Срок строительства четвертого моста в Новосибирске снова продлили до декабря 2025 года — против этого выступала ФАС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое продлевает срок окончания строительства четвертого моста в створе улицы Ипподромской в Новосибирске. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.
Из текста первого опубликованного постановления следует, что срок окончания строительства продляется до 6 декабря 2025 года.
Второе постановление допускает изменения, которые касаются «установления выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта соглашения». Они будут рассчитаны после ввода четвертого моста в строй и запуска движения.
Ранее концессионер планировал ввести в эксплуатацию четвертый мост в Новосибирске в четвертом квартале 2024 года.
Корреспондент НГС направил запросы в министерство транспорта Новосибирской области и в группу «ВИС», чтобы узнать, как будет изменен компенсационный платеж за срыв сроков ввода в эксплуатацию четвертого моста в Новосибирске.
В мае 2024 года также было опубликовано постановление о переносе сроков строительства четвертого моста на 6 декабря 2025 года. Но в середине июня ФАС России не согласовала ГК «ВИС» очередное продление сроков строительства четвертого моста. В компании сочли такую ситуацию тупиковой и приостановили работы. В дальнейшем в компании сообщили, что готовы открыть бесплатный проезд по четвертому мосту до конца 2024 года, если ей возобновят финансирование.