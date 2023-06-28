Доллар и евро лихорадит, рубль нестабилен — какую валюту покупать (и зачем)

— К сожалению, по состоянию на сегодня высокая ликвидность среди азиатских валют наблюдается только у юаня. Юани исторически торгуются стабильно по отношению к доллару, что делает китайскую валюту хорошей альтернативой и самой ликвидной частью портфеля. Поэтому основная часть портфеля должна включать именно эту валюту, — указано в отчете.

Среди других азиатских валют в отчете банка «Тинькофф» предложили гонконгский доллар и иену. У гонконгской валюты невысокая ликвидность, но есть надежды, что со временем она улучшится, иена же считается валютой «тихой гавани» и также обладает низкой ликвидностью, поэтому при возможности лучше всего отдать предпочтение другим валютам.