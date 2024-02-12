Овощи, лекарства и не только. Как изменились цены с начала 2024 года

За месяц в России сильнее всего выросли цены на свежие овощи, следует из данных Росстата. Эксперты связывают это с нехваткой семян и дороговизной удобрений. Значительный рост в стоимости также показали лекарства и санаторный отдых. Как и почему изменилась стоимость на продукты, одежду и услуги — в материале MSK1.RU.
Овощной дефицит
По сравнению с концом декабря к 29 января ощутимее всего в цене прибавили огурцы (+21%), белокочанная капуста (+16%) и помидоры (+11%). Заметный рост показали свекла (+10%), морковь (+9%), картофель (+9%) и репчатый лук (+8%).
В конечную цену производитель включает свои расходы на создание продукта — в данном случае выращивание овощей, уточнил в беседе с MSK1.RU экономист и эксперт по потребительским рынкам Михаил Вяткин.
— Для того чтобы вырастить овощи, нужно закупить семена, а их производители берут в основном за рубежом. Одним из крупных поставщиков были Нидерланды, но в прошлом году власти наложили запрет на ввоз семян оттуда, — сказал он. — В регионах не хватает материала для посева, а колебания курса повлияли на закупку импортных удобрений.
О том, что в стране не хватает посадочного материала, 17 января на совещании в Минсельхозе заявили представители регионов, сообщал РБК.
Так, в Астраханской области не хватает порядка 27% семян овощей, а в Волгоградской области дефицит сложился с морковью и луком — для посева нет 80% зерен.
— За растениями еще нужно ухаживать, а это не только рабочая сила и электроэнергия для оборудования, это еще и удобрения. В России практически нет своих удобрений, их мы тоже импортируем. Доллар дорожает, соответственно, дорожает и удобрение, — продолжил Вяткин.
Напомним, по данным Мосбиржи, 2 февраля доллар поднялся выше 91 рубля, а евро стоил почти 99 рублей.
Лекарственный подъем
Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на лекарства. На конец января по сравнению с завершением декабря больше всего в стоимости прибавили ренгалин (+3%), валидол (+3%), корвалол (2%), аллохол (+2%) и комбинированные анальгетики (+2%).
Рост цен в районе 2% также продемонстрировали отечественный анальгин, левомеколь и поливитамины. Почти на 2% подорожали спички и на 1% телевизоры.
Лекарства делают на фармзаводах из специальных субстанций, пояснил в беседе с MSK1.RU эксперт по фармрынку Владимир Колесов.
— Часть сырья у нас своя, но мы всё еще зависимы от поставок сырья из-за границы. Некоторых компонентов в России попросту нет, а китайские составляющие вызывают вопросы по качеству. Ну и получается, что дорожают доллар и евро, а вместе с ними и лекарства, — пояснил он.
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Сервисный рост
В категории услуг наибольший рост показали цены на отдых в санатории и пансионате (+4%). На 3% увеличилась плата за жилье в домах государственного и муниципального жилфонда. На 1% дороже стали проезд в метро, мойка автомобиля и модельная женская стрижка.
— Нельзя исключать из факторов влияния инфляции — ее рост тянет за собой все цены, — отметил экономист Андрей Никитин.
По данным Центробанка, годовая инфляция на 29 января замедлилась до 7,32% с 7,37%.
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