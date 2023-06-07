ЦБ решил запретить дешевую ипотеку: как заемщики переплачивают на «выгодных» условиях

Центробанк России обвинил банки и застройщиков в манипуляциях и использовании рискованных схем оформления ипотеки. Одной из таких схем регулятор называет программу «льготная ипотека от застройщика» и грозится, что если эта практика не прекратится, то будет поднят вопрос о прямом запрете программ на законодательном уровне. Мы изучили документы, чтобы разобраться, чем не угодили Центробанку «слишком низкие» ставки и чем может обернуться полный запрет программы.
Что не так с «льготной ипотекой от застройщика»?
Центробанк пишет, что летом 2022 года стали появляться «комбинированные» программы, в которых ипотека с господдержкой сочеталась с так называемой субсидией от застройщика. Это позволило банкам выдавать кредиты по экстремально низким ставкам — до 0,01%. ЦБ РФ опросил крупнейшие банки и обнаружил, что в июне прошлого года по этим программам было заключено две трети ипотечных договоров на покупку строящегося жилья.
Однако сами эти экстремально низкие ставки на самом деле иллюзия — банки и застройщики придумали, как договориться, чтобы не потерять в деньгах: стоимость квартиры для покупателя завышается, а застройщик потом платит из этих денег банку комиссию для компенсации его выпадающих доходов. По данным регулятора, покупателю назначают цену на
Банк тем временем зарабатывает, реинвестируя полученную комиссию, и еще получает субсидию от государства за счет использования программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека».
Это не единственная проблема — Центробанк пишет, что сами по себе льготные ипотечные программы подогрели цены на первичном рынке, а в совокупности с рискованными маркетинговыми акциями застройщиков и банков привели к тому, что разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынках вырос с 9% в 2019 году до 40% в начале 2023 года.
И сколько мы переплачиваем?
По оценкам Центробанка, при равном ожидаемом сроке погашения банк получает примерно столько же, сколько получил бы в классической ипотеке, — клиент ничего не выигрывает.
— Для заемщика «льготная ипотека от застройщика» становится выгодной, если он не спешит погашать ее досрочно, а рыночные цены на недвижимость растут. Если заемщиком принято решение о погашении кредита в первые три года, его расходы будут значительно выше расходов по [государственной] льготной ипотеке, так как сумма кредита завышена в результате наценки на стоимость квартиры, — пишет регулятор.
Раз погашать ипотеку досрочно больше не выгодно — это, считает ЦБ, приведет к тому, что средний срок погашения по ней будет ближе к контрактному (
Что предлагает Центробанк?
Банк России уже предпринял меры, чтобы ограничить рискованные практики, — ввел повышенное резