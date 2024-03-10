Банковские вклады или инвестиции? Эксперты — о том, как не просто сохранить свои сбережения, но и приумножить их

Если вкладчик имеет одновременно несколько открытых счетов в банках, то процентные доходы суммируются Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В наступившем году вкладчики впервые обязаны платить налог на доходы от вкладов в банках, но декларировать их не нужно. Налоговый орган рассчитает сумму самостоятельно, основываясь на данных, полученных от банков, а затем отправит вкладчику уведомление. Сведения будут отражены и в «Личном кабинете» на «Госуслугах».



Финансовые эксперты рассказали корреспонденту MSK1.RU о том, куда сегодня выгоднее вкладывать накопленные средства — во вклады или инвестиции.



«Чем длиннее срок и крупнее банк, тем меньше ставка»

Финансовый консультант и автор блога «ProДеньги» Иван Докшин считает, что на сегодняшний день самым популярным инструментом для сохранения своих денег является банковский вклад.



— Это простой и понятный механизм, где гарантируется полный возврат денег, выплачивается фиксированный процент и четко определен срок размещения. Вдобавок к этому есть страхование на сумму до 1,4 миллиона рублей от Агентства по страхованию вкладов, — объяснил Иван Докшин. — Сейчас самые высокие ставки по вкладам банки дают за размещение на 3–6 месяцев. На текущий момент это максимально 15–16% годовых. При этом есть отдельные промопредложения для новых клиентов, где ставки могут достигать 18% или даже 20%.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Финансовый консультант уточнил, что если вложить, например, 300 000 рублей под 15,5% годовых на 3 месяца, можно получить доход в размере 11 593 рубля, а если сделать то же самое через промопродукт банка со ставкой 18,5% годовых, то получится 14 445 рублей. Те же государственные банки дают максимум 13–14% годовых даже на короткий срок. И чем длиннее срок и крупнее банк, тем соответственно меньше ставка.



— По вкладам мы не привыкли учитывать налоги, но теперь это стало необходимо, — заметил Иван Докшин. — Базовое правило: налог взимается с превышения минимального дохода от суммы в 1 миллион рублей, умноженного на ключевую ставку ЦБ (сейчас она составляет 16%. — Прим. ред.). Например, если с суммы 1 миллион рублей мы за год получили процентами 160 тысяч, то налоги платить не нужно. Но если же получили больше, это облагается налогом в 13% или 15% в зависимости от уровня дохода.



«В случае если налог начислен, необходимо самостоятельно подать декларацию и уплатить его до 1 декабря следующего года, то есть в 2025 году» Иван Докшин, финансовый консультант

«Рано или поздно нужно начинать инвестировать»

Финансовый советник глав семей и основатель Агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин считает, что всё зависит от целей вкладчика, сроков и суммы вложений.



— Сейчас вклады дают очень хорошую доходность. Если вам нужно положить деньги на короткий срок до одного года, и при этом вы не хотите вникать в тему инвестиций, то вклад — самое лучшее решение. Но если срок вложений больше, и вы готовы взять на себя больший риск ради более высокой доходности, то нужно смотреть в сторону фондового рынка, — сказал Алексей Родин. — Сегодня вклады дают до 16% годовых, но не всё так просто. Под 16% можно открыть только меньше чем на год — в основном от трех до шести месяцев. Дальше вы будете перезаключать договор, и ставка, скорее всего, будет ниже. На год ставка чаще всего не превышает 13–14%, при этом сумма должна быть от 100 тысяч рублей и нельзя пополнять и снимать. Если снять раньше, то проценты не начисляются.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Желающим разобраться в инвестициях финансист советует начать с индексных фондов и облигаций. Облигации — это по сути долговые расписки. Сейчас на рынке можно найти сравнительно надежные облигации, которые дают 16% годовых.



— С учетом НДФЛ фактическая доходность составляет примерно 14%. Это не намного выше, чем на вкладе, но здесь есть свои плюсы. Во-первых, такие облигации в основном имеют срок погашения 2–3 года. То есть вы фиксируете доходность на более долгий срок, в отличие от вкладов, — заметил Родин. — Во-вторых, облигации можно продать в любое время без потери процентов. В-третьих, одна облигация стоит около 1000 рублей. То есть вы можете купить их практически на любую сумму. Но при этом есть риск банкротства эмитента, а облигации не страхуются на сумму 1,4 миллиона рублей, в отличие от вкладов.



Также финансист упомянул о налогах. На вкладах налогом облагается сумма процентов более 160 тысяч рублей. То есть, если вы заработали в виде процентов больше этой суммы, то придется выплатить 13–15% налогом.

«Если ЦБ повысит ставку, то необлагаемая сумма вырастет. В облигациях все процентные доходы вне зависимости от суммы облагаются НДФЛ» Алексей Родин, основатель Агентства семейных финансов InvestArt advisors

— Если вы хотите иметь доходность выше 14%, то можно обратить внимание на индексные фонды и акции. Но в этом случае риски будут гораздо выше, — сказал Алексей Родин. — Инвестировать в акции рекомендуется на срок от 5 лет, с фондами ситуация аналогичная. При этом при покупке акций отдельных компаний важно проводить анализ их бизнеса, следить за динамикой бумаг и регулярно делать ребалансировку портфеля. Но это — единственный способ не только сохранить свой капитал, но еще и приумножить.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Логичнее рассмотреть депозит»

Экономист и юрист Тимур Харди порекомендовал комплексный подход. Он посоветовал иметь и вклады, и использовать инструменты фондового рынка.



— Здесь всё зависит от вашей цели и отправной позиции. Однозначный ответ всё же индивидуален — за конкретным решением лучше обратиться к профессионалу, финансовому советнику. Они помогут оценить ваши возможности и выбрать наилучший вариант для вложений, — считает Тимур Харди. — Если вы хотите получить стабильную финансовую подушку и при этом достаточно быструю прибыль, логичнее рассмотреть депозит, где сейчас довольно высокие ставки и низкие риски.

«Нужно здраво оценивать свои возможности и использовать инструменты, исходя из ваших целей» Тимур Харди, экономист и юрист

Кроме того, экономист напомнил, что Агентство по страхованию вкладов гарантирует страховое возмещение в случае непредвиденных обстоятельств. Но лучше размещать довольно большую сумму, чтобы получить более высокий доход.



— С другой стороны, учтите и законодательные нововведения — с этого года вкладчикам необходимо будет заплатить налог по вкладам. Акции — серьезный инструмент, в нем необходимо разбираться гораздо более подробно, — заметил Тимур Харди. — Зачастую доходность светит лишь в более далекой перспективе, кроме того, выше риски. Другое дело — облигации федерального займа (ОФЗ). Возврат денег при инвестировании в них гарантирует напрямую государство.

