«Это всё чиновничьи сказки, что мы сегодня-завтра заживем как в раю». Экономисты — о снижении цен на лосось и краба и дорогом мясе

— Это какая будет цена за транспортировку? Так что все эти 20–25% съедятся, — добавил он. — Это всё чиновничьи сказки, что мы сегодня-завтра заживем как в раю. Не заживем.



Более того, при прямых поставках у производителя увеличатся издержки, а значит, и конечная цена продукта станет выше, рассказал MSK1.RU президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

— Товаропроводящая сеть выполняет очень полезную функцию, связанную с поставкой, хранением, ритмичностю поставок. Есть опыт самостоятельной торговли любыми производителями — от сыра до мясных продуктов. Зайдите в любой фермерский магазин производителя колбасы или сыра и увидите, что там цены выше, чем в супермаркете. Масштабы никто не отменял, — добавил Березин.