Бюджет осилил силовиков, а с врачами и учителями сложнее. Разбираемся в повышении зарплат с 1 октября

Преподаватели вуза обратились к нашим коллегам в редакцию 74.RU с вопросом, ждет ли бюджетников повышение зарплат с 1 октября 2023 года. Такая информация циркулирует в СМИ, но зачастую в новостях указаны разные категории работников и степень повышения, поэтому неясно, о ком именно речь. Мы поговорили со специалистами, изучили постановления правительства и систематизировали план индексации зарплат. Он весьма занимательный.
Самое явное повышение — силовому блоку
Согласно подписанному в июне постановлению правительства, сразу на 10,5% вырастут оклады военных и силовиков. В список, например, попали сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС ГПС, ФТС и руководство Государственной службы фельдъегерской связи.
В случае с военными повышение коснется как контрактников, к которым приравнены и мобилизованные, так и солдат-срочников. Оклады будут округляться до рубля в большую сторону. Деньги выделили из федерального бюджета.
С 1 октября 2023 года возрастут и военные пенсии: их средний размер приблизится к 42 тысячам рублей.
Доктор политических наук и главный редактор журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов отмечает, что индексация зарплат военным и силовому блоку происходит регулярно, но столь заметное повышение связано с участием России в СВО. Он подчеркивает, что именно у военных отсчет идет от достаточно высокой базы. То есть прибавка 10,5% в абсолютных цифрах более ощутима, чем, например, та же доля от зарплаты учителей, для которых и процент индексации меньше. Что касается силового блока, Сергей Зырянов считает индексацию вполне естественной, так как страна находится в сложном историческом периоде, когда возможны волнения.
Госуправленцев оставили без надбавки (но не всех)
Подписанное в августе постановление правительства с 1 октября увеличит на 5,5% оклады работников федеральных госорганов, но с важной ремаркой: кроме тех, кто является госслужащим. Проще говоря, речь о работниках федеральных госорганов, которые не имеют прямого отношения к управлению государством. В их число попадают, например, инженеры, экспедиторы, стенографисты, работающие в федеральных госорганах.
Но высших госуправленцев тоже не забыли: Владимир Путин подписал указ об индексации в тех же пределах зарплаты для него самого, премьер-министра Михаила Мишустина, прочих министров, а также руководителей ряда ведомств. Другим указом повышаются зарплаты генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
При этом власти отказались от индексации зарплат федеральных госорганов в 2024 году с целью «оптимизации бюджета».
Октябрьское повышение для работников госорганов напоминает слоеный пирог: оно коснется высших и низших категорий, тогда как среднему звену зарплату не индексируют. Экономист Никита Кричевский убежден, что пренебрегать этой категорией не стоило:
— Госслужащих не так много, порядка 400 тысяч на всю страну, и зарплаты у них невысокие, если не сказать откровенно маленькие, — объясняет он. — Есть, конечно, какие-то высшие должностные лица, и недалекие СМИ ориентируются на их зарплаты в 200–300 тысяч, но в массе своей люди там получают реально копейки, скажем, тысяч 30–40. У госслужащих в регионах нет возможности подработки: им могут конфет принести, а реально подработать нельзя — это коррупция. Поэтому я бы ни в коем случае не исключал госслужащих.
При этом для высших чиновников Никита Кричевский предлагает, наоборот, снизить зарплату.
Он признаёт, что предложение звучит революционно:
— У этих категорий и так всё хорошо. Одни работают за престиж, за имидж, за честолюбие, они не пропадут. Зато в системе останутся одни пассионарии, креативщики, тогда как сейчас уровень безграмотности и неквалифицированности сотрудников федеральных министерств просто зашкаливает, о чём я каждый день пишу. Нельзя же так! Оставьте им хваленые должности и голый оклад, без доплат за сложные условия и прочее. И может быть, что-то в стране начнет меняться к лучшему.
А что же бюджетники?
Власти называют бюджетниками сотрудников, перечисленных в майских указах президента 2012 года. К ним относятся, например, педагоги общего, специального, профессионального, дошкольного, высшего образования, работники учреждений культуры и социальных служб, здравоохранения и других социально ориентированных сфер. Они получают зарплату из разных бюджетов: федерального, областного, муниципального (иногда смешанную).
В сентябре 2023 года правительство издало два распоряжения, которые направляют 30,6 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам, причем деньги поделят в следующей пропорции: 10,3 миллиарда адресовали системе образования, 9 миллиардов — научным учреждениям, 8,3 миллиарда — медицинским и около 3 миллиардов учреждениям культуры. Более 80% суммы выделено из резервного фонда правительства, остальное — из федеральной казны. О конкретном размере индексации и ее сроках не сообщается. Обычно октябрьское повышение привязано к уровню инфляции, который в начале сентября оценивали в 5,2%.
Сергей Зырянов уточняет, что при индексациях заработной платы часто ориентируются не на уровень инфляции как таковой, а на среднюю зарплату по региону. Упомянутые выше майские указы требуют поддерживать доходы бюджетников в пропорции к среднему уровню региона, и, подчеркивает эксперт, за этим достаточно строго следят.
При таком подходе может не быть единого повышения, и для «отстающих» профессий зарплаты могут увеличить сильнее, чем для тех, кто уже выполнил «майские критерии».
«Поднимут одно, срежут другое»
Учитель одной из челябинских школ признаётся, что ни о каком повышении зарплат до конца года никто коллективы не уведомлял.
— Вопрос вообще стоит остро, — говорит он. — Скоро будет встреча педколлективов с министром в Москве, думаю, этот тему снова поднимут. В этом году было небольшое повышение, условно, на 2000 рублей, хотя величина была разной для разных сотрудников. Это в любом случае немного.
Он отмечает, что декларируемые повышения зарплат часто не ощущаются учителями в заявленной пропорции:
— У нас зарплата состоит из базового оклада за часы, проведенные на уроках, и разных стимулирующих выплат, — объясняет наш собеседник. — Бывает, что окладная часть растет, а стимулирующие выплаты сокращаются. За классное руководство есть федеральная доплата в 5000 рублей, и вот она стабильна: ее директор урезать не может. В остальном во всех школах всё по-разному.
Сергей Зырянов развивает эту мысль:
— Что касается доходов бюджетников, то средняя база выглядит как терпимая, но у них очень высокая внутренняя дифференциация оплаты, связанная со стажем, с размерами окладов и так далее. Ее пытаются выравнять, привести их к какому-то приемлемому размеру, усредненному, чтобы плюс-минус разница была небольшой, но получается ли — сказать не могу.
«Это дополнительный шаг»
В правительстве подчеркивают, что уже индексировали зарплаты бюджетников и нынешний шаг рассматривается как дополнительный. В марте 2023 года кабмин отчитывался, что бюджетников (по критериям майских указов) в России 5,2 миллиона и в начале года фонд оплаты труда для них увеличили на 8,7%. Зарплаты бюджетников меняют и на региональном уровне: например, в Челябинской области с 1 июля проиндексировали зарплаты, привязанные к МРОТ (
Повышение зарплат бюджетникам запланировано и на 2024 год: с 1 января прибавка в 9,8% ждет сотрудников учреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры, а 1 октября 2024 года бюджетные зарплаты проиндексируют на прогнозируемый уровень инфляции 4,5%.
Никита Кричевский считает, что при индексации зарплат нужно учитывать не «бумажную» инфляцию, а реальную:
— Давайте сначала поставим вопрос о том, что нужно перенастроить алгоритм подсчета инфляции, потому что сейчас это издевательство: считают, что цены выросли на 5% с начала года. Методику надо менять. Мы ведь слышим: перевозки подорожали на столько-то, услуги ЖКХ — на столько-то, а у нас всё равно 5%.
Например, в России сильно дорожает автомобильное топливо: цена бензина АИ-95 с начала года подскочила на 10,7%, дизтоплива — на 20,5% (данные Росстата). Рекорды бьют цены на куриное мясо. При этом власти прогнозируют инфляцию к концу года на уровне 7,5%.
А вот подробности об изменении пенсий и МРОТ в 2024 году.