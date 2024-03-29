Пенсии в апреле вырастут, но не у всех: кому ждать прибавку

Страховые пенсии в России индексируют в январе, социальные — в апреле Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











На апрель в России запланировано повышение пенсий — согласно постановлению правительства, в этом году их проиндексируют на 7,5%. Весенняя индексация коснется не всех пенсионеров — кто-то получил прибавку еще в январе, а другим она вообще не полагается. Разбираемся, у кого вырастут пенсии с 1 апреля.



Ежегодная индексация пенсий в России предусмотрена законом, однако пенсионеры получают прибавку в разное время. 1 января индексируют страховые пенсии — их получают те, кто наработал стаж и достиг пенсионного возраста. 1 апреля индексируют социальные пенсии. Социальную пенсию могут назначить по инвалидности, потере кормильца или старости. Также социальную пенсию получают сироты, оба родителя которых умерли или неизвестны.

В апреле вырастут социальные пенсии — их назначают не только по возрасту Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Большинство пожилых людей в России получают страховую пенсию, ее еще называют трудовой. Для того чтобы ее получать, нужен трудовой стаж (не менее 15 лет) и пенсионные баллы (не менее 28,2). Если чего-то из этого не хватило, то рассчитывать можно только на социальную пенсию по возрасту — она назначается всем вне зависимости от стажа, но на пять лет позже, чем страховая пенсия. С учетом пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста, в 2024 году социальную пенсию мужчинам назначают в 68 лет, женщинам — в 63 года.



Размер страховой пенсии зависит от стажа и размера зарплаты (ранее мы подробно объясняли, как его рассчитать), а социальная пенсия по возрасту у всех одинаковая. После индексации 1 апреля она составит 7689 рублей 83 копейки в месяц.



При этом по закону пенсия не может быть меньше установленного прожиточного минимума пенсионера, который также индексируется каждый год. В 2024 году в среднем по стране ПМ пенсионера составляет 12 363 рубля. Если пенсия — не важно, страховая или социальная — меньше этого уровня, то пенсионеру положена федеральная доплата — так, чтобы свой прожиточный минимум он точно получил.



При этом в каждом регионе устанавливается отдельный прожиточный минимум пенсионера — он может быть меньше, а может быть больше среднероссийского. Если региональный прожиточный минимум ниже, чем средний по стране, доплачивать будут до среднего по стране, а если выше — до регионального. Например, на Чукотке региональный прожиточный минимум пенсионера составляет 34 686 рублей — соответственно, пенсионеру должны доплачивать до этого уровня.



Пенсия по потере кормильца, назначаемая детям, у которых умер один родитель, составит после индексации 7689 рублей 83 копейки, пенсия круглых сирот — 15 379 рублей 73 рублей копейки. Такую же сумму получат инвалиды с детства 2-й группы и инвалиды 1-й группы. Дети-инвалиды и инвалиды с детства 1-й группы после индексации будут получать 18 455 рублей 42 копейки в месяц, инвалиды 2-й группы — 7689 рублей 83 копейки, инвалиды 3-й группы — 6536 рублей 41 копейку.

