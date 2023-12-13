«Для кур не могут условия создать, чтоб неслись, а от людей по 8 детей требуют»: как новосибирцы отреагировали на дефицит яиц

Читатели НГС живо отреагировали на новости об исчезающих с полок яйцах. Под репортажем из магазинов они оставили почти 500 комментариев (один из которых уже сутки гуляет по интернету самостоятельно). Мы собрали самые интересные, эмоциональные и остроумные комментарии:

— Даже для кур не могут условия создать, чтобы они неслись, но хотят, чтобы люди рожали по 8 детей, — удивился читатель под ником ТрамПамПам.