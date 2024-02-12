Овощи, лекарства и не только. Как изменились цены с начала 2024 года

В конечную цену производитель включает свои расходы на создание продукта — в данном случае выращивание овощей, уточнил в беседе с MSK1.RU экономист и эксперт по потребительским рынкам Михаил Вяткин.



— Для того чтобы вырастить овощи, нужно закупить семена, а их производители берут в основном за рубежом. Одним из крупных поставщиков были Нидерланды, но в прошлом году власти наложили запрет на ввоз семян оттуда, — сказал он. — В регионах не хватает материала для посева, а колебания курса повлияли на закупку импортных удобрений.