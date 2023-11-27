Путин утвердил МРОТ на следующий год. Вот на что это повлияет

По закону сотруднику на полной ставке нельзя платить меньше МРОТ — соответственно, зарплаты у тех, кто работает официально и за минималку, должны вырасти. Кроме того, этот показатель используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ (например, работая на полставки). Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.