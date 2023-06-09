Доллар и евро резко подскочили. Россия вернется во времена «железного занавеса»?

На утреннем открытии Мосбиржи курс доллара впервые с 7 апреля превысил отметку в 83 рубля, а курс евро вырос до 89,5 рубля. С чем связан этот внезапный валютный скачок? Вместе с экономистами разобрались в причинах роста.
Падение рубля никак не связано с предстоящим появлением
— Рубль проседает скорее не из-за перспективы новых ограничений, а геополитики. Любое обострение — это неопределенность, на что инвесторы обычно реагируют бегством от риска. В принципе всё это было ожидаемо, поэтому позицию в юанях и увеличивали в последнее время, — написал Коган.
Евгений Коган — автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики.
Экономист Константин Селянин согласен с тем, что геополитические факторы окажут серьезное влияние на колебания курса рубля. Но вместе с тем, по его словам, у нынешнего падения есть и еще одна логичная причина: падение доходов от экспорта и стабильно высокий спрос со стороны импортеров.
— Это закономерный процесс, который продолжается с начала года и будет только развиваться. Если бы не экстренная продажа юаней со стороны Минфина, то падение было бы более серьезным. Кроме того, за первые пять месяцев года, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом, на 52% упали нефтегазовые доходы, — пояснил Константин Селянин.
Евгений Коган отметил, что есть еще несколько событий, которые могут повлиять на судьбу рубля и российской экономики в принципе: это предстоящее заседание FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) и непонятная ситуация с ценами на нефть.
— Если Россия попадет в серый список (по итогам заседания FATF. — Прим. ред.), это приведет к увеличению задержек и блокировок операций, — считает экономист. — Крайне неприятно, особенно для экспортеров, но не трагично. Черный же список однозначно вернет Россию во времена «железного занавеса». Хотя полагают, что этого (попадания в черный список. — Прим. ред.) не произойдет.
По словам Константина Селянина, укрепления рубля можно ждать только в том случае, если в ближайшее время резко вырастут экспортные доходы. В остальном в ближайшие недели рубль либо останется на нынешнем уровне (с небольшой статистической погрешностью), либо продолжит падение. Евгений Коган же более оптимистичен:
— Сильного потенциала для падения рубля нет. Сегодня курс рубля гораздо меньше подчиняется эмоциям, но более всего — ситуации с платежным балансом. А здесь пока всё стабильно, впрочем, ключевое слово — «пока».
Кстати, в начале мая рубль ненадолго вышел из крутого пике, а доллар и евро начали потихоньку терять свои позиции. Тогда экономисты тоже объяснили, почему так произошло.