«Для кур не могут условия создать, чтоб неслись, а от людей по 8 детей требуют»: как новосибирцы отреагировали на дефицит яиц

Из новосибирских магазинов начали пропадать яйца. Накануне журналистка НГС Елизавета Шаталова прошлась по популярным супермаркетам различных ценовых категорий и в большинстве заметила пустые полки. При этом там, где неожиданно ставший дефицитом продукт все же нашелся, не порадовали цены: — от 79 рублей за десяток яиц «Кольцовские мини» категории С3 в «Бахетле» до 122 рублей за яйца компании «Инская», категория С0.
Читатели НГС живо отреагировали на новости об исчезающих с полок яйцах. Под репортажем из магазинов они оставили почти 500 комментариев (один из которых уже сутки гуляет по интернету самостоятельно). Мы собрали самые интересные, эмоциональные и остроумные комментарии:
— Даже для кур не могут условия создать, чтобы они неслись, но хотят, чтобы люди рожали по 8 детей, — удивился читатель под ником ТрамПамПам.
Его мнение собрало 33 плюса, его немедленно заскринили и выложили на развлекательном сайте Pikabu — там комментарий положительно оценили 8 тысяч человек
— Создали сначала искусственную проблему с мясом кур, теперь вот проблема с яйцами. — Устало констатирует читатель так то. — А потом спорят, что было сначала, яйцо или курица. А сначала всегда жадность...
— У чиновников есть сюрприз для граждан! Еда из личинок мух и сверчков! Типа «не дадим дорогим согражданам помереть с голоду, ешьте сверчков, это вкусно!» — иронизирует Eugene77.
Часть комментаторов постарались объяснить другим читателям, почему яйца пропадают, но не сошлись во мнениях, какие курицы более прожорливы и соответственно дороги в содержании:
— Птицефермам выгоднее просто выращивать кур на мясо, т.е. бройлеров, у которых цикл [выращивания] не более 60–70 дней, а то и меньше до убойного веса. Курица-несушка нестись начинает только на 4-й месяц по возрасту, а жрет столько же. Да еще и дороже [выходит], ибо им витамины в корм нужны, корма импортные. Отечественного в курице только солнце, вода и воздух. — Решил объяснить анонимный гость. — Вот тебе и плоды импортозамещения.
— 21 день инкубации, далее приблизительно на 35 день забой. Но бройлер за этот период съест намного больше корма и на гораздо большую сумму чем несушка, — не согласен с ним Vovan.
Впрочем, птицеводческий диспут привлек куда меньше заинтересованных комментаторов, чем возможность пошутить над наболевшим.
— Надо срочно видеобращение Владимиру Владимировичу, — предлагает пути решения Bream. — Без него эта вселенская проблема никак не решится.
— Удар по яйцам — это коварный удар ниже пояса! Это неспортивное поведение, — ужасается неавторизованный пользователь.
— В ХМАО 30 яиц сейчас 460 рублей. Издевательство! — негодует, но и немного утешает новосибирцев читалель FAHBRE.
Получается, что в Ханты-Мансийском автономном округе десяток яиц обойдется покупателям в 150 рублей с копейками, и до этого уровня Новосибирску еще расти и расти
Ранее НГС писал о том, как новосибирцы отреагировали на скорое повышение цен на проезд в муниципальных автобусах и троллейбусов. Особенно довольных этим печальным фактом среди читателей НГС не нашлось.