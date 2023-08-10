«Реальная ситуация намного хуже»: экономисты рассказали о вероятности дефолта в России

Ждать ли девальвации и дефолта

Год назад, в апреле 2022 года, Россия уже объявляла о техническом дефолте. Может ли резкое падение рубля привести к дефолту, как в 1998 году?



17 августа 1998 года Правительство России и Центробанк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных бумаг. После этого Центробанк отказался от искусственного удержания рубля, и он обесценился в три раза всего за две недели.



По мнению экономистов, России не грозит повторение событий прошлого.

— Дефолта точно ждать не стоит. Инфляцию до 10% называют ползучей, от 10 до 50% — галопирующей, всё, что выше, — гиперинфляция. В целом все страны мира знают, как бороться с ползучей инфляцией, в ней нет ничего страшного, более того, страны закладывают ее в бюджет. Россия закладывает в свой бюджет 4% инфляции ежегодно. Если мы возьмем те же страны ООН, то в них только три страны находятся в дефляции или нуле, в остальных 130 странах присутствует инфляция, и ничего страшного, никто не погибает. Главное, чтобы не было гиперинфляции, — заявил Георгий Остапкович.

