Оставила школу и стала домработницей. История филолога, которая стала помощницей по хозяйству

Вырваться из четырех стен

Уборкой я занимаюсь не так давно — с октября 2020 года . По образованию — филолог, и до первого декрета один год поработала в школе учителем русского языка и литературы. Поняла, что преподавание — это не мое призвание, очень нервная работа. Помню, как подумала: «Скорее бы забеременеть и уйти в декрет». На тот момент как раз год была замужем. И вот только я подумала об этом, вскоре узнала, что беременна. Это был конец учебного года, поэтому оставила школу с легким сердцем.

Первый декрет перешел во второй, второй — в третий, третий — в четвертый. Возвращаться в школу не собиралась, да и вообще не было желания выходить на работу или искать подработку.