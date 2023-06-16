Российский бизнес готов заменить западные бренды. Почему этого не происходит?

После того, как многие зарубежные бренды покинули российский рынок, освободились многие ниши. Некоторые из них успели занять местные производители, но другие так и остаются свободными. Почему они оказались невостребованными, с какими проблемами столкнулись отечественные предприниматели и что позволит заменить зарубежные бренды российскими, обсудилии на ПМЭФ участники сессии «Отечественные бренды: новые возможности для роста».
Эксперты часто обращали внимание на то, что российские предприниматели просто не умеют продавать свой продукт — нет ресурсов на продвижение, нет бросающихся в глаза и запоминающихся упаковок. А у некоторых и вовсе нет понимания, зачем существует их продукт, следовательно, и бренда как такового не существует.
— Мы живем в уникальной среде, но отечественные бренды не пользуются этой удивительной ситуацией. <…> Казалось бы — действуйте, выходите, стройте свои бренды, предлагайте свой продукт, но этого не происходит, — обратил внимание основатель «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев.
— Очень много компаний, сделав торговую марку, не знают, какую проблему решает их продукт. <…> Если ты не понимаешь, зачем покупает твой продукт покупатель, это уже не бренд, — омтетил основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко.
— Много качественных продуктов неправильно упакованы, без идей и без эмоций для покупателя и потребителя. Эмоции в данном случае очень важны, — подчеркнул помощник президента РФ Максим Орешкин.
Предприниматели в свою очередь говорят, что они видят возможности для роста и для замещения освободившихся рынков, но проблема в том, что о них никто не знает.
— У нас нет ресурсов на агрессивную рекламу и продвижение, — заявила генеральный директор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.
Некоторые из участников заявили, что помогать в продвижении местных товаров могли бы региональные власти. Например, глава Удмуртии Александр Бречалов обратил внимание на программу «Сделано в Удмуртии», с помощью которой в республике продвигают бизнес, а губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о брендах своего региона.
— Мы зарегистрировали территориальные бренды — «Новгород», «Старая Русса», «Валдай». <…> Любая компания в Новгородской области может ими пользоваться совершенно бесплатно в любых вариантах, чтобы повысить свою узнаваемость, — отметил Никитин.
Участники сессии пришли к выводу, что для того, чтобы помочь отечественному бизнесу более смело выглядеть в освободившихся нишах, в стране необходимо подготовить профильных специалистов и поддержать продвижение малого и среднего бизнеса.