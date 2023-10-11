Пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году

В 2025 году в России планируют дважды проиндексировать пенсии. Об этом заявил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По его словам, в первый раз пенсии проиндексируют 1 февраля по уровню инфляции, во второй раз — 1 августа, по уровню доходов бюджета Соцфонда.
— Расходы на выплаты пенсий сформированы с учетом индексации, согласно уровню действующего пенсионного законодательства, — отметил Чирков. — Начиная с 2025 года, индексация будет два раза в год — 1 февраля и 1 августа.
В 2024 году страховые пенсии будут индексировать один раз. Размер индексации с 1 января составит 7,5%. После этого неработающие пенсионеры в среднем будут получать 23,4 тысячи рублей.
Кроме того, в 2024 году обещают рост максимального размера больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.
По данным Росстата, в 2023 году средний размер пенсии — 19,3 тысячи рублей, что на 14,4% больше, чем годом ранее, когда в среднем пенсионеры получали 16,8 тысячи рублей.
10 октября министр труда Антон Котяков сообщил также, что в 2024 году в России увеличат материнский капитал. Выплата на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысячи рублей.