«Самолеты есть, а двигателей нет». Авиакомпании просят продлить ресурс Ан-24 и Ан-26. Возможно ли это и на чем будем летать?

— Исходя из этого можно сказать, что замена Ан-24 и Ан-26 на сегодня отсутствует полностью. Ставки делаем на Ил-114–300 и ТВРС-44 . Но, во-первых, Ил-114 не является полноценной заменой Ан-24 , а ТВРС-44 несмотря на то, что в комплексной программе (развития авиатранспорта до 2030 года. — Прим. «Интерфакса») указано, что он будет поставляться с 2025 года, в общении с заводом-изготовителем мы услышали, что в лучшем случае первые 10 штук появятся в 2027 году, — заметил Зорин.



По его мнению, основная задача на сегодня — это продление эксплуатации Ан-24 и Ан-26 до тех пор, пока не будет насыщения самолетами ТВРС (двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет для местных воздушных линий. — Прим. ред.). Кроме того, он считает, что нужно усилить внимание к контролю сроков выпуска и ценообразования ТВРС и распространить на новые типы Ил-114 и ТВРС все механизмы субсидирования и поддержки. За продление эксплуатации воздушных судов высказался и директор по развитию «Полярных авиалиний» Сергей Анциферов.