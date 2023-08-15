Центробанк повысил ключевую ставку на экстренном заседании до 12%

Центробанк провёл внеочередное заседание, на котором резко повысил ключевую ставку до 12% годовых. Изначально заседание было запланировано на 15 сентября, но из-за того, что доллар ранее превысил отметку в 100 рублей, его решили провести незамедлительно. В Банке России объяснили, что такое решение принято для того, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.