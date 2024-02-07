В России растут тарифы на мобильную связь и интернет. Почему эти услуги такие дорогие?

Крупные сотовые операторы объявили о повышении цен на связь. В январе и феврале стоимость своих услуг подняли «Билайн» и Tele2, а «МегаФон» стал предлагать абонентам индивидуальные пакеты, которые оказались дороже действовавших ранее. Наши коллеги из E1.RU разбирались, сколько теперь мы будем платить за звонки, СМС и интернет и почему они подорожали.
Как изменились тарифы
Tele2 еще в начале декабря предупредил своих абонентов о том, что после 1 января ежемесячные платежи за услуги связи вырастут, однако ни на сайте оператора, ни в СМС-рассылке не уточнялось, на сколько именно. Клиенты узнали об этом постфактум.
— В декабре я заплатила за связь 560 рублей, а в январе с меня списали уже 625 рублей, то есть на 65 рублей больше, — рассказала читательница E1.RU Анастасия.
Увеличение на 12% выглядит еще не так критично на фоне ситуации, в которой оказалась другая клиентка Tele2 Екатерина. Она отметила, что ее тариф «Безлимит» (уже закрытый для подключения) подорожал сразу на 180 рублей, или на 25%, — со 720 до 900 рублей.
— Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остаются неизменными. На них реализована защита от повышения цен: текущая стоимость этих тарифов заморожена до конца 2025 года. Корректировки затронут ряд архивных тарифов, при этом мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя стоимость в соответствие со справедливым рыночным уровнем. Мы предоставили ФАС экономическое обоснование корректировок, — прокомментировали в пресс-службе Tele2.
В компании объяснили повышение тарифов ростом расходов на содержание сетей – цен на электроэнергию, оборудование и логистику, ставки аренды, а также влиянием внешней ситуации на цепочки поставок оборудования.
Абоненты «Билайна» начнут платить за связь по новым тарифам в феврале, правда, как пояснили в пресс-службе «Вымпелкома», это коснется не всех, а только 9% клиентов.
В числе «везунчиков» оказалась екатеринбурженка Анна. Ее предупредили, что плата за связь вырастет с 14,3 до 17,1 рубля в сутки, или с 430 до 465 рублей в месяц. Это архивный тариф «Близкие люди», который включает в себя 400 минут, 300 СМС и 15 ГБ интернета.
— Если новые условия вам не подойдут, можно выбрать другой тариф, — добавили в компании.
И это еще не все новости для абонентов «Билайна». В конце февраля тем, кто пользуется безлимитным интернетом, придется доплачивать за него.
«Хотим предупредить, что с 28 февраля безграничный интернет станет платным — 4 рубля в сутки. Если эта опция вам не нужна, сделали так, что теперь вы можете ее отключить в приложении «Билайн». Повторное подключение недоступно. При этом по тарифу у вас каждый месяц будет 75 ГБ для вас и дополнительных номеров. Плата по тарифу не изменится», — говорится в сообщении, которое получила Юлия.
Клиентка осталась не в восторге от такого предложения.
— Лучше бы плату изменили, а безграничный интернет оставили, — сказала Юлия.
Изменения коснулись и абонентов «МегаФона». Этот оператор не стал принудительно повышать тарифы для всех клиентов, а предложил им новые индивидуальные пакеты, которые оказались дороже действующих.
— Проанализировав потребности абонентов, формируем для них персональные предложения. Тем, например, кто имеет склонность потреблять больше гигабайтов в месяц, мы предлагаем дополнительный пакет мобильного интернета, тем, кто может тратить больше минут на телефонные звонки, — расширенные лимиты голосовой связи. При этом у абонентов есть возможность от этого предложения отказаться, оставшись с текущими условиями своего тарифного плана. Ссылка на опцию для отказа есть в каждом таком сообщении, — пояснили в пресс-службе компании.
Чтобы сделать выбор, клиенту нужно перейти по ссылке в СМС. Как показал опыт наших читателей, тем, кто не успел сделать это, автоматически подключают новый тариф. Абоненты, вовремя не заметившие сообщений, назвали действия «МегаФона» самоуправством, но Роспотребнадзор не увидел здесь никаких нарушений закона: если СМС было, значит, претензий к оператору быть не может.
Домашний интернет тоже стал дороже
Кроме платы за мобильную связь увеличивается и стоимость домашнего интернета и телевидения. Некоторые абоненты «Билайна» уже получили оповещения о том, что с 5 февраля плата за тариф станет больше на 80 рублей и составит 480 рублей в месяц.
До этого подобные оповещения получили клиенты крупных интернет-провайдеров, в числе которых «Планета» и «Дом.ру». Перед Новым годом рост цен на услуги разных компаний составил от 6,5 до 17%.
В чем причины такого резкого подорожания?
В том, что цены на связь растут, казалось бы, нет ничего удивительного: со временем ничто не становится дешевле. Но почему повышение такое внушительное — значительно выше официального уровня инфляции (которая сейчас превышает 7%)?
Сами операторы ответа на этот простой вопрос не дают. Ни в сообщениях, которые они рассылают клиентам, ни на своих сайтах: там есть только констатация факта об изменении цен.
На этот вопрос E1.RU ответил главный редактор сайта Mobile-review.com Эльдар Муртазин.
— У операторов достаточно много архивных тарифов, которые экономически нецелесообразны. Их закрывают, люди переводятся на новые тарифы. Рост цен на связь отстает от роста цен на ЖКУ, товары, на всё что угодно. У нас сегодня идет недофинансирование отрасли. Цены должны быть выше, — утверждает эксперт.
Эльдар Муртазин отметил также, что операторы могут повышать тарифы только раз в год и не больше, чем на уровень инфляции. Но это касается только собственно сотовой связи — для широкополосного доступа в интернет таких ограничений нет, так что на него цены могут меняться как угодно.
Осенью тарифы на связь повысили в МТС. Тогда в компании заявили, что это необходимо для поддержания качества услуг.