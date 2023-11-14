«За год мы потеряли более миллиарда долларов». Экономисты — о катастрофических последствиях зерновой сделки для России

1
Что такое зерновая сделка и для чего она была нужна?
Зерновая сделка — это соглашение, которое Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Согласно документам, тогда создали «безопасный коридор», по которому вывозили сельскохозяйственные товары из обеих стран. При этом представители и ООН, и Турции следили за тем, чтобы на перевозящих зерно судах не было оружия и боеприпасов.
Благодаря зерновой сделке ООН сняла введенные ограничения на российский сельскохозяйственный экспорт. Продукцию вывозили по Черному морю: как российскую, так и украинскую — во втором случае задействовали порты Одессы, Южного и Черноморска.
Сделку продлевали несколько раз, окончательно Россия перестала в ней участвовать 17 июля 2023 года.
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2
Почему соглашение перестало действовать? Что-то пошло не так?
Несмотря на действующее соглашение, этой весной экспорт украинского зерна значительно сократился. Это произошло потому, что 2 мая Еврокомиссия запретила вывозить его в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
— Украинское зерно очень дешевое и оно разоряет местных фермеров, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — В отличие от некоторых других стран, в частности от России, польское государство защищает своих производителей довольно эффективно. Они очень долго терпели, но в конце концов не выдержали.
Российские власти отказались продлевать зерновую сделку, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Западные страны отказались принимать эти условия.
Украинская сторона призывала к сохранению сделки, но считала, что идти на уступки в сторону России нельзя. При этом Россия также заняла твердую позицию и требовала выполнения выдвинутых условий. В итоге в Кремле заявили, что соглашение «фактически прекратило свое действие». С тех пор соглашение так и не возобновили.
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3
Какие последствия повлекло за собой такое решение? Выход из зерновой сделки — это плохо?
Наиболее тяжелые последствия из-за прекращения соглашения могут понести другие страны, заявил в разговоре с MSK1.RU экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака.
— Вероятнее всего, мы будем видеть рост цен на зерно в мире и одновременно с этим перераспределение потоков зерна. Наибольшие экономические проблемы в связи с этим будет иметь Украина, — рассказал он.
Для нашей страны прерывание сделки может стать позитивным шагом. Дело в том, что за год ее существования российская экономика значительно пострадала, заявил нашему корреспонденту политолог, специалист по постсоветскому пространству, эксперт по макроэкономике Андрей Суздальцев.
— За год существования этой сделки мы потеряли более миллиарда долларов на продаже своего зерна. Соблюдая все условия сделки, мы пошли на убытки во внешней торговле, а внутри страны стоимость зерна упала почти на 30%, — уточнил он.
С тем, что зерновая сделка была не самым выгодным для России решением, согласился и предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Сейчас мы обложили ее большим количеством условий, но никто их выполнять не будет. Кроме того, прошлый сезон был хорошим с точки зрения урожая, но это плохо повлияло на сельское хозяйство: цены на зерно просели, — уточнил он в разговоре с MSK1.RU.
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4
Для чего Россия участвовала в зерновой сделке, если она была не самым выгодным для страны решением?
Всё дело в политическом имидже. По словам экономиста Николая Кульбаки, данное соглашение достаточно сильно влияло на мировые цены на зерно. Кроме того, снабжение Африки продовольствием — важный дипломатический шаг.
— Россия не хотела выглядеть «плохим мальчиком», который ведет к голоду в этих странах. Сейчас возобладали другие политические соображения, а эти перестали быть для российского руководства решающими, — отметил он.
По словам финансового аналитика, данное решение всё же может ударить по политической репутации России.
— Санкции против этого появиться вряд ли могут, а вот то, что позиция России от этого не улучшится, это наверняка. Лучше точно не станет, — предупредил Кульбака.
Однако после выхода из зерновой сделки в МИД России заявили, что за весь период действия соглашения большинство грузов — 70% — отправляли в достаточно богатые страны, в том числе государства ЕС. В бедные государства, по данным ведомства, шло менее 3% от общего числа поставок. В список стран, которым отправляли зерно, входили Эфиопия, Сомали, Йемен, Судан и Афганистан.
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5
Как произошедшее отразится на нашем сельском хозяйстве?
Поскольку сделка оказывала на Россию чисто политическое воздействие, выход из нее не должен был отразиться на внутреннем рынке. Российский рынок зерна определяется урожаем, а большинство контрактов в этой сфере долгосрочны, считает Кульбака.
— Для того чтобы российские фермеры стали производить больше зерна, они должны понять, что это зерно у них купят. Для этого они должны купить больше семян, распахать больше земли, больше посеять и собрать. Если они сейчас принимают такое решение, то в лучшем случае это будет урожай следующего года, который поступит в продажу где-то через полтора года, — объяснил он.
В долгосрочной перспективе расторжение соглашения может даже положительно повлиять на наше сельское хозяйство, заявил MSK1.RU политолог Андрей Суздальцев.
— У нас огромная экономика, а из копеечки рубль собирается. Выгода, с которой мы столкнемся, — это большие деньги, ведь у нас экспорт продуктов питания больше, чем экспорт оружия, — считает эксперт. — Укрепятся фермерские хозяйства, будет больше рабочих мест, больше закуплено техники — это всё по цепочке пойдет. Производители будут получать больше денег за свой труд, за свое зерно.
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6
Почему хлеб такой дорогой? Это связано с выходом из зерновой сделки?
За последние 10 лет цена на хлеб увеличилась почти в три раза: с 31 рубля в 2013 году до 87 рублей в 2023 году. Если брать период с начала кризиса, то рост составил почти 15%. При этом цена на муку, из которой делают хлеб, практически не поменялась: рост с начала кризиса составил всего 2%.
Почему же, несмотря на рекордный урожай, хлеб продолжает дорожать? Дело в том, что стоимость мучных изделий не сильно связана со стоимостью сырья. В данной ситуации на цену влияют другие факторы: размер налогов и расходов на ЖКХ и, конечно, логистика. Об этом сообщил MSK1.RU учредитель «Национального аграрного агентства» Александр Гавриленко.
— Цена на муку и на зерно не так сильно влияет на себестоимость хлеба. Производитель намного больше расходует на воду и отопление в пекарне, а также на налоги, зарплаты и логистику. Дорожает бензин, дорожает и развоз хлеба по магазинам, — отметил специалист. — Мы как-то даже подсчитали: что будет, если цены на зерно вырастут в два раза? В итоге получилось, что цена булки хлеба в таком случае выросла бы меньше чем на рубль.
Хлеб растет в цене из-за того, что люди вынуждены переключаться на него, отказываясь от более дорогих продуктов, рассказал MKS1.RU экономист, автор телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев. По его словам, цена растет из-за повышенного спроса. Также стоит учесть, что большая часть зерна поступает за границу, в результате чего востребованный хлеб оказывается еще и в дефиците.
— Если у людей высокая доля расходов на еду, а доходы не растут или снижаются, то они начинают отказываться от дорогих продуктов в пользу более дешевых. Если раньше люди ели больше мяса, то теперь они переключаются на хлеб. Это провоцирует дополнительный спрос на зерновые продукты, а цены на хлеб в России определяются, в первую очередь, объемом спроса со стороны покупателей, — заявил он в беседе с MSK1.RU. — Стремление продать как можно большее число зерна за границу приводит к тому, что на внутренний рынок поступает лишь меньшая его часть.
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