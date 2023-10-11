Пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году

В 2025 году в России планируют дважды проиндексировать пенсии. Об этом заявил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По его словам, в первый раз пенсии проиндексируют 1 февраля по уровню инфляции, во второй раз — 1 августа, по уровню доходов бюджета Соцфонда.