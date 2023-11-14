«Самолеты есть, а двигателей нет». Авиакомпании просят продлить ресурс Ан-24 и Ан-26. Возможно ли это и на чем будем летать?

Представители разных региональных авиакомпаний на прошлой неделе на круглом столе в Совете Федерации предложили продлить ресурс самолетов
— На сегодняшний день отечественных региональных самолетов насчитывается порядка 150 штук, из них 95–98 представлены именно
Среди причин износа
— Исходя из этого можно сказать, что замена
По его мнению, основная задача на сегодня — это продление эксплуатации
Также в сообщении приводятся слова замгендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова, который рассказал о проблемах с ремонтом двигателей для
Авиаэксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов, комментируя журналисту «ИрСити» предложение перевозчиков по увеличению ресурса
— Продление ресурса авиатехники возможно, и это всегда делалось, не только в России, но и в других странах. И это даже выгодно с точки зрения экономики. Но не нужно забывать о безопасности полетов. Поэтому к этому (продлению ресурса. — Прим. ред.) подходят дифференцировано, очень внимательно, индивидуально по каждому самолету, — заметил Попов.
Он уточнил, что изначально технике назначают определенный ресурс на полеты, взлеты и посадки, это определяется во время испытаний первых машин. Затем срок начинают продлевать — на 3, 5 или 7 лет.
— Таких продлений может быть три-пять. И получается в итоге, что у нас самолеты летают по 50 лет и более. Есть примеры, когда воздушные суда эксплуатируются больше 60 лет, в основном в военной авиации. Это говорит о надежности машины, — подчеркнул эксперт.
По его словам, увеличить ресурс «по мановению палочки» нельзя. Сначала проводится диагностика технического состояния воздушного судна, затем — испытания, во время которых специалисты делают вывод, какая деталь может продолжить службу и в течение какого времени, а какую деталь надо отремонтировать или заменить. Эту работу проводят научно-исследовательские институты, специализирующиеся на эксплуатации авиационной техники. Они дают заключение о продлении срока эксплуатации деталей с определенным ремонтным комплектом. Затем проводят капитальный ремонт, после которого самолет допускают к рейсам в определенных условиях, вплоть до климатических.
— Сегодня нет возможности быстро заменить эту авиационную технику. Но по количеству ее пока что достаточно. Я понимаю, что она морально устаревает и не совсем комфортно летать, поэтому нужны новые самолеты. И они у нас разработаны, например
Он заметил, что Ан-24 и Ан-26 могут использоваться как в гражданской, так и в военной авиации. И им изначально присуща «великолепная степень надежности». Главным конкурентным преимуществом этих лайнеров эксперт называет способность садиться даже на неподготовленные площадки и грунтовые аэродромы. Особенно это актуально для северных районов Западной и Восточной Сибири. Плюс самолет возможно эксплуатировать с минимальным наземным обеспечением, что, конечно, экономически выгодно.
— Импортные самолеты в таких условиях, как правило, не эксплуатируются, — подчеркнул Попов.
По мнению эксперта, опасения перевозчиков по поводу нехватки деталей для ремонта
— В таком случае мы, наверно, найдем мощности — обслуживание и ремонт возьмет на себя еще какой-то завод, потому что