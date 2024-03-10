НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

3 м/c,

ю-в.

 748мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,75
EUR 98,88
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Найден владелец «Шевроле» с голыми женщинами

Концерт Шуры
Скуловая имплантация зубов
Как расстреляли депутата
Цены на обучение в вузах
Что подарить на 8 Марта
Полное «лухари»
Так строят только у нас
Еда многодетных
Отказ от «адаптивок»
Таксист сбил женщину
Экономика Кризис-2024

Банковские вклады или инвестиции? Эксперты — о том, как не просто сохранить свои сбережения, но и приумножить их

Рассказываем, как лучше сохранить деньги и их приумножить

1 022
9 комментариев
Если вкладчик имеет одновременно несколько открытых счетов в банках, то процентные доходы суммируются

В наступившем году вкладчики впервые обязаны платить налог на доходы от вкладов в банках, но декларировать их не нужно. Налоговый орган рассчитает сумму самостоятельно, основываясь на данных, полученных от банков, а затем отправит вкладчику уведомление. Сведения будут отражены и в «Личном кабинете» на «Госуслугах».

Финансовые эксперты рассказали корреспонденту MSK1.RU о том, куда сегодня выгоднее вкладывать накопленные средства — во вклады или инвестиции.

«Чем длиннее срок и крупнее банк, тем меньше ставка»

Финансовый консультант и автор блога «ProДеньги» Иван Докшин считает, что на сегодняшний день самым популярным инструментом для сохранения своих денег является банковский вклад.

— Это простой и понятный механизм, где гарантируется полный возврат денег, выплачивается фиксированный процент и четко определен срок размещения. Вдобавок к этому есть страхование на сумму до 1,4 миллиона рублей от Агентства по страхованию вкладов, — объяснил Иван Докшин. — Сейчас самые высокие ставки по вкладам банки дают за размещение на 3–6 месяцев. На текущий момент это максимально 15–16% годовых. При этом есть отдельные промопредложения для новых клиентов, где ставки могут достигать 18% или даже 20%.

Финансовый консультант уточнил, что если вложить, например, 300 000 рублей под 15,5% годовых на 3 месяца, можно получить доход в размере 11 593 рубля, а если сделать то же самое через промопродукт банка со ставкой 18,5% годовых, то получится 14 445 рублей. Те же государственные банки дают максимум 13–14% годовых даже на короткий срок. И чем длиннее срок и крупнее банк, тем соответственно меньше ставка.

— По вкладам мы не привыкли учитывать налоги, но теперь это стало необходимо, — заметил Иван Докшин. — Базовое правило: налог взимается с превышения минимального дохода от суммы в 1 миллион рублей, умноженного на ключевую ставку ЦБ (сейчас она составляет 16%. — Прим. ред.). Например, если с суммы 1 миллион рублей мы за год получили процентами 160 тысяч, то налоги платить не нужно. Но если же получили больше, это облагается налогом в 13% или 15% в зависимости от уровня дохода.

«В случае если налог начислен, необходимо самостоятельно подать декларацию и уплатить его до 1 декабря следующего года, то есть в 2025 году»

«Рано или поздно нужно начинать инвестировать»

Финансовый советник глав семей и основатель Агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин считает, что всё зависит от целей вкладчика, сроков и суммы вложений.

— Сейчас вклады дают очень хорошую доходность. Если вам нужно положить деньги на короткий срок до одного года, и при этом вы не хотите вникать в тему инвестиций, то вклад — самое лучшее решение. Но если срок вложений больше, и вы готовы взять на себя больший риск ради более высокой доходности, то нужно смотреть в сторону фондового рынка, — сказал Алексей Родин. — Сегодня вклады дают до 16% годовых, но не всё так просто. Под 16% можно открыть только меньше чем на год — в основном от трех до шести месяцев. Дальше вы будете перезаключать договор, и ставка, скорее всего, будет ниже. На год ставка чаще всего не превышает 13–14%, при этом сумма должна быть от 100 тысяч рублей и нельзя пополнять и снимать. Если снять раньше, то проценты не начисляются.

