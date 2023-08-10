Какие продукты подорожают из-за падения рубля и как спасти свои сбережения? Объясняют эксперты

Нестабильность рубля влечет за собой значительную инфляцию и рост цен на продукты. Ранее мы сообщали, что в России может значительно подорожать гречка, а итальянских вин станет меньше из-за новых правил ввоза алкоголя. Эксперты объяснили MSK1.RU, что грозит российской экономике в ближайшем будущем.



Кроме того, в июле 2023 года Россия вышла из зерновой сделки. Власти объяснили это тем, что часть договоренностей, касающаяся России, «не выполнена до сих пор».



В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН, который касался снятия ограничений на российский сельскохозяйственный экспорт, а также черноморскую зерновую инициативу — эта часть обеспечивала вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Украина призывает к сохранению сделки, но считает, что идти на уступки в сторону России нельзя.

