Иностранным компаниям хотят запретить исследовать российский рынок

В Госдуму внесли законопроект, который должен ограничить участие иностранных компаний в исследованиях российского рынка. В пояснительной записке к нему говорится, что сейчас такими исследованиями занимается ряд западных компаний, в том числе - из так называемых недружественных стран, а российские производители ими пользуются, в том числе для составления производственных и маркетинговых планов. Предложенный закон ограничит такую деятельность - исследовать рынок разрешат только компаниям, внесенным в соответствующий реестр Федеральной антимонопольной службы.
Исследовательские компании при этом должны выполнить ряд условий:
- не менее 80% уставного капитала компании должно принадлежать российским юридическим или физлицам;
- сама компания должна быть российским юридическим лицом;
- любые действия с полученными в результате исследования данными должны производиться на технических средствах, размещенных на территории Российской Федерации.
Исследовательским компаниям будет запрещено:
- исполнять любые решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России;
- дискредитировать страну;
- манипулировать данными;
- публиковать и использовать заведомо недостоверные данные.
Законопроект пока только внесен в Госдуму, дата рассмотрения не назначена.