Желающим разобраться в инвестициях финансист советует начать с индексных фондов и облигаций. Облигации — это по сути долговые расписки. Сейчас на рынке можно найти сравнительно надежные облигации, которые дают 16% годовых.

— С учетом НДФЛ фактическая доходность составляет примерно 14%. Это не намного выше, чем на вкладе, но здесь есть свои плюсы. Во-первых, такие облигации в основном имеют срок погашения 2–3 года. То есть вы фиксируете доходность на более долгий срок, в отличие от вкладов, — заметил Родин. — Во-вторых, облигации можно продать в любое время без потери процентов. В-третьих, одна облигация стоит около 1000 рублей. То есть вы можете купить их практически на любую сумму. Но при этом есть риск банкротства эмитента, а облигации не страхуются на сумму 1,4 миллиона рублей, в отличие от вкладов.

Также финансист упомянул о налогах. На вкладах налогом облагается сумма процентов более 160 тысяч рублей. То есть, если вы заработали в виде процентов больше этой суммы, то придется выплатить 13–15% налогом.

«Если ЦБ повысит ставку, то необлагаемая сумма вырастет. В облигациях все процентные доходы вне зависимости от суммы облагаются НДФЛ»

— Если вы хотите иметь доходность выше 14%, то можно обратить внимание на индексные фонды и акции. Но в этом случае риски будут гораздо выше, — сказал Алексей Родин. — Инвестировать в акции рекомендуется на срок от 5 лет, с фондами ситуация аналогичная. При этом при покупке акций отдельных компаний важно проводить анализ их бизнеса, следить за динамикой бумаг и регулярно делать ребалансировку портфеля. Но это — единственный способ не только сохранить свой капитал, но еще и приумножить.

«Логичнее рассмотреть депозит»

Экономист и юрист Тимур Харди порекомендовал комплексный подход. Он посоветовал иметь и вклады, и использовать инструменты фондового рынка.

— Здесь всё зависит от вашей цели и отправной позиции. Однозначный ответ всё же индивидуален — за конкретным решением лучше обратиться к профессионалу, финансовому советнику. Они помогут оценить ваши возможности и выбрать наилучший вариант для вложений, — считает Тимур Харди. — Если вы хотите получить стабильную финансовую подушку и при этом достаточно быструю прибыль, логичнее рассмотреть депозит, где сейчас довольно высокие ставки и низкие риски.

«Нужно здраво оценивать свои возможности и использовать инструменты, исходя из ваших целей»

Кроме того, экономист напомнил, что Агентство по страхованию вкладов гарантирует страховое возмещение в случае непредвиденных обстоятельств. Но лучше размещать довольно большую сумму, чтобы получить более высокий доход.

— С другой стороны, учтите и законодательные нововведения — с этого года вкладчикам необходимо будет заплатить налог по вкладам. Акции — серьезный инструмент, в нем необходимо разбираться гораздо более подробно, — заметил Тимур Харди. — Зачастую доходность светит лишь в более далекой перспективе, кроме того, выше риски. Другое дело — облигации федерального займа (ОФЗ). Возврат денег при инвестировании в них гарантирует напрямую государство.

Ранее мы рассказывали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году и на чём в наступившем году может заработать простой россиянин.

ПО ТЕМЕ
Вклады Деньги Инвестиции Экономика Банки Кризис Вложение денег Выгодное вложение Накопление средств
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам — проблемы в личной жизни, Весам — развитие в карьере: как скажется новолуние в Рыбах на всех знаках Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Матриархат в однушке. Журналистка НГС — о том, как она лежит на диване, а ее парень моет полы и готовит еду
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
«Меняют внешность до неузнаваемости, до инвалидности»: в какие мифы о косметологии еще верят женщины
Татьяна Бочкова
косметолог
Рекомендуем
Знакомства

Малыш, 35

Сергей, 40

Ирина, 34

Вадим, 37

Екатерина, 37

Оля, 43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление