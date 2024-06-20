Как изменятся детские пособия в 2025 году: объясняем в одной картинке

Сейчас детский прожиточный минимум в России составляет 14 989 рублей, в 2025 году он вырастет до 17 201 рубля Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











На днях правительство утвердило прожиточные минимумы на 2025 год. Эти показатели — ориентир, на который смотрят власти и чиновники, когда решают, кому из граждан нужна та или иная помощь. В том числе на их основе рассчитывают единое пособие, которое назначают беременным женщинам и семьям с детьми. Мы подсчитали, как изменятся суммы пособий и кто сможет на них претендовать.



В России четыре прожиточных минимума — общий (на душу населения), детский, для трудоспособного населения и для пенсионеров. В среднем по стране 2025 году ПМ на душу населения вырастет с 15 453 рублей до 17 733 рублей в месяц, детский составит 17 201 рубль, взрослый и пенсионный — 19 329 рублей и 15 250 рублей соответственно. В регионах прожиточные минимумы могут отличаться от среднего по России — в этом случае для расчетов будут использовать региональный уровень.



Единое пособие могут получать семьи, доход которых составляет меньше общего прожиточного минимума на человека. Сейчас это 15 453 рубля в месяц, после повышения — 17 733 рубля. Если сейчас доход семьи из трех человек составляет 47 тысяч рублей в месяц, то семья не может получать пособие, после повышения прожиточного минимума у нее такое право появится.



При этом считать доходы нужно до вычета налогов и принимать во внимание не только зарплату, но и пенсии, стипендии, проценты по вкладам, алименты и другие виды доходов. Алименты, кстати, теперь будут учитывать по новым правилам, о них мы подробно рассказывали ранее. Помимо этого при назначении пособия проводят комплексную оценку нуждаемости — наличие недвижимости, автомобилей, техники и вкладов



Размер самого пособия рассчитывают, беря за основу прожиточный минимум для той группы, к которой принадлежит получатель. Размер пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского ПМ, для беременных — от 50 до 100% ПМ трудоспособного населения. Базово назначают 50%, если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то будут платить максималку.



Соответственно, после повышения прожиточных минимумов в 2025 году детское пособие будет составлять от 8600 рублей 50 копеек до 17 201 рубля, пособие для беременных — от 9664 рублей 50 копеек до 19 329 рублей. Это суммы в среднем по стране, они могут отличаться от региона к региону.

Размеры единого пособия должны вырасти в январе 2025 года Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы









