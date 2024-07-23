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Дороги и транспорт Срок строительства четвертого моста в Новосибирске снова продлили до декабря 2025 года — против этого выступала ФАС

Срок строительства четвертого моста в Новосибирске снова продлили до декабря 2025 года — против этого выступала ФАС

Минтрансу Новосибирской области поручено добиться компенсации за срыв сроков завершения стройки

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34 комментария
Строительство четвертого моста началось в 2018 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое продлевает срок окончания строительства четвертого моста в створе улицы Ипподромской в Новосибирске. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.

Из текста первого опубликованного постановления следует, что срок окончания строительства продляется до 6 декабря 2025 года.

Второе постановление допускает изменения, которые касаются «установления выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта соглашения». Они будут рассчитаны после ввода четвертого моста в строй и запуска движения.

Ранее концессионер планировал ввести в эксплуатацию четвертый мост в Новосибирске в четвертом квартале 2024 года.

Корреспондент НГС направил запросы в министерство транспорта Новосибирской области и в группу «ВИС», чтобы узнать, как будет изменен компенсационный платеж за срыв сроков ввода в эксплуатацию четвертого моста в Новосибирске.

В мае 2024 года также было опубликовано постановление о переносе сроков строительства четвертого моста на 6 декабря 2025 года. Но в середине июня ФАС России не согласовала ГК «ВИС» очередное продление сроков строительства четвертого моста. В компании сочли такую ситуацию тупиковой и приостановили работы. В дальнейшем в компании сообщили, что готовы открыть бесплатный проезд по четвертому мосту до конца 2024 года, если ей возобновят финансирование.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ГК ВИС Четвертый мост Правительство Новосибирской области Минтранс НСО
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Комментарии
35
Пьер Дун Лахтинский
23 июля 2024, 17:38
мишустина пусть прокатят с ветерком, по новому мосту...и с разгона прямо в заторы...
stas81
23 июля 2024, 17:44
Все жители города страдают, а они о компенсации.. 5 лет бесплатно ездить, вот какой компенсации лично я буду рад.
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