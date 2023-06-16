Женщина три года доказывала, что кредит на нее взяли мошенники. Все решения судов отменили из-за одной СМС

В тот же день Полякова пошла в полицию, где по ее заявлению возбудили дело о мошенничестве, а после — обратилась в суд с требованием признать договор недействительным. Аргументировала она это тем, что денег не видела — они даже перечислены были на чужой счет. Банк не согласился — они получили СМС-код, который по соглашению считался электронной подписью, потому и выдали кредит. А что он ушел на чужой счет — банк не вправе запрещать клиенту распоряжаться своими деньгами, кому хочет — тому и переводит. Суд встал на сторону банка и в иске отказал. Апелляция и кассация не помогли Поляковой — суды всех инстанций были на стороне банка. За два с лишним года женщина дошла до Верховного суда, и вот он усомнился в правоте и предыдущих инстанций, и самого банка.

