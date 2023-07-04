Итальянских вин не будет? В России чиновники готовят план по замене импортного алкоголя на отечественный

Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила против ввоза импортного алкоголя. Со своими предложениями они пришли к чиновникам, и теперь в Минэкономразвития думают, как бы это сделать. Ведь, как они сами говорят, дело важное — освободится место на полках магазинов для российских производителей.
Правда, по словам заместителя министра финансов Александра Сазонова, речь не идет о полном запрете импорта, но возможно повышение пошлин (сейчас акцизы составляют 12,5%). Пока чиновники еще не решили, как именно это будет, но обещают решить вопрос в ближайшие месяцы.
Акциз — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления внутри страны. Он включается в цену товаров или тариф за услуги, фактически уплачивается потребителем.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорил с экспертами в сфере вина, чтобы узнать, как за последнее время изменился рынок алкогольной продукции и как предлагаемые меры повлияют на него в будущем.
Растут как на дрожжах
По данным внутренней аналитики Simple Group, в 2022 году продажи вина в России выросли более чем в два раза.
— Есть страны, которые сами ограничили поставки, например, США, Австралия и другие, — объяснила пресс-секретарь Simple Group Мария Ерунова. — Но доля этих вин незначительна, и она была заменена другими производителями. Несмотря на то, что многие производители вин все-таки остались на российском рынке, цена на их товары всё равно выросла.
Группа компаний Simple — крупный российский импортер вина, крепких спиртных напитков и безалкогольных напитков с сетью собственных винотек. Доля российских вин в ассортименте Simple Group — около 10%. Компания делает упор на зарубежные вина — у них около 400 партнеров по всему миру.
— Если мы говорим о крупных европейских поставщиках, то рост цен составил 5–10%. Есть уникальные небольшие компании-поставщики, в которых повышение составило от 15 до 30%, — добавила Ерунова.
С увеличением цен на импортный алкоголь Россия сталкивается не в первый раз. Как уточнил сомелье Станислав Гольцев, акцизы растут с каждым годом.
— Весной прошлого года никто не мог спрогнозировать перспективы международной торговли, поэтому цены у дистрибьюторов поднимались на 20, 30, а то и на 60%. К сожалению, подобные моменты пагубно влияют на восприятие вина как культуры, потому что покупателю порой приходится переплачивать за довольно посредственные вина, — уточнил он.
А что с российскими винами?
В России интерес к отечественным винам растет уже давно, но сейчас из-за отказа некоторых зарубежных стран от импорта алкоголя в РФ ситуация приобрела новый виток развития — государство стало делать упор на поддержку местных брендов.
— Уже пять или шесть лет российские вина занимают всё больше места на полках магазинов. Сейчас это уже не две и не три позиции, в магазинах есть отдельные стеллажи с отечественной продукцией. На мой взгляд, сейчас, в зависимости от сети, процент наших вин на полках колеблется от 15 до 30%, — поделился наблюдениями Станислав Гольцев.
Замминистра финансов Александр Сазонов уточнил, что государство активно вкладывается в создание новых виноградников на Юге России — в Дагестане, Крыму и Ставропольском крае. При этом он напоминает, что вложения в виноделие — долгоиграющие, поскольку виноградники начинают давать плоды, пригодные для производства только через 4–5 лет.
— Я считаю, что вопрос поддержки отечественного виноделия должен прорабатываться тщательнее. Например, разрешить возможность строительства виноделен на землях, определенных государством в класс сельхозугодий. Уверен, скоро вновь настанет время, когда проблемам поддержки виноградарства и виноделия России будет уделяться достаточно внимания, — добавил сомелье Станислав Гольцев.
Эксперты уверены, что перспективы у российских вин хорошие — необходимо только стимулировать эту отрасль. Уже сейчас люди начинают интересоваться тем, что появляется на полках магазинов и в винных картах ресторанов.
— Интерес и к зарубежным винам есть, он никуда не пропадет. Но теперь еще существует и возможность выбора альтернативы отечественного производства. Осталось лишь пробудить у народа энтузиазм, желание пробовать, открывать что-то новое, отказываться от традиции годами покупать что угодно, «лишь бы не российское», — резюмировал Станислав Гольцев.
По усам текло, да в рот не попало
В Ассоциации виноградарей и виноделов России хотят, чтобы размер таможенной пошлины повысили как минимум до 50%, и запретить ввоз вин из «недружественных стран», таких как Италия, Франция, Португалия и Испания.
Окончательное решение еще не принято, но эксперты переживают, что новые меры приведут к падению конкурентоспособности, а значит, ударят по качеству продукции и породят еще один виток роста цен.
— Путь, казалось бы, легкого и быстрого достижения целей, приведет к полному краху того, что наши виноделы кропотливо строили долгие годы, — считает Станислав Гольцев. — А как же возможность сравнивать? Возможность покупателю самому прийти к мысли, что российские вина не хуже того, что предлагает остальной мир? Вместо получения удовольствия человек будет думать: «У меня отобрали право выбора».
Эксперты также опасаются, что с ростом цен на вино потребитель станет выбирать более дешевую продукцию — это может привести к ухудшению представления о напитке.
— Я даже боюсь прогнозировать, какие цены на вино мы увидим на полках с зарубежным алкоголем, если Россия пойдет по этому пути, — поделился Станислав Гольцев. — Если покупатель целенаправленно идет за условной Италией, он и будет искать глазами Италию в доступном для себя сегменте. Это приведет к приобретению, вероятно, зауряднейшего вина и дальнейшей потере интереса к вину как к напитку.
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