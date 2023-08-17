Когда ипотека не по карману: как получить деньги на квартиру от государства

Еще в начале августа банки начали поднимать ставки по ипотеке. А после того, как на днях ключевую ставку повысил Центробанк, эксперты ожидают большего роста ипотеки. Но есть люди, у которых остро стоит вопрос покупки жилья, и отложить его не получится. В России действуют сразу несколько вариантов для покупки недвижимости, и мы расскажем о них в этом материале.
Семейная ипотека
Изначально программа семейной ипотеки была рассчитана только на молодые семьи, в которых дети родились в 2018 году и позже. В конце 2022 года правила решили пересмотреть. Соответствующее заявление тогда сделал Владимир Путин.
— Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет, — заявил президент во время выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Сколько платят
Семейная ипотека предполагает пониженную процентную ставку — 6% годовых. По программе также установлена максимальная сумма ипотеки, она зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей верхняя планка установлена на уровне 12 млн рублей, для всех остальных регионов — 6 млн рублей.
Как получить
Чтобы оформить ипотеку по семейной программе, нужно обратиться в один из банков, который в этой программе участвует. Весь список можно найти здесь.
Материнский капитал
Материнский капитал — это не специальная выплата на покупку жилья, потратить его можно и на другие нужды из специального списка. Например, в него входит образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, ежемесячные выплаты на ребенка и некоторые другие варианты, направленные в первую очередь на благополучие семьи и детей. Однако для многих семей материнский капитал становится способом решения именно жилищного вопроса — его можно использовать в том числе для погашения ипотеки или в качестве первого взноса при оформлении.
Сколько платят
В 2023 году материнский капитал на первого ребенка составляет
Как получить
Сертификат маткапитала сейчас выдается автоматически: после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на «Госуслугах» или на сайте Социального фонда. Чтобы потратить деньги на покупку жилья или другие нужды из разрешенного списка, нужно подать заявление: на «Госуслугах», в отделении Социального фонда или в МФЦ.
Выплата на погашение ипотеки
Помимо льготных ставок, семьи с детьми могут рассчитывать на субсидию для выплаты ипотеки. Правда, это уже касается только многодетных семей, такими считаются родители трех и более детей. Возраст старших не имеет значения, важно, чтобы один из детей появился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Выплата распространяется также на семьи, где дети были усыновлены.
Сколько платят
Сумма будет зависеть от того, сколько вы должны банку, максимальная выплата — 450 тысяч рублей, но если ваш долг меньше, то государство просто его погасит, а остаток «сгорит».
Как получить
Эти деньги тоже нельзя получить на руки, их сразу перечислят в банк. Но сначала придется оформить ипотеку — в качестве первого взноса эти деньги использовать нельзя. Ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года. Заявление на господдержку нужно подавать в банк, где оформлен кредит.
Льготная ипотека
Программа льготной ипотеки появилась в 2020 году, в качестве поддержки для строительной отрасли. Потом ее несколько раз продляли, сейчас она действует до июля 2024 года. В отличие от трех программ выше, воспользоваться этим вариантом могут не только семьи с детьми — программа доступна любому совершеннолетнему гражданину Российской Федерации без ограничений по возрасту и семейному положению.
Сколько платят
Льготная ипотека предполагает пониженную процентную ставку, сейчас она установлена на уровне 8% годовых. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — во всех остальных российских регионах.
Как получить
Нужно обратиться в банк, который участвует в госпрограмме. Их всего восемьдесят, полный список можно найти по ссылке.