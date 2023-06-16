Российский бизнес готов заменить западные бренды. Почему этого не происходит?

Эксперты часто обращали внимание на то, что российские предприниматели просто не умеют продавать свой продукт — нет ресурсов на продвижение, нет бросающихся в глаза и запоминающихся упаковок. А у некоторых и вовсе нет понимания, зачем существует их продукт, следовательно, и бренда как такового не существует.

— Мы живем в уникальной среде, но отечественные бренды не пользуются этой удивительной ситуацией. <…> Казалось бы — действуйте, выходите, стройте свои бренды, предлагайте свой продукт, но этого не происходит, — обратил внимание основатель «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев.

