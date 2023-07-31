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Иностранным компаниям хотят запретить исследовать российский рынок

Законопроект внесен в Госдуму

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Все данные должны храниться на российских серверах и компьютерах

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В Госдуму внесли законопроект, который должен ограничить участие иностранных компаний в исследованиях российского рынка. В пояснительной записке к нему говорится, что сейчас такими исследованиями занимается ряд западных компаний, в том числе - из так называемых недружественных стран, а российские производители ими пользуются, в том числе для составления производственных и маркетинговых планов. Предложенный закон ограничит такую деятельность - исследовать рынок разрешат только компаниям, внесенным в соответствующий реестр Федеральной антимонопольной службы.

Исследовательские компании при этом должны выполнить ряд условий:

  • не менее 80% уставного капитала компании должно принадлежать российским юридическим или физлицам;
  • сама компания должна быть российским юридическим лицом;
  • любые действия с полученными в результате исследования данными должны производиться на технических средствах, размещенных на территории Российской Федерации.

Исследовательским компаниям будет запрещено:

  • исполнять любые решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России;
  • дискредитировать страну;
  • манипулировать данными;
  • публиковать и использовать заведомо недостоверные данные.

Законопроект пока только внесен в Госдуму, дата рассмотрения не назначена.

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