценивается в 696 миллиарда рублей

В группу «ВИС» входит «Сибирская концессионная компания», которая строит четвертый мост в Новосибирске. По данным RusProfile, ее выручка за 2023 год составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,8 миллиона. Годом ранее эти показатели составили 6,9 миллиарда рублей и 8,1 миллиона соответственно.

«Седьмая концессионная компания» строит в регионе поликлиники. Она также входит в ГК «ВИС». За 2023 год выручка составила 0 рублей, а чистая прибыль —11 миллионов рублей.

В июле срок строительства четвертого моста в Новосибирске снова продлили — до декабря 2025 года.

Группа «ВИС» также занимается строительством других транспортных объектов и административных зданий, особенно компания отметилась в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. НГС писал, что уже что уже построила компания и какие объекты есть в планах.

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Комментарии
49
А.С.РюмкинЪ°
30 июля 2024, 15:07
Прикольно. Но не построен, а уже заработал
Звездолет Сигареты Вега
30 июля 2024, 15:10
Вот что значит иметь крышу в правительстве РФ.
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