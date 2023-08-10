Какие продукты подорожают из-за падения рубля и как спасти свои сбережения? Объясняют эксперты

В течение недели рубль продолжает неуклонно падать: курс обогнал отметку 28 марта 2022 года и вчера составлял уже более 98 рублей за доллар и более 107 рублей за евро.
В последний раз рекордно низкий курс рубля зафиксировали на Мосбирже 28 марта 2022 года. Доллар тогда составил 95,6 рубля, евро — 105,2.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экономистами о том, как падение рубля отразится на нашей экономике и на жизни россиян. Рассказываем, какие продукты подорожают в ближайшее время, что делать со своими сбережениями и почему покупать валюту — плохая идея.
Почему рубль падает
Курс рубля напрямую зависит от состояния российского экспорта, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Курс определяется на валютном рынке. На нем, как и на любом другом, есть спрос и предложение, — объяснил он. — Только спрос на валюту осуществляют импортеры, которым нужно покупать товары за границей, а предложение — экспортеры, которые продали свой товар и везут уже в Россию валюту.
На ослабление рубля также повлиял дефицит бюджета, связанный в том числе со спецоперацией, заявил MSK1.RU предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Всё, что касается ослабления рубля, происходит из-за дефицита бюджета, расходов на СВО, — отметил он в разговоре с нашим корреспондентом. — К тому же мы нежданно-негаданно вошли в пятерку стран по паритету покупательской способности, а за всё надо платить.
В начале августа Всемирный банк опубликовал данные ВВП стран мира за прошлый год по паритету покупательной способности. Россия заняла пятую строчку с суммой 5,33 триллиона долларов, уступив место только Китаю, США, Индии и Японии. Паритет покупательной способности — это то, сколько нужно национальной валюты для покупки потребительской корзины. Сумма рассчитывается в долларах США.
По словам Потапенко, происходящее вызовет рост цен: что-то подорожает сразу, а ценники на другие товары подскочат позднее.
— Всё, что касается курса, — это отсроченная инфляция. В зависимости от товара она происходит спустя время: от двух недель до трех месяцев. Наше логистическое «отрезание» может отсрочить этот процесс, поэтому инфляцию мы получим где-то в октябре, — отметил он. — Это произойдет после выборов в Думу и Заксобрание, после осеннего призыва.
Что подорожает в первую очередь
По словам экономиста Николая Кульбаки, прежде всего будут расти в цене зарубежные товары или те, которые производятся с использованием импортных ресурсов.
— Цены на внутреннем рынке тоже растут, потому что, если у вас уменьшается количество импортного товара и он становится дороже, это означает, что люди прекращают покупать, — сказал он в разговоре с MSK1.RU.
Кроме того, быстрее всего подорожают овощи и фрукты. Всё дело в том, что эти продукты быстро портятся, поэтому цены на них вырастут первым делом, отметил Потапенко.
— Сначала подорожает то, что идет к нам самыми короткими логистическими цепочками, то, что быстрее всего доставляют, — подчеркнул он. — Вероятнее всего, это будут овощи и фрукты.
Вклады обесценятся?
Обезопасить свои накопления в настоящее время достаточно трудно, рассказал MSK1.RU предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Храните деньги дома под подушкой в виде долларов США, если они у вас есть, — добавил он. — Надо еще больше работать, искать вторую, третью, десятую работу, желательно с зарплатой в валюте, но это совет абсолютно идиотский: люди и так много работают и закредитованы по максимуму.
В последнюю неделю курс близится к отметке в сто рублей за доллар. Вполне возможно, что он пересечет и эту границу, рассказал экономист Николай Кульбака.
— То, что тенденция к дальнейшему падению будет, — это точно, — заявил он нашему корреспонденту.
Экономист Василий Колташов также подчеркнул, что возможен дальнейший упадок курса, и доллар действительно может превысить сто рублей.
— При этом есть явный интерес, спекулятивный, у банков: в частности, играть против рубля, это сейчас возможно, — подчеркнул он.
По словам Колташова, из-за падения рубля людей ждет немало сложностей. В частности, под удар попадут вклады россиян.
— Это удар по массовому потребителю, который напуган, а также по доверию к банковским депозитам. Ты кладешь деньги под приличный процент, а рубль за неделю падает на эту сумму. То есть ты за год должен получить доход, но потерял его за неделю, потому что не перевел в иностранную валюту, — добавил экономист.
Как спасти свои сбережения
Делать вклады в долларах и евро — не самое лучшее решение в нынешних обстоятельствах, заявил MSK1.RU экономист Василий Колташов.
— Понимаете, когда вы накупили иностранной валюты в наличных, ее попрятали, а она в обращении не участвует, вы же ничего не покупаете, просто пересиживаете, как вам кажется, катастрофу, — сказал он.
По его словам, самая лучшая инвестиция в настоящее время — покупка недвижимости.
— Зарыв эти деньги, как сокровище, вы сидите и никак не спасаете положение на рынке недвижимости, а там продолжаются проблемы, начавшиеся в прошлом году, во второй половине прошлого года, — отметил он.
Экономист подчеркнул, что покупка квартиры может очень позитивно сказаться как на жизни конкретного человека, так и на экономике страны в целом, поэтому все силы стоит направить в эту сферу.
— Если вы улучшили свои жилищные условия, погасили ипотеку, купили квартиру, взяли ипотеку и гасите ее интенсивно, то через некоторое время вся структура ваших расходов будет другой, — объяснил он. — Вы не будете тратить деньги, отдавать их банку или копить. Вы начнете тратить их на иные удовольствия, самые разные: на одежду, развлечения, в кино будете чаще ходить, в кафе, то есть станете стимулировать уже другие сегменты экономики.
Всё не так плохо?
Несмотря на все сложности, российская экономика развивается: появляется новый средний класс, гораздо лучше стали жить рабочие на высокотехнологичных производствах, сотрудники сферы промышленности и военного сектора, заявил Колташов. Однако это сопровождается большим разрывом по уровню доходов среди разных слоев населения.
— Если раньше люди получали маленькую зарплату, то теперь некоторые зарабатывают 150–200 тысяч в месяц. А кругом в их городе зарплата может быть 25–30 тысяч рублей. Это огромные разрывы, — отметил эксперт.
Нестабильность рубля влечет за собой значительную инфляцию и рост цен на продукты. Ранее мы сообщали, что в России может значительно подорожать гречка, а итальянских вин станет меньше из-за новых правил ввоза алкоголя. Эксперты объяснили MSK1.RU, что грозит российской экономике в ближайшем будущем.
Кроме того, в июле 2023 года Россия вышла из зерновой сделки. Власти объяснили это тем, что часть договоренностей, касающаяся России, «не выполнена до сих пор».
В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН, который касался снятия ограничений на российский сельскохозяйственный экспорт, а также черноморскую зерновую инициативу — эта часть обеспечивала вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Украина призывает к сохранению сделки, но считает, что идти на уступки в сторону России нельзя.
Мы подробно рассказывали, что такое зерновая сделка и почему Россия от нее отказалась. Также MSK1.RU поговорил с экспертами о том, как выход из зерновой сделки отразится на российской экономике.
Что еще почитать
- «Мы крепко связаны с Турцией». Как падение лиры отразится на российской экономике и туризме;
- ливанская Zara и белорусская IKEA. Какие бренды ушли из России и чем их заменили;
- рубль слабеет. Что такое девальвация и чем она грозит россиянам — разбор;
- Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну. Разбираемся, к чему это приведет;
- итальянских вин не будет? В России чиновники готовят план по замене импортного алкоголя на отечественный;
- обогнали по падению турецкую лиру. Экономисты — о том, почему курс евро превысил 100 рублей и чего ждать дальше.