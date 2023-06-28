Доллар и евро лихорадит, рубль нестабилен — какую валюту покупать (и зачем)

Опросы показывают, что россияне считают лучшей валютой для сбережений рубль, а сторонников долларов и евро намного меньше. Тем временем в последние дни все три валюты показывают себя не лучшим образом — рубль резко обвалился на выходных после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», но уже в понедельник пришла очередь падать для доллара и евро, поскольку рубль вернул свои позиции. Спросили у экономистов, на какие еще валюты стоит обратить внимание, когда доллар и евро лихорадит (и к ним пропадает доверие).
Одними из твердых валют для инвестиций на бирже, помимо доллара и евро, являются также фунты, франки, юани и иены. Но наибольшую ликвидность (опять-таки помимо долларов и евро) на Мосбирже среди всех этих валют сохраняют юани. По данным аналитического отчета банка «Тинькофф», в случае попытки уйти от крепких валют на фоне санкций или других опасений логичнее всего рассмотреть позицию именно в азиатских валютах.
— К сожалению, по состоянию на сегодня высокая ликвидность среди азиатских валют наблюдается только у юаня. Юани исторически торгуются стабильно по отношению к доллару, что делает китайскую валюту хорошей альтернативой и самой ликвидной частью портфеля. Поэтому основная часть портфеля должна включать именно эту валюту, — указано в отчете.
Среди других азиатских валют в отчете банка «Тинькофф» предложили гонконгский доллар и иену. У гонконгской валюты невысокая ликвидность, но есть надежды, что со временем она улучшится, иена же считается валютой «тихой гавани» и также обладает низкой ликвидностью, поэтому при возможности лучше всего отдать предпочтение другим валютам.
Директор учебного центра «ФИНАМ» Алексей Соколов также отметил, что юань и гонконгский доллар выглядят наиболее интересными с точки зрения покупки.
— Товарооборот между Китаем и Россией стабильно растет, что подогревает спрос на юань. Уже к концу 2022 года объемы торгов по нему вплотную приблизились к оборотам пары доллар-рубль. Ликвидность юаня практически не уступает этим показателям для американского доллара и евро, — считает Алексей Соколов. — В соответствии с действующей в Гонконге политикой курс гонконгского доллара по отношению к американскому может изменяться в достаточно узком диапазоне. Это позволяет использовать его как заменитель доллара США для желающих хранить для защиты от инфляции свои средства в валюте, но избежать дополнительных издержек.
Также, по словам Соколова, на рынке прямо сейчас доступны активы, которые номинированы в юане и гонконгском долларе:
— Несколько российских компаний выпустили евробонды в юанях. Никаких ограничений для покупки этих инструментов неквалами нет. На Санкт-Петербургской Бирже торгуются иностранные акции с первичным листингом на Гонконгской бирже. Номинированы они, естественно, в гонконгском долларе. Ограничения Центробанка по покупке неквалами бумаг зарубежных эмитентов на них не распространяются.
Доктор экономических наук Игорь Бельских считает, что обращение в сторону азиатских валют является весьма показательным для российской экономики.
— Мы переходим в статус экономики, подконтрольной Китаю. Все наши фирмы смотрят на Восток, а там экономика построена на юанях. Поэтому роль юаня будет расти. Это почти единственная валюта, на которую нет внутри нашей страны ограничений, — рассказал Игорь Бельских. — По мнению экономистов, сейчас юань — это прокси-доллар для россиян. Если вы не верите в светлое будущее рубля, то ваш выбор — юань.
Игорь Бельских — доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова.
По словам профессора, вкладываться в доллар и евро сейчас не стоит — лучше воспользоваться другими путями сохранения и приумножения капитала.
— Смысл вкладывать сбережения в евро есть, если вы планируете провести летний отпуск на европейском курорте или планируете переехать жить в Европу. Там рубли пока еще не принимают, — заявил профессор Бельских. — На мой взгляд, российский рынок ценных бумаг — очень привлекательное направление, цены на активы упали в 2–3 раза. А теперь мы можем их купить дешевле. Никогда за последние годы не было так всё дешево. Страна потеряла триллионы стоимостей.
Экономист Константин Селянин отметил, что сбережения в наличной валюте отвечают трем важным критериям: сохранение покупательской способности, ликвидности (когда деньги в любой момент можно превратить во что угодно), а также избежание риска рестрикций (ограничение доступа, заморозка или изъятие вкладов). По словам Селянина, полностью удовлетворяющих этим критериям валют всего три: помимо традиционных доллара и евро, это еще и юань.
— Юань имеет два минуса. Это не свободно конвертируемая валюта — его невозможно обменять гарантированно на любую валюту, тем более по предсказуемому курсу, — подытожил экономист. — Юань — единственная валюта из дружественных стран, которая доступна россиянам в наличном виде. Например, дирхамы ОАЭ или индийские рупии купить не получится — в России их нет, банки такими валютами не занимаются. На бирже их купить тоже нельзя, потому что ЦБ Индии резко выступил против торговли рупиями на Мосбирже. ОАЭ вчера заявили, что тоже против этого — не так решительно, конечно, говорили, что не могут найти расчетный банк, но тем не менее.
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