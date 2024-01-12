Водка подешевела, а огурцы и помидоры подорожали: как изменились цены в Новосибирской области в начале 2024 года

Специалисты вычислили и среднюю цены за молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2% жирности. На момент 9 января оно в среднем стоит 96,02 рубля, а 25 декабря эта цена была 102,72 рубля. При этом молоко подешевело даже по сравнению с 9 января 2023 годом — тогда средняя цена была 107,51 рубля.

Подешевел в Новосибирской области и чай черный байховый. Перед Новым годом килограмм такого чая стоил 1309,28 рубля, сейчас же в среднем цена — 1200,67 рубля. То же самое произошло с вермишелью, которая на 9 января в среднем стоит 116,53 рубля, а 25 декабря обходилась в 106,06 рубля.