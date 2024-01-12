Водка подешевела, а огурцы и помидоры подорожали: как изменились цены в Новосибирской области в начале 2024 года

Новосибирскстат опубликовал первую статистику средних цен за 2024 год. Специалисты изучили, как изменилась стоимость основных продуктов с 25 декабря по 9 января.
Многие цены после предновогодних повышений упали. Так, например, говядина на 9 января в среднем стоит 512,32 рубля за килограмм, а 25 декабря это было 515,57 рубля. По сравнению с 9 января прошлого года цена изменилась существеннее — тогда килограмм стоил 482,05 рубля.
Уменьшилась и средняя цена колбасы. Полукопченая и варено-копченая за килограмм стоит 554,37 рубля, а на момент 25 декабря в среднем стоила 569,07 рубля. Вареная колбаса же сейчас стоит 447,74 рубля, а 25 декабря средняя цена была 450,93 рубля.
Специалисты вычислили и среднюю цены за молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2% жирности. На момент 9 января оно в среднем стоит 96,02 рубля, а 25 декабря эта цена была 102,72 рубля. При этом молоко подешевело даже по сравнению с 9 января 2023 годом — тогда средняя цена была 107,51 рубля.
Подешевел в Новосибирской области и чай черный байховый. Перед Новым годом килограмм такого чая стоил 1309,28 рубля, сейчас же в среднем цена — 1200,67 рубля. То же самое произошло с вермишелью, которая на 9 января в среднем стоит 116,53 рубля, а 25 декабря обходилась в 106,06 рубля.
Упала цена на водку, которая сейчас в среднем стоит 689,14 рубля за литр. При этом 25 декабря она обходилась новосибирцам в 700,61 рубля. Год назад, 9 января 2023-го, за водку продавцы просили в среднем 681,08 рубля за литр.
Выросли цены на сосиски и сардельки. По данным Новосибирскстата, 9 января средняя цена — 459,01 рубля за килограмм, а на 25 декабря это было 443,63 рубля. На 4 рубля подорожала сметана, которая на 9 января стоила 246,05 рубля, в то время как 25 декабря прошлого года она в среднем обходилась новосибирцам в 242,17 рубля. Подорожали в области и макароны, которые сейчас стоят 124,61 рубля, а 25 декабря средняя цена на них была 117,74 рубля.
Заметно поднялись в цене несезонные продукты — огурцы и помидоры. В среднем огурцы сейчас стоят 234,75 рубля, а в конце декабря цена была 216,61 рубля за килограмм. При этом 9 января 2023 года средняя цена на огурцы была 177,49 рубля. Помидоры же сейчас за килограмм в среднем стоят 261,07 рубля, 25 декабря средняя цена была 246,13 рубля. Это более чем на 100 рублей больше, чем год назад. За 9 января 2023 года средняя цена была 153,92 рубля.
Уже несколько недель в Новосибирской области и во всей России продолжают расти цены на яйца. На 9 января средняя стоимость куриных яиц — 142,80 рубля.