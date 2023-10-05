«Вместо свободы — новое крепостное право». Ипотечник высказался о самом наболевшем

Плохо выполняешь KPI — жди беды не меньше, чем испортивший барскую часть поля земледелец. Вышла замуж и сменила фамилию? Сообщи барину, то есть банку. Переехал на новое место или сменил место работы? Загляни в кредитный договор, ты обязан сообщить об этом. Ну и никто не отменял общее психологическое напряжение, которому подвергнуто большинство ипотечников. Страх потерять жилье, к которому привык и в которое вложил столько сил, заставляет выкладываться сверх меры, часто в ущерб здоровью и семье. Я слышал множество историй, когда людям отказывали в трудоустройстве, так как у них не было ипотеки и других кредитов — мол, будут слишком свободными и независимыми, не захотят полностью прогибаться под начальника. А когда у тебя двое детей и еще 15 лет платежей — потерпишь, никуда не денешься.