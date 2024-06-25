«Дефицит кадров будет еще лет десять». Экономист рассказал, что будет с рынком труда и кому повысят зарплаты

Экономист Максим Марамыгин ответил на важные вопросы про деньги Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В России решили повысить налоги, заводы страдают от дефицита кадров, копить деньги стало сложнее, а торговые сети повышают цены, когда захотят. Это действительность, в которой мы сейчас живем.

О том, как в таких условиях сберечь свои деньги и кому ждать роста зарплат, наши коллеги из E1.RU поговорили с доктором экономических наук, профессором Уральского государственного экономического университета Максимом Марамыгиным.

Про налоги на доходы физлиц

— В России собираются ввести прогрессивную ставку НДФЛ. Поможет ли это увеличить доходы бюджета и как вообще отразится на экономике?

— Я думаю, на экономике это никак не отразится, повышение по налогам на доходы физических лиц будет не очень большим. Во-первых, это коснется максимум 10% работающих жителей страны, причем только максимально зарабатывающих, процентов 80 из которых живут в столице. В Екатеринбурге, например, это коснется лишь единиц.

Во-вторых, подоходный налог — это налог, который зачисляется в городской и областной бюджеты, а не в федеральный. Соответственно, это укрепление доходной базы города. Чем бюджет, например, Екатеринбурга отличается от федерального? Мы говорим не о суммах, конечно, а о направленности денег. Деньги федерального бюджета идут на что-то грандиозное — оборону, внешнюю деятельность. А что такое бюджет города? Это образование, здравоохранение, дороги, парки, скверы. Соответственно, укрепление городского бюджета — это вложение в создание комфортной городской среды, более качественных медицины и образования.

Я считаю, невысокое повышение ставки справедливо. Я помню прогрессивную шкалу, которая перешла от советского периода, когда ставки были от 12 до 35%. Я тогда платил 35%, хотя я не олигарх, в переводе на нынешние деньги получал тысяч сто в месяц. На сегодняшний день ставка 22% возникает при очень высоких доходах (такая ставка ждет тех, чьи доходы начинаются от 50 миллионов в год, или от 4,17 миллиона рублей в месяц. — Прим. ред.).

Говорить о том, что это какая-то драконовская мера, не приходится. Максим Марамыгин, экономист

После перехода к плоской шкале ставка сократилась почти в три раза, при этом налоговые сборы в первый же квартал стали в три раза больше, чем при прогрессивной шкале. То есть ставка 13% позволила вывести из тени огромные деньги.

Сейчас я думаю о том, чтобы налоговая отрезала серые схемы увода легальной заработной платы в «конвертную», которая позволит людям не платить налоги. Если удастся этого избежать, то больших проблем с новым НДФЛ не будет. Не забудем также, что введен приятный бонус для многодетных семей — возвращение практически половины подоходного налога в виде вычета. Система довольно справедливая.

— Почему в последнее время много говорили о прогрессивной шкале, но только сейчас решились ее ввести?

— Есть две причины. Во-первых, налоговики должны быть уверены, что они смогут заставить всех работодателей вытащить заработную плату из серой зоны. Во-вторых, это решение принимают для депутатов, чиновников и топ-менеджеров крупных компаний, поэтому его и оттягивали как могли. Наши же с вами доходы далеки даже от ставки 15%, я уж не говорю про максимальную в 22%.

— Наши доходы так или иначе растут, и в какой-то момент людей, которые должны будут платить не 13%, а уже 15%, станет больше. Скоро ли это случится?

— Разрыв [между доходами по ставкам 13 и 15%] достаточно большой. Для следующей планки после минимальной нужно получать 2,4 миллиона в год (200 тысяч в месяц). Когда мы придем к такой средней зарплате по Свердловской области, если сейчас она — 73 тысячи? Это увеличение в 2,5 раза, то есть разрыв колоссальный.

— Лет десять у нас есть в запасе?

— Я думаю, даже больше.

Про экономику России

— Россия вошла в четверку крупнейших мировых экономик, обогнав Японию и Германию. Благодаря чему нам это удалось? За счет чего сейчас развивается экономика России?

— Давайте начнем с набившего оскомину, но вместе с тем справедливого слова «импортозамещение». В 90-е годы мы целыми секторами сдавали свою экономику — полностью сдали станкостроение, инструментальную промышленность, закрыли собственную гражданскую авиацию — и экономика резко упала. Сейчас идет обратный процесс.

В 2022 году, уходя с российского рынка, западники думали, что они заняли все сегменты нашей экономики и теперь оставят нас безо всего. Максим Марамыгин, экономист

Вот конкретный пример — март-апрель 2022 года. Помните, что творилось тогда с белой писчей бумагой? Цена на нее взлетела колоссально, потому что так сложилось, что вся офисная бумага у нас была импортной. Наши целлюлозно-бумажные комбинаты делали картон и упаковочную бумагу, а качественная белая шла с Запада.

Для того чтобы самим выпускать белую бумагу, нужен был отбеливатель. Он тоже был импортным, но наладить его производство не составило никакого труда. И вскоре наши заводы, поняв, что рынок открылся, начали производить отбеливатели и, соответственно, белую бумагу. Уже к июлю 2022 года никакой проблемы не было. Теперь западным производителям, которые держали российский бумажный рынок, заходить будет некуда.

Мы начинаем потихоньку забирать сектора экономики в свою юрисдикцию. Соответственно, объемы производства растут. Это влияет на заработную плату и уровень жизни людей.

Про зарплаты и дефицит кадров

— И поэтому сейчас официальная статистика фиксирует такие высокие темпы роста зарплат? По последним данным, за год они в Свердловской области выросли на 20%. Откуда такие показатели?

— Тут причина в другом. Сейчас подскочил гособоронзаказ. Директора заводов несут персональную ответственность за его выполнение. Им нужны рабочие.

Тут опять же давайте вспомним предыдущие 30 лет развития страны: за это время было полностью закрыто техническое образование. Оно фактически полумертвое, так как вложений в него не было.

Если в среднее образование что-то вкладывалось, то высшее выживало только за свой счет. Все государственные вливания шли в 2–3 центральных вуза. Максим Марамыгин, экономист

Профессиональное сообщество выживало как могло. Результат известен: жесткий кадровый голод. Посмотрите по структуре рынка труда, у кого зарплаты выросли в первую очередь, — не у врачей и учителей или экономистов. Они выросли у карусельщиков, токарей. У рабочих специальностей рост заработных плат — в два-три раза.

Представим ситуацию: я директор завода, нам нужен карусельщик, а он работает на соседнем предприятии за 150 тысяч. Но мне такой работник нужен позарез, у меня горит гособоронзаказ. Я сяду, если я его не сделаю. Конечно, я подошлю кого-то к карусельщику конкурента со словами: «Слушай, у тебя там 150 тысяч, а я тебе 200 дам».

Именно здесь, на Урале, основной всплеск зарплатного роста: Екатеринбург — это город оборонной промышленности, заводов много, а брать кадры просто неоткуда. Людей вызвали с пенсии, некоторым из них по 70–80 лет. Новой генерации кадров почти не было. Зато сейчас государство очень серьезно вкладывается в техническое образование.

Но я думаю, эта проблема с дефицитом кадров будет еще лет десять: быстрее персонал не подготовишь. Максим Марамыгин, экономист

— Привлечение специалистов из Индии, Пакистана и других азиатских стран поможет в этой ситуации? Смогут ли они работать у нас и закрыть потребности, которые есть у наших предприятий?

— Привлекать работников из Китая точно можно. В связи с ухудшением взаимоотношений Китая со Штатами и Европой китайская экономика серьезно охлаждается, сокращаются рабочие места, люди освобождаются, а у нас, наоборот, есть нехватка рабочих рук в определенном спектре профессий.

Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Надо смотреть конкретно. Я бы не стал огульно говорить, что нам нужны все подряд и что любые специалисты будут востребованы. При всём уважении к республикам Центральной Азии сложно говорить, что оттуда массово едут высококвалифицированные специалисты.

Про накопления

— Теперь давайте поговорим про личные финансы. Всех, наверное, интересует вопрос, как эффективно копить деньги.

— Вопрос очень неоднозначный.

На сегодняшний день практически все рынки опасны. Максим Марамыгин, экономист

Рынок недвижимости перегрет. Более того, изменение в налогах коснется не только НДФЛ, но и налога на прибыль. Скорее всего, государство решило ползучим способом потихоньку ужесточить налоговую политику. Это значит, что изменения коснутся в том числе и налогов с продажи недвижимости. Кроме того, ФНС очень хорошо отслеживает сдачу квартир, что тоже облагается налогом.

Что касается рынка драгметаллов, стоимость золота сейчас находится на колоссальных пиках: 2350 долларов — это ненормальная цена. Рынок криптовалют тоже сильно трясет. Куда ни зайдешь, везде есть определенные проблемы.

Конечно, я как финансист мог бы сказать: мол, давайте входить в ценные бумаги, но этот рынок сейчас тоже перегрет, потому что внешних бумаг нет по объективным причинам, выйти на них достаточно сложно. К тому же этот сегмент перестал быть надежным.

Сколько ребят уже отмели за кордоном (за рубежом. — Прим. ред.), сейчас идут пакеты обмена активами российских граждан (в ноябре 2023 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в России иностранные активы можно обменять на активы россиян, замороженные за границей. — Прим. ред.). Никто не хочет зависнуть в непонятном состоянии, поэтому все рынки сложные.

Но если у конкретного человека есть четкое понимание конкретной отрасли, того, как она работает, и какие там есть перспективы, то можно входить в нее. Можно зайти через брокеров, дилеров. Но этот год и, я боюсь, следующий — это период очень высоких рисков по абсолютно всем сегментам накоплений, в том числе по валюте.

— Хорошо, а как тогда копить без использования этих инструментов? Поделитесь секретами.

— Прежде всего я всегда исхожу из того, что надо немного откладывать. Есть целый ряд инструментов, куда можно откладывать хотя бы тысячу рублей в месяц. Десять лет назад я зашел в программу добровольного пенсионного страхования с деньгами, которые не были чем-то серьезным. Я забыл о них, недавно проверил, а там внушительная сумма, потому что государство софинансировало и проценты накопились. Бухгалтерия отчисляла с каждой зарплаты немного, там капало-капало и накапало. Когда выйду на пенсию, эта сумма поможет как-то выровнять выход из рабочей сферы в нерабочую.

Сейчас есть неплохие программы программы долгосрочных накоплений, которые запустили с 1 января этого года. Если доходы небольшие, если это уровень заработной платы до 80 тысяч в месяц, то на каждый рубль внесения государство будет добавлять рубль, предел — 36 тысяч в год.

Разумные, реальные накопления надо делать.

Традиционно считается, что надо накапливать 10% от доходов. Максим Марамыгин, экономист

Но я прекрасно понимаю, что заработок заработку рознь. Человек, который получает 30 тысяч в месяц, и человек, который получает 330 тысяч в месяц, — это люди с разным уровнем доходов. Во втором случае можно и больше 10% откладывать: в три горла есть не будешь и пять футболок за один раз не наденешь.

Про рост цен

— Еще один важный вопрос — про цены. В мае в некоторых регионах выпал снег, случились заморозки. Как это повлияет на цены на продукты? Что в ближайшее время подорожает больше всего?

— Я надеюсь, что серьезного роста цен не будет.

На цены в нашей стране в первую очередь влияют крупные торговые сети. Максим Марамыгин, экономист

Помните, у Жванецкого был шикарный диалог: «Когда у вас появляется первая клубника?» — «В пять утра». Клубника появляется не в июне или июле — она появляется, когда магазин начинает готовиться к открытию, потому что эта ягода растет в теплицах, а есть еще Центральная Азия, Турция и более южные территории, где эта ягода есть и откуда ее можно привезти. Поэтому вопрос роста цен — это во многом вопрос честности ритейлеров и их желания воспользоваться ситуацией.

Торговые сети могут создавать искусственный ажиотаж. Те, кто сам покупает товары, за последние годы неоднократно видели различные схемы, когда ретейлеры создавали искусственный дефицит сахара, гречки и целого ряда других товаров, чтобы поднять цены процентов на 40, а потом на 20% опустить их и зафиксировать.

Поэтому я боюсь говорить, на что вырастут цены. Это может быть любой товар, объективного основания для роста цен на который нет.

Я смотрел статистику: от заморозков пострадало примерно 1,5% посевных площадей. Не 15 и даже не 5, а 1,5%. Объективно потеря посевных площадей некритична. То есть проблем быть не должно.



Посмотрим, каким будет лето. Если будет большой неурожай, тогда это может как-то повлиять. Но я думаю, что в таком случае просто несколько снизят экспорт зерна.

— Почему при инфляции чуть больше 8% ключевая ставка у нас — 16%? Почему такая большая разница?

— Расчет инфляции — вообще процесс очень непростой и неоднозначный, говорить о точности показателя в 8% достаточно сложно, потому что, условно говоря, мы можем взять буханку хлеба, которая подорожала на 50%, и золотое кольцо, которое подорожало на 1%. Сложили стоимость хлеба и кольца и вышли на инфляцию 1,2%.

С точки зрения математики всё правильно, но мы с вами понимаем, что золотое кольцо покупается раз в несколько лет, а хлеб — каждый день. Все показатели расчета немного несправедливы.

Реальную инфляцию можно посчитать только для конкретного человека исходя из его корзины потребления. Максим Марамыгин, экономист

Вот, к примеру, повышаются пошлины на табачные изделия — это аукнется на курящих, а если человек не курит, ему фиолетово, в два раза пошлины выросли или в десять.

Во всех расчетах инфляции, к сожалению, преобладает такой успокаивающий подход, чтобы показать более низкий рост цен. Но чему мы верим: цифрам или своим глазам?

Про использование магии для привлечения денег

— Напоследок хотела бы вас спросить, почему люди прибегают к странным, суеверным способам привлечения денег: кладут денежную мышку в кошелек, выращивают денежное дерево, хомяка тапают. Почему люди верят в это? Может, это действительно работает?

— Вот давайте посмотрим на русские сказки: Емеля на печи лежал, щука, золотая рыбка... Есть стремление в нашем народе к каким-то таким халявным действиям. Не буду говорить, что это хорошо, не буду говорить, что это плохо. Это часть ментальности русского, российского человека.

Если для людей это способ придать себе уверенности — уверенность им и поможет. Максим Марамыгин, экономист

Хомячок не поможет, а внутренняя уверенность в том, что я добьюсь этого, я сделаю это, оно всё-таки решится — вот она поможет.

Тут я услышал в начале 2024 года, что надо обязательно в кошелек положить пятитысячную купюру, в номере которой есть 2024, и вот это принесет достаток на весь год. Я ради интереса стал смотреть, чтобы найти эту купюру. Умом я понимаю, толку в этом никакого, но раз говорят — ну что же, пусть лежит.

Это еще в советское время было, потому что тогда купюра 100 рублей была самой крупной. Их было очень мало, и шиком было просто иметь в кошельке сторублевку.