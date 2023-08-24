Оставила школу и стала домработницей. История филолога, которая стала помощницей по хозяйству

Всё популярнее среди россиян становятся услуги домработниц, нянь, выгульщиков собак и других всевозможных помощников по хозяйству. Делегировав домашние дела специалисту, можно посвятить свободное время себе, семье и отдыху. Не правда ли, заманчиво? Множество подобных предложений можно найти на крупных специализированных сайтах. После одного такого объявления Ирина Гусейн-заде кардинально сменила профессию. До этого она работала учителем русского языка и литературы, но после декретов решила попробовать себя в совершенно новом амплуа. Как она в итоге стала помощницей по хозяйству? Далее — от первого лица.
Вырваться из четырех стен
Уборкой я занимаюсь не так давно — с октября
Первый декрет перешел во второй, второй — в третий, третий — в четвертый. Возвращаться в школу не собиралась, да и вообще не было желания выходить на работу или искать подработку.
После рождения третьего ребенка почувствовала потребность в самореализации и финансовой независимости. Сначала училась печь торты, делала домашний зефир. Эта работа мне нравилась, были заказы и клиенты, но доход от нее нестабильный, работать получалось только ночью, когда дети уснут, и я подумала: а что еще умею делать? Чтобы это было стабильно и, желательно, вне дома — так уж хотелось мне вырваться из четырех стен. И, главное, чтобы мне это нравилось.
Тогда я вспомнила, что в детстве мне всегда нравилось в гостях прибираться, мыть посуду. Да и дома уборка скорее успокаивает, чем раздражает. «А ведь я могу быть помощницей по хозяйству», — подумала и сразу же разместила объявление на «Юле». На следующий же день мне позвонил первый заказчик. Нужно было прибрать квартиру после арендаторов: отмыть кухню и ванную. Когда меня спросили о цене, даже не знала, что сказать. Когда я назвала сумму
Когда ехала на первый заказ, я не представляла ни объема работы, ни сколько времени это займет. С собой взяла совдеповскую швабру, веник и «Пемолюкс» с губкой. Вспоминаю, и мне просто смешно становится. Это уже сейчас я знаю, что на одну только уборку кухни нужно около
После арендаторов гарнитур был в ужасном состоянии, как будто его не мыли никогда. Это сейчас я знаю, что есть профессиональная химия и инвентарь. А тогда это всё для меня было как темный лес. Кухню эту я отскребла кое-как. Уже после начала смотреть, как работают клининговые компании, завела свой инстаграм (деятельность соцсети запрещена в РФ), начала набирать клиентов.
Не клининг, а помощница по хозяйству
Поначалу очень волновалась, что ничего не умею. Были разные ошибки, вплоть до порчи имущества. Но клиенты попадались очень лояльные, относились с пониманием. Постепенно я осваивала азы профессионального клининга, и ошибки сошли на нет. Но хуже всего не собственные оплошности, а своей команды. Могла не спать ночами из-за чувства вины. Поэтому стараюсь больше внимания уделять обучению людей, не отправляю новичков к заказчикам, не убедившись в их навыках. В свою команду я не беру женщин без высшего образования. Многие удивляются: «Что за чушь? Зачем интеллект, когда нужно всего лишь тряпкой махать?» Но это очень важно. Хоть наличие высшего образования и не гарантия хорошего специалиста, но это первичный фильтр: если человек уже где-то учился, значит, он как минимум обучаем и адекватен.
Профессиональная уборка требует обучения, есть определенные алгоритмы и знания. Помимо этого, важно быть деликатным и воспитанным человеком, ведь ты входишь в чужой дом. Излишняя эмоциональность не нужна. Домработница должна быть незаметной, она может принести в квартиру только чистоту, но не более.
Первые полгода меня учили клиенты. Это были тактичные и деликатные люди, которые подсказывали, как лучше. Считаю, что придирчивые клиенты — это хорошо. Они заставляют работать качественнее, расти профессионально. Когда человек ценит порядок, это определенно наш клиент.
Себя и свою команду я позиционирую как помощниц по хозяйству. Помимо поддерживающей или генеральной уборки, мы можем погладить белье, поменять постельное, приготовить несложное блюдо. Мы — не специализированный клининг. Для такого уровня пока нет возможностей. Но я стремлюсь развивать свое дело и постепенно расширяться.
Домработница — дорогое удовольствие?
Уборка стала для меня стабильным доходом: она всегда нужна людям, хотя есть и сезонность. Например, апрельские генеральные уборки перед Пасхой, новогодние в декабре, после летних отпусков — в это время поток заявок увеличивается. В месяц при полной занятости и графике
В клининговых компаниях стоимость уборки считают по метражу. Мы ориентируемся на время. На поддерживающую уборку квартиры до
Наши клиенты — это в основном люди со средним достатком, живущие в обычных квартирах. Есть также жители коттеджей, таунхаусов, но их меньше.
«Мне не стыдно»
Есть стереотип о том, что быть помощницей по хозяйству — это стыдно. Все близкие и родные меня поддержали, негативные реакции были единичные и в основном от малознакомых людей. Я изначально думала, что делаю почетную работу, мне оказывают честь, доверяют свой дом. Мне нравится это ощущение, поэтому стараюсь держать планку.
Считаю, что у моей новой работы масса преимуществ. Как женщина, которая три раза отсидела в декрете, я очень хотела вырваться из дома. Было тяжело постоянно находиться в делах, психика не выдерживала, и я постоянно нервничала. Конечно, такое состояние сказывалось и на воспитании детей, и на отношениях с мужем. Для меня было очень важно почувствовать свою независимость, избавиться от страха, что я не смогу прожить без мужа, что я ничего из себя не представляю. Хотя супруг меня никогда не попрекал тем, что я не работаю, но мне всё равно хотелось тоже быть добытчицей.
С появлением любимой работы всё наладилось: стала меньше срываться на детей, почувствовала удовлетворение от того, что делаю. Я закрыла свои потребности в общении, финансах, и стало гораздо спокойнее. Я с удовольствием рассказываю о своей работе в соцсетях, и мне не стыдно говорить о том, чем я занимаюсь.
Чем еще занимаются женщины в декрете?
Многие молодые мамы в декрете открывают в себе совершенно новые таланты и интересы. Например, бывший педиатр Елена Шарапова начала печь торты в виде настоящих замков. А ее коллега, медик Асия Захарова, открыла свой салон красок. Еще одна бизнесвумен Екатерина Дубровина, запустила благотворительный магазин на последних сроках беременности после развода с мужем. Будучи в декрете, собственный бренд свадебных и вечерних платьев создала Анастасия Софронова.