«Реальная ситуация намного хуже»: экономисты рассказали о вероятности дефолта в России

В 2023 году рубль ослабел по отношению к доллару на 30%: если в январе валюту можно было купить за 69 рублей, то в августе цена доллара стремится к трехзначным числам. На фоне резкого ослабления рубля летом экономисты Центра развития ВШЭ заявили, что к концу текущего года инфляция повысится до 6%. Что это значит для населения, как скажется кризис на росте цен и ждет ли Россию дефолт? Об этом мы спросили экономистов.
Стоит ли верить прогнозам
Экономист Георгий Остапкович согласен с прогнозами специалистов ВШЭ и говорит, что повышение инфляции до 6% — это объективная реальность.
— Центробанк дает ожидаемый таргет именно в этих пределах. Главная задача Центробанка — таргетирование инфляции, и решение повысить ключевую ставку на сто пунктов показывает, что инфляционные риски достаточно высокие. Получается, что 6% — это еще не конечный предел по общему индексу. Всё будет зависеть от курса рубля: падение стоимости рубля на 10% скажется примерно на 0,7% роста инфляции, — считает Георгий Остапкович.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Достоевского Олег Рой также считает, что прогноз оправданный.
— Да, годовая инфляция прогнозируется не менее 6%. Причина — в огромном дисбалансе между экспортом и импортом, вследствие чего образовался дефицит бюджета, на восполнение которого пойдут значительные бюджетные ресурсы, — заявил Олег Рой.
Экономист Константин Селянин не согласен со своими коллегами. По его мнению, реальная ситуация намного хуже, чем рисует официальная статистика.
— Прогнозы ВШЭ еще оптимистичны — сейчас произошел обвал рубля: он потерял 40% с начала года и чуть ли не удвоился с годичной давности. Стоит также отметить, что расчеты, которые делает Росстат, мягко говоря, мало отражают реальную статистику, — уверен Константин Селянин, — есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди. Например, есть исследовательский центр Romir: они сравнивают чеки более 40 тысяч россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары. По их итогам за год инфляция составила 15%. Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен.
Как инфляция скажется на ценах
Первое, о чём беспокоятся люди, услышав слово «инфляция», — что будет с ценами. Подорожание импортных товаров произойдет уже скоро, считает Константин Селянин.
— В потребительской корзине россиянина порядка 40% занимают импортные товары, от питания и до бытовой техники. Неважно, закупался ли товар через параллельный импорт или напрямую, он оплачивается за валюту. И раз падает рубль, то приобретаться товары будут по новому курсу и значительно дороже. Это начнется уже через пару недель, мы увидим рост цен на те самые 40% импортных товаров, — отметил Константин Селянин.
Георгий Остапкович уверен, что подорожание произойдет ближе к осени и в первую очередь затронет людей с высоким достатком.
— Что касается цен, то из-за инфляции в день после падения рубля цены не растут, так как все продолжают работать по старым договорам. А вот к осени в договор включат новые издержки, привязанные к курсу. Ну и, конечно, большую часть издержек переложат на конечного потребителя, то есть на вас с нами, — заявил Георгий Остапкович, — импортные товары вырастут в цене, но в первую очередь это коснется людей с высоким достатком. Для среднего и низкого класса вряд ли будет сильная инфляция на продукты, но всё, что касается сложной бытовой техники, там возможен инфляционный всплеск.
Как заявил Олег Рой, цены вырастут на все виды товаров, но прогнозировать то, насколько взлетят ценники в магазинах, пока не получится.
— Рост стоимости мировых валют потащит за собой и потребительские цены независимо от вида товара. Какие-то возрастут сильнее, какие-то — меньше, — рассказал Олег Рой.
Ждать ли девальвации и дефолта
Год назад, в апреле 2022 года, Россия уже объявляла о техническом дефолте. Может ли резкое падение рубля привести к дефолту, как в 1998 году?
17 августа 1998 года Правительство России и Центробанк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных бумаг. После этого Центробанк отказался от искусственного удержания рубля, и он обесценился в три раза всего за две недели.
По мнению экономистов, России не грозит повторение событий прошлого.
— Дефолта точно ждать не стоит. Инфляцию до 10% называют ползучей, от 10 до 50% — галопирующей, всё, что выше, — гиперинфляция. В целом все страны мира знают, как бороться с ползучей инфляцией, в ней нет ничего страшного, более того, страны закладывают ее в бюджет. Россия закладывает в свой бюджет 4% инфляции ежегодно. Если мы возьмем те же страны ООН, то в них только три страны находятся в дефляции или нуле, в остальных 130 странах присутствует инфляция, и ничего страшного, никто не погибает. Главное, чтобы не было гиперинфляции, — заявил Георгий Остапкович.
— Дефолт — это немного из другой оперы: это отказ или невозможность исполнения обязательств, например как это было в 1998 году в России. Сейчас это вряд ли произойдет, — отметил Константин Селянин.
А вот что касается девальвации, здесь мнения экспертов расходятся.
Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам других стран.
— Признаков девальвации нет, ситуация значительно лучше, чем в девяностых. Одно плохо — инвестиционный голод. Очень много зависит от того, как будут вести себя Индия, Китай и некоторые другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — считает Олег Рой.
Иного мнения придерживается Константин Селянин.
— Девальвация уже произошла. Рубль обесценился на 40% — чем не девальвация. Конечно, падение может и прекратиться, но нет никаких причин для резкого укрепления рубля, он не способен вернуться на уровень прошлого года, — заявил Константин Селянин.
Как сохранить свои деньги
Даже без дефолта прогнозы экономистов получаются неутешительными: в ближайшее время нет никаких причин предсказывать укрепление рубля до прошлогодних показателей, а это значит, что доллар будет расти, а за ним — цены на продукты и технику.
— Во время ползучей инфляции не рекомендуется бежать менять валюты и пытаться как-то иначе спасти свои сбережения. Главное — сохраниться на рынке занятости, для чего необходимо повышать уровень знаний и компетенции, это позволит остаться на рынке при любой инфляции, — рассказал нам Георгий Остапкович.
Олег Рой также считает, что бежать за долларами нет смысла.
— Приобретать иностранную валюту нет смысла. Держать деньги в домашней кубышке — тоже. Я бы доверил их ведущим российским банкам, они уже научились управлять кризисными активами. Либо потратить их на реализацию инновационного проекта. Других вариантов не вижу, — отметил Олег Рой.
Выходит, что россиянам остается лишь наблюдать за тем, как цены растут, а покупательская способность падает. Константин Селянин считает, что так происходит уже последние 10 лет — именно столько времени не улучшается уровень жизни россиян.
— Реальные доходы населения по покупательной способности не росли с 2013 года, — заявил Константин Селянин, — что говорить, если от 60 до 80% россиян говорят, что живут от зарплаты до зарплаты и не могут позволить себе купить условный телевизор без кредита. Затянув пояса, продолжим жить дальше: кто ел мясо, начнет есть колбасу, кто ел колбасу…
Но подорожание продуктов может повлечь за собой куда более трагичные последствия для россиян. Самым страшным следствием подорожания цен, по мнению экономиста, может стать отказ людей платить долги по кредитам.
— На сегодняшний день суммарно россияне набрали кредитов на 33 триллиона рублей: примерно половина — ипотечные, половина — потребительские. Если цены по-прежнему будут расти, а доходы оставаться на прежнем уровне (несмотря на официальную статистику), у человека будет выбор: накормить ребенка или заплатить за кредит. И человек выберет ребенка, после чего потеряет машину или телефон, если это был потребительский кредит, и, что намного хуже, квартиру, если кредит был ипотечный, — заключил Константин Селянин.
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