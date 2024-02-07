В России растут тарифы на мобильную связь и интернет. Почему эти услуги такие дорогие?

— В декабре я заплатила за связь 560 рублей, а в январе с меня списали уже 625 рублей, то есть на 65 рублей больше, — рассказала читательница E1.RU Анастасия.

Увеличение на 12% выглядит еще не так критично на фоне ситуации, в которой оказалась другая клиентка Tele2 Екатерина. Она отметила, что ее тариф «Безлимит» (уже закрытый для подключения) подорожал сразу на 180 рублей, или на 25%, — со 720 до 900 рублей.