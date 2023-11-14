«За год мы потеряли более миллиарда долларов». Экономисты — о катастрофических последствиях зерновой сделки для России

Несмотря на действующее соглашение, этой весной экспорт украинского зерна значительно сократился. Это произошло потому, что 2 мая Еврокомиссия запретила вывозить его в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

— Украинское зерно очень дешевое и оно разоряет местных фермеров, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — В отличие от некоторых других стран, в частности от России, польское государство защищает своих производителей довольно эффективно. Они очень долго терпели, но в конце концов не выдержали.

Российские власти отказались продлевать зерновую сделку, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Западные страны отказались принимать эти условия.

Украинская сторона призывала к сохранению сделки, но считала, что идти на уступки в сторону России нельзя. При этом Россия также заняла твердую позицию и требовала выполнения выдвинутых условий. В итоге в Кремле заявили, что соглашение «фактически прекратило свое действие». С тех пор соглашение так и не возобновили.