«Жаловаться никто не будет, а налоги нужны»: с 1 июня планируют поднять цены на водку, коньяк и ром

Ценники на спиртное хотят переписать к лету Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь — водку, коньяк, бренди и ром — планируют повысить с 1 июня. С таким предложением выступило Министерство финансов. Проект приказа опубликован на портале правовой информации. Журналист 74.RU Алла Скрипова обсуждает с экспертами, как очередное поднятие нижней ценовой планки скажется на рынке крепкого алкоголя в России, ценах и доступности для потребителей.



На сколько поднимут цены

Минимальную розничную стоимость водки планируют увеличить с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Также Минфин предложил включить в этот перечень ром, который будут продавать не дешевле 403 рублей за пол-литра.

Индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь крепостью свыше 9% и ростом затрат на производство алкогольной продукции, говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минфина РФ.



В конце 2023 года темпы инфляции составили 7,5%. По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2024 году инфляция замедлится до 4,5%. Однако удорожание себестоимости алкогольной продукции произошло уже в 2023 году, отмечено в документе.



— Во внимание принимались также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов, — говорится в проекте приказа. — Необходимо отметить и рост курса доллара к рублю.



По данным Центробанка, за I квартал 2023 года курс доллара к рублю составил в среднем 72,9 рубля, за I квартал 2024 года — 90,8 рубля. Таким образом, рост составил 24%, указали в Минфине.



С учетом текущей экономической ситуации, минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% будут отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи (производство — опт — розница), резюмировали авторы документа.



Минфин начал устанавливать минимальные розничные цены (ниже которых продавать нельзя. — Прим. ред.) на алкоголь 15 лет назад. Так государство борется с теневым производством. В 2009 году ввели минимальные цены на водку, в 2011-м — на коньяк, в 2016 году — на шампанское.



Между тем глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что пик инфляции остался позади. Об этом она заявила 10 апреля на пленарном заседании Госдумы.



— Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля до ноября [2023 года] этот показатель в пересчете на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре — январе оно заметно снизилось и сейчас находится [на уровне] около 6%.



«Крайне нежелательная история»

Как правило, ставки акцизов всегда поднимали с 1 января. Действительно, Минфин в октябре прошлого года выходил с аналогичным предложением, но его отклонили. Власти перенесли рост цен на алкоголь на вторую половину 2024 года. Скорее всего, это было связано с мартовскими выборами президента.

В СССР водка была индикатором экономики, а рост цен на «жидкую валюту» находил отражение в частушках: «Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!» Источник: Дарья Пона / 74.RU











В прошлом году потребление крепкого алкоголя поднялось до рекордной цифры за 7 лет — 7,2 литра на душу населения, указали эксперты. В лидерах по потреблению крепкого алкоголя — Карелия и Сахалин. При этом, согласно исследованию РИА Новости, Карелия заняла 74 место из 85 в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2023 год.



— Неудивительно, что минимальную розничную цену на крепкий алкоголь стараются поднять. Это около 7% роста в цене. А от алкоголя мы получаем не только акцизный налог, пошлину. Также в цене на этот продукт заложен НДС. Раз продажи растут, то и налог с продаж будет расти, особенно если поднять цену, — отметил сомелье Григорий Шевченко. — Инфляция и так больно ударила по карману. Власти стараются мониторить и держать цены на такие продукты, как яйца или молоко. Всё-таки это товар, без которого не обойтись. А алкоголь — не жизненно необходимый продукт. Если человек очень хочет, то деньги он найдет в любом случае. Отсюда и рост минимальной розничной цены. Жаловаться никто не будет, а налоги нужны.



Одновременно с проектом приказа по крепкому алкоголю Минфин опубликовал документ о повышении минимальной закупочной стоимости этилового спирта. Ее также предполагается поднять с 1 июня этого года.



А еще с мая 2024 года в три раза вырастут акцизы на вино и шампанское.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Повышение минимальной цены на крепкий алкоголь вместе с увеличением акцизов — крайне нежелательная для борьбы с инфляцией история. Это значит, что годовая инфляция будет держаться на уровне около 7,6–7,7%, возможно, в течение всего первого полугодия, — объяснил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. — Кроме того, повышение цен на продукцию может замедлить начавшееся снижение инфляционных ожиданий населения.



Эксперт не исключил, что Минфин решил поднять цены именно сейчас, пока инфляция всё равно не снизилась.



— Возможно, это делается, чтобы в дальнейшем не мешать ее снижению, когда начнет проявляться эффект от высоких процентных ставок. В любом случае ЦБ РФ уже намекнул на то, что слишком рано процентные ставки снижаться не будут, — добавил Олег Калманович.



На рынке по минимальной цене продается всего 5–10% алкоголя, напомнили эксперты. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что увеличение минимума на 7–8% не окажет никакого влияния на объемы потребления.

