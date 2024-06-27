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Экономика Новая выплата для семей с детьми: для россиян хотят ввести особую стипендию

Новая выплата для семей с детьми: для россиян хотят ввести особую стипендию

Она составит более 20 тысяч рублей

1 281
7 комментариев
Для получения социальной стипендии ребенок должен быть дошкольником

Для отцов и матерей, которые получают высшее образование, хотят ввести социальную стипендию. Она составит более 20 тысяч рублей.

Предполагается, что выплату смогут получать россияне с детьми дошкольного возраста. Минобрнауки России направило в Минтруд РФ соответствующее предложение о включении данной меры в нацпроект «Семья», пишет ТАСС.

МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года МРОТ будет рассчитываться по новому, исходя из медианной зарплаты на рынке труда. Ожидается, что его размер вырастет на 15% и составит более 22 тысяч рублей в месяц.

Нацпроект «Семья» стартует с 1 января 2025 года. Подробнее о том, как изменятся льготы и выплаты на детей, можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
7
280275581
27 июня 2024, 11:18
Абсолютно не полная статья! "На первом этапе можно начать с семей, в которых оба родителя студенты, а на втором - сделать это для всех студентов с детьми в возрасте до трех лет". При этом оба должны быть на очном. И это я только на первую ссылку зашла и прочитала речь с данным предложением. Почему нельзя грамотно написать материал?
280275581
27 июня 2024, 11:19
Зачем стимулировать рождаемость у студентов? чтобы жить впроголодь? Без работы, без образования, 90% без жилья, как следствие куча матерей одиночек через пару лет....
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