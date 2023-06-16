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Это вообще законно?Обзор

Женщина три года доказывала, что кредит на нее взяли мошенники. Все решения судов отменили из-за одной СМС

Верховный суд заметил, что сообщение о займе было написано латиницей

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Верховный суд обратил внимание, что вся информация о товарах и услугах по закону должна быть доступна на русском языке

Верховный суд обратил внимание, что вся информация о товарах и услугах по закону должна быть доступна на русском языке

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Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Долги банкам из-за действий мошенников — не такая уж и редкость, людям регулярно приходится возвращать деньги, которых они даже не видели. Часто кредит оформляют на человека без его ведома — так произошло у жителя Екатеринбурга, когда его аккаунт на «Госуслугах» оказался в руках мошенников, на петербуржца кредит оформили, украв у него телефон. Героиня этой истории в оформлении своего кредита участвовала, но денег всё равно не увидела — все средства были перечислены на счет другому человеку. С тех пор уже третий год она судится с банком.

Имена участников судебного процесса изменены.

Началось всё с того, что в 2019 году Марина Полякова взяла кредит по всем правилам — на сумму 41 420 рублей. К кредитному договору прилагалось соглашение, из которого следовало, что при дистанционном взаимодействии все юридически значимые документы она подписывает простой электронной подписью, которой будет являться код из СМС. Обычная практика большинства онлайн-приложений банков или любых покупок в интернете: собираешься что-то оплатить или перевести деньги — дожидаешься кода в СМС и им подтверждаешь перевод или покупку. Зачастую точно так же можно осуществить и другие операции — открывать и закрывать счета, например. Это и сыграло против Поляковой.

В марте 2020-го Поляковой позвонил человек, который представился сотрудником банка. Пока «сотрудник банка» и Марина разговаривали, ей поступали СМС-сообщения, содержание которых она сообщила собеседнику. После завершения телефонного разговора женщина обратилась в банк, где узнала, что взяла кредит в размере 550 000 рублей под 18,9% годовых на срок 60 месяцев. Деньги при этом ушли на карту третьему лицу.

В тот же день Полякова пошла в полицию, где по ее заявлению возбудили дело о мошенничестве, а после — обратилась в суд с требованием признать договор недействительным. Аргументировала она это тем, что денег не видела — они даже перечислены были на чужой счет. Банк не согласился — они получили СМС-код, который по соглашению считался электронной подписью, потому и выдали кредит. А что он ушел на чужой счет — банк не вправе запрещать клиенту распоряжаться своими деньгами, кому хочет — тому и переводит. Суд встал на сторону банка и в иске отказал. Апелляция и кассация не помогли Поляковой — суды всех инстанций были на стороне банка. За два с лишним года женщина дошла до Верховного суда, и вот он усомнился в правоте и предыдущих инстанций, и самого банка.

Верховный суд обратил внимание на несколько нарушений, которые допустили суды трех инстанций. В частности — что все действия по заключению кредитного договора и переводу денежных средств в другой банк на неустановленный счет со стороны потребителя совершены одним действием: введением кода из СМС. И — важное уточнение — в этом СМС назначение кода было указано латинским шрифтом. А это нарушение закона о защите прав потребителей. В нем говорится, что при заключении договоров доносить до потребителя информацию нужно на русском языке.

— При таких обстоятельствах выводы судебных инстанций о заключении кредитного договора в соответствии с законом и об отсутствии нарушений прав потребителя финансовых услуг противоречат приведенным выше нормам материального права, — заключил Верховный суд.

Еще одно нарушение, на которое обратил внимание ВС РФ — суды не установили, каким образом согласовывались индивидуальные условия договора (этот процесс предусмотрен законом о потребительском кредите), кем было сформулировано условие о переводе денежных средств третьему лицу, как заемщика ознакомили с кредитным договором и кто проставлял в договоре отметки об ознакомлении и согласии, если заемщик только ввел код из СМС.

Верховный суд также напомнил, что ранее Конституционный суд Российской Федерации указывал, что в большинстве случаев телефонного мошенничества сделки оспариваются как совершенные под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, а при рассмотрении таких споров особого внимания требует исследование добросовестности и осмотрительности банков.

— В частности, к числу обстоятельств, при которых кредитной организации в случае дистанционного оформления кредитного договора надлежит принимать повышенные меры предосторожности, следует отнести факт подачи заявки на получение клиентом кредита и незамедлительной выдачи банку распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица, — говорится в определении ВС РФ.

Меж тем одним из признаков осуществления перевода без согласия клиента Центробанк считает несоответствие характера, параметров, объема проводимой операции (время и место осуществления операции, устройство, с использованием которого осуществляется операция, сумма, частота операций, получатель средств) операциям, обычно совершаемым клиентом.

— Ссылаясь на надлежащее исполнение Банком обязанностей при заключении и исполнении договора потребительского кредита, суд не дал оценку добросовестности поведения Банка, обязанного учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг, хотя это имело существенное значение для разрешения спора, — заявил Верховный суд.

Итог этой истории

Указав на все ошибки, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации сделала вывод, что судами были существенно нарушены нормы права и устранить эти нарушения можно только путем отмены состоявшихся по делу судебных постановлений. Все три решения судов Верховный суд отменил и направил дело обратно в первую инстанцию.

Прежде Верховный суд рассматривал похожие дела и тоже ссылался на Конституционный суд, который считает, что при заключении договора посредством удаленного доступа кредитной организации следует принимать повышенные меры предосторожности.

Другие истории из Верховного суда

Судьям частенько приходится разбираться в спорах, касающихся кредитов. Например, ВС РФ помог вернуть деньги женщине, которой пришлось самостоятельно выплачивать кредит, взятый для подруги.

Недавно Верховному суду пришлось разбираться в совсем странной истории, где мошенником оказался сотрудник банка.

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