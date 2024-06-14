Каким будет курс валют и вернутся ли у. е.? Чего ждать после остановки торгов — объясняют экономисты

В банках обменять рубли на доллары и евро по-прежнему можно, правда, некоторые сейчас завышают цены Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











12 июня США ввели новый пакет санкций против России. Под них попала Мосбиржа, и уже 13 июня на площадке прекратили торговлю долларами и евро. Центробанк успокаивает, что на сбережениях граждан изменения не скажутся, даже продавать и покупать валюту можно будет и дальше. Для большинства россиян покупка валюты не ежедневное мероприятие, но вопросы остаются: как ситуация повлияет на импорт и цены, активизируется ли черный рынок и, в конце концов, нужно ли что-то делать прямо сейчас? Мы попросили рассказать об этом экономистов.



Каким будет курс валют?

Ряд банков уже задрали курс, отдельные организации подняли цены на евро и доллар в два раза, покупают при этом валюту в разы дешевле. Эксперты говорят, что так будет не всегда.



— На первом этапе курс пойдет вверх, некоторые банки сейчас просто ищут чудаков, которые пойдут и за 200 будут покупать, — говорит экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — У нас есть люди, которые в таких форс-мажорных ситуациях начинают делать необдуманные поступки, но этого не стоит делать — сейчас нужно на пару недель взять гроссмейстерскую паузу, не заниматься никакими валютными передвижениями, дождаться решений ЦБ и правительства — какие будут регуляторные действия со стороны Центробанка, обязательно будет какое-нибудь разъяснение для населения и, главное, для экономических агентов.

Первые комментарии Центробанк уже дал, объяснив, как будет устанавливать курс валют.



— Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, — передает пресс-служба Банка России.



Отдельно в ЦБ подчеркнули, что ранее уже сверяли данные официального курса валют и курса на основе данных внебиржевой информации. Отклонение составляло не более 0,03%. Под внебиржевым рынком подразумеваются все, кто легально продает и покупает валюту.



— Сами банки будут торговать долларами, какие-то еще площадки будут торговать валютой, — объясняет Остапкович. — Что будет делать Центробанк? Он будет собирать статистику и усреднять этот курс по статистическим данным. Конечно, появляется масса проблем, курс будет очень волатильным, он будет прыгать вверх-вниз. Конечно, скорее всего, вес доллара меньше 90 не увидим, но какого-то фантастического роста я не жду, нет экономических факторов для этого.



Курсов будет несколько?

Мнения экспертов на этот счет расходятся. Георгий Остапкович полагает, что такое возможно, по крайней мере, на первом этапе.



— У нас и в СССР был двойной курс, «Известия» публиковали, что у нас 63 копейки за доллар, а на рынке он шел по 4–5 рублей, то есть какие-то двойные, тройные курсы будут на первом этапе. Но всё это постепенно нормализуется, — полагает Остапкович.



Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард убежден, что ЦБ продолжит следить за тем, чтобы банки не отходили далеко от официального курса.



— Не будет никаких двух курсов, как в СССР. Останется один официальный курс, только методика его расчета изменится. Сейчас справедливая стоимость рубля определяется рыночными условиями — балансом спроса и предложения. Это основополагающий принцип курсообразования, и Банк России не раз подчеркивал его значимость, а значит он будет сохранён, — говорит Артур Мейнхард. — Что касается наличной валюты, то либо в конкурентном порядке будет поддерживаться адекватный курс, либо Банк России примет меры. Например, введет спред (разница между ценой покупки и продажи валютных пар. — Прим. ред.) на покупку и продажу инвалюты в банках.



Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган склоняется к тому, что курсов валют всё же может возникнуть несколько. И не исключено, что ориентиром станет не самый легальный.



— Скорее всего, появится несколько курсов: курс черного рынка, курс межбанка, курс ЦБ и так далее. Очень возможно, что это приведет к определенному количеству, множественности курсов, я бы сказал так. То есть мы будем ориентироваться либо на курс черного рынка, либо серого. Это возможно, я в этом не уверен, но исключать нельзя, — рассказал профессор «Фонтанке».



Импорт вырастет в цене?

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович полагает, что импорт подорожает. Но как сильно, предсказать невозможно.



— Для импортеров возникнет определенная проблема достать доллар, значит он будет в дефиците, а в дефиците — значит они за него будут дороже платить, — говорит Остапкович. — Если импортеры дороже платят, значит они будут закладывать это в цену. Насколько цены вырастут, сказать пока трудно, потому что эта ситуация очень волатильная.



В любом случае эксперты советуют не делать резких движений и пока ждать. С одной стороны, это поможет не совершить необдуманных покупок в суете, с другой — массовый ажиотаж и скупка иностранных товаров скорее приведет не только к личным, но и к глобальным трудностям.



— Основными покупателями иностранной валюты на российском рынке остаются импортеры, продавцами — экспортеры. Поэтому от того, как будет складываться внешний торговый баланс страны, во многом будет определяться положение рубля на валютном рынке, — говорит руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард. — Сейчас предпосылками для сильного импорта являются высокая потребительская активность населения, для его ослабления — высокая ключевая ставка, которая стимулирует переход россиян к сберегательной модели поведения. Санкции в адрес Мосбиржи и остановка торгов на объемах импорта как раз таки напрямую сказаться не могут, а ажиотажный спрос со стороны населения — вполне. Поэтому я бы посоветовал воздержаться от незапланированных покупок: и семейному бюджету это не повредит, и для рубля не будет негативом.



Иностранные товары пропадут?

Какие-то станут дороже, но опустеть полки магазинов и маркетплейсов не должны. Как объясняет Артур Мейнхард, за последние два года проделана большая работа по дедолларизации и деевроизации внешнеторговых расчетов России.



— Страна в основном расплачивается за импорт либо рублями, либо юанями, на них приходится около 70% сделок, — говорит Мейнхард. — Уже с февраля этого года за ввозимые в страну товары оплата преимущественно происходит в российской валюте. Это означает, что риски того, что они пропадут с полок из-за ситуации с инвалютой, сведен к минимуму, так как доля евро и доллара во внешнеторговых расчетах за последние два года в разы снизилась.

Будет как в девяностые?

Не должно. По крайней мере, если понимать под этим цены в условных единицах и подозрительных людей, продающих и покупающих «золото, доллары». Черные обменники, конечно, есть и сейчас, нелегальный рынок всегда ищет возможности. Но нужно понимать, что работают они на узкий круг и без лицензии регулятора, что уголовно наказуемо. А вот для возвращения условных единиц предпосылок нет совсем.



— Причинами появления у. е. в 90-х в первую очередь стала гиперинфляция, которая сейчас в российской экономике не наблюдается. Ну и, кроме того, единой валютой расчетов в России является рубль, что закреплено на законодательном уровне, — говорит Мейнхард.

