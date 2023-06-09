Доллар и евро резко подскочили. Россия вернется во времена «железного занавеса»?

Евгений Коган отметил, что есть еще несколько событий, которые могут повлиять на судьбу рубля и российской экономики в принципе: это предстоящее заседание FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) и непонятная ситуация с ценами на нефть.



— Если Россия попадет в серый список (по итогам заседания FATF. — Прим. ред.), это приведет к увеличению задержек и блокировок операций, — считает экономист. — Крайне неприятно, особенно для экспортеров, но не трагично. Черный же список однозначно вернет Россию во времена «железного занавеса». Хотя полагают, что этого (попадания в черный список. — Прим. ред.) не произойдет.



По словам Константина Селянина, укрепления рубля можно ждать только в том случае, если в ближайшее время резко вырастут экспортные доходы. В остальном в ближайшие недели рубль либо останется на нынешнем уровне (с небольшой статистической погрешностью), либо продолжит падение. Евгений Коган же более оптимистичен: