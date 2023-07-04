Итальянских вин не будет? В России чиновники готовят план по замене импортного алкоголя на отечественный

Растут как на дрожжах

По данным внутренней аналитики Simple Group, в 2022 году продажи вина в России выросли более чем в два раза.

— Есть страны, которые сами ограничили поставки, например, США, Австралия и другие, — объяснила пресс-секретарь Simple Group Мария Ерунова. — Но доля этих вин незначительна, и она была заменена другими производителями. Несмотря на то, что многие производители вин все-таки остались на российском рынке, цена на их товары всё равно выросла.

Группа компаний Simple — крупный российский импортер вина, крепких спиртных напитков и безалкогольных напитков с сетью собственных винотек. Доля российских вин в ассортименте Simple Group — около 10%. Компания делает упор на зарубежные вина — у них около 400 партнеров по всему миру.