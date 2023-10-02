Бюджет осилил силовиков, а с врачами и учителями сложнее. Разбираемся в повышении зарплат с 1 октября

Самое явное повышение — силовому блоку

Согласно подписанному в июне постановлению правительства, сразу на 10,5% вырастут оклады военных и силовиков. В список, например, попали сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС ГПС, ФТС и руководство Государственной службы фельдъегерской связи.

В случае с военными повышение коснется как контрактников, к которым приравнены и мобилизованные, так и солдат-срочников. Оклады будут округляться до рубля в большую сторону. Деньги выделили из федерального бюджета.

С 1 октября 2023 года возрастут и военные пенсии: их средний размер приблизится к 42 тысячам рублей.