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Как получить льготы на всё — 2023Обзор

Когда ипотека не по карману: как получить деньги на квартиру от государства

Программы действуют для семей с детьми и не только

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В конце 2022 года льготную ипотеку решили сворачивать, а семейную — расширять. Но пока действуют обе программы

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Еще в начале августа банки начали поднимать ставки по ипотеке. А после того, как на днях ключевую ставку повысил Центробанк, эксперты ожидают большего роста ипотеки. Но есть люди, у которых остро стоит вопрос покупки жилья, и отложить его не получится. В России действуют сразу несколько вариантов для покупки недвижимости, и мы расскажем о них в этом материале.

Семейная ипотека

Изначально программа семейной ипотеки была рассчитана только на молодые семьи, в которых дети родились в 2018 году и позже. В конце 2022 года правила решили пересмотреть. Соответствующее заявление тогда сделал Владимир Путин.

— Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет, — заявил президент во время выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Сколько платят

Семейная ипотека предполагает пониженную процентную ставку — 6% годовых. По программе также установлена максимальная сумма ипотеки, она зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей верхняя планка установлена на уровне 12 млн рублей, для всех остальных регионов — 6 млн рублей.

Как получить

Чтобы оформить ипотеку по семейной программе, нужно обратиться в один из банков, который в этой программе участвует. Весь список можно найти здесь.

Материнский капитал

Материнский капитал — это не специальная выплата на покупку жилья, потратить его можно и на другие нужды из специального списка. Например, в него входит образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, ежемесячные выплаты на ребенка и некоторые другие варианты, направленные в первую очередь на благополучие семьи и детей. Однако для многих семей материнский капитал становится способом решения именно жилищного вопроса — его можно использовать в том числе для погашения ипотеки или в качестве первого взноса при оформлении.

Сколько платят

В 2023 году материнский капитал на первого ребенка составляет 586 946 рублей, на второго ребенка или последующих детей (если ранее выплата не назначалась) — 775 628 рублей. Если семья уже получила маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго малыша получает доплату — 188 681 рубль.

Как получить

Сертификат маткапитала сейчас выдается автоматически: после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на «Госуслугах» или на сайте Социального фонда. Чтобы потратить деньги на покупку жилья или другие нужды из разрешенного списка, нужно подать заявление: на «Госуслугах», в отделении Социального фонда или в МФЦ.

Выплата на погашение ипотеки

Помимо льготных ставок, семьи с детьми могут рассчитывать на субсидию для выплаты ипотеки. Правда, это уже касается только многодетных семей, такими считаются родители трех и более детей. Возраст старших не имеет значения, важно, чтобы один из детей появился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Выплата распространяется также на семьи, где дети были усыновлены.

Сколько платят

Сумма будет зависеть от того, сколько вы должны банку, максимальная выплата — 450 тысяч рублей, но если ваш долг меньше, то государство просто его погасит, а остаток «сгорит».

Как получить

Эти деньги тоже нельзя получить на руки, их сразу перечислят в банк. Но сначала придется оформить ипотеку — в качестве первого взноса эти деньги использовать нельзя. Ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года. Заявление на господдержку нужно подавать в банк, где оформлен кредит.

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки появилась в 2020 году, в качестве поддержки для строительной отрасли. Потом ее несколько раз продляли, сейчас она действует до июля 2024 года. В отличие от трех программ выше, воспользоваться этим вариантом могут не только семьи с детьми — программа доступна любому совершеннолетнему гражданину Российской Федерации без ограничений по возрасту и семейному положению.

Сколько платят

Льготная ипотека предполагает пониженную процентную ставку, сейчас она установлена на уровне 8% годовых. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — во всех остальных российских регионах.

Как получить

Нужно обратиться в банк, который участвует в госпрограмме. Их всего восемьдесят, полный список можно найти по ссылке.

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