Центробанк повысил ключевую ставку на экстренном заседании до 12%

Центробанк провёл внеочередное заседание, на котором резко повысил ключевую ставку до 12% годовых. Изначально заседание было запланировано на 15 сентября, но из-за того, что доллар ранее превысил отметку в 100 рублей, его решили провести незамедлительно. В Банке России объяснили, что такое решение принято для того, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.
— Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, — заявили в регуляторе.
Интересно, что рубль перед заседанием ЦБ по ключевой ставке рубль начал укрепляться. Сейчас за доллар дают 95 рублей.
Ранее в ЦБ спрогнозировали, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. В июле, по словам регулятора, годовая инфляция повысилась до 4,3% и продолжит делать это в ближайшие месяцы. Это будет связано с усилением ценового давления и выходом из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 года.
На прошлом заседании Банк России повысил ставку впервые с сентября 2022 года — до 8,5% годовых.