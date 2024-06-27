Новая выплата для семей с детьми: для россиян хотят ввести особую стипендию

Для получения социальной стипендии ребенок должен быть дошкольником Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Для отцов и матерей, которые получают высшее образование, хотят ввести социальную стипендию. Она составит более 20 тысяч рублей.



Предполагается, что выплату смогут получать россияне с детьми дошкольного возраста. Минобрнауки России направило в Минтруд РФ соответствующее предложение о включении данной меры в нацпроект «Семья», пишет ТАСС.



МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года МРОТ будет рассчитываться по новому, исходя из медианной зарплаты на рынке труда. Ожидается, что его размер вырастет на 15% и составит более 22 тысяч рублей в месяц.

