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Путин утвердил МРОТ на следующий год. Вот на что это повлияет

Закон подписан и опубликован

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МРОТ проиндексировали на 18,5%

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Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году. Документ уже опубликован. Закон устанавливает с 1 января МРОТ в размере 19 242 рубля. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля.

По закону сотруднику на полной ставке нельзя платить меньше МРОТ — соответственно, зарплаты у тех, кто работает официально и за минималку, должны вырасти. Кроме того, этот показатель используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ (например, работая на полставки). Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

Индексацию МРОТ еще в марте анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Он говорил, что МРОТ поднимут на 18,5% — на столько его в итоге и проиндексировали. Кроме МРОТ в январе должны проиндексировать прожиточные минимумы — вместе с ними изменятся размеры некоторых пособий, а в феврале — материнский капитал.

Согласно закону, повышать ежегодно должны не только «минималку» — Трудовым кодексом предусмотрена индексация всех зарплат. В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату, все детали устанавливаются внутренними документами компании. Но если зарплату вам не повышают совсем, то можно обратиться в Роструд или даже подать в суд. Ранее мы рассказывали историю мужчины, который отсудил у бывшего работодателя 4,5 млн рублей за пропущенные индексации.

МРОТВыплаты и пособияРаботаДеньгиВладимир ПутинМихаил МишустинЗарплатаИндексация зарплат
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