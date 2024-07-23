Срок строительства четвертого моста в Новосибирске снова продлили до декабря 2025 года — против этого выступала ФАС

Строительство четвертого моста началось в 2018 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое продлевает срок окончания строительства четвертого моста в створе улицы Ипподромской в Новосибирске. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.



Из текста первого опубликованного постановления следует, что срок окончания строительства продляется до 6 декабря 2025 года.



Второе постановление допускает изменения, которые касаются «установления выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта соглашения». Они будут рассчитаны после ввода четвертого моста в строй и запуска движения.



Ранее концессионер планировал ввести в эксплуатацию четвертый мост в Новосибирске в четвертом квартале 2024 года.

Корреспондент НГС направил запросы в министерство транспорта Новосибирской области и в группу «ВИС», чтобы узнать, как будет изменен компенсационный платеж за срыв сроков ввода в эксплуатацию четвертого моста в Новосибирске.

