Когда ипотека не по карману: как получить деньги на квартиру от государства

— Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет, — заявил президент во время выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Сколько платят

Семейная ипотека предполагает пониженную процентную ставку — 6% годовых. По программе также установлена максимальная сумма ипотеки, она зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей верхняя планка установлена на уровне 12 млн рублей, для всех остальных регионов — 6 млн рублей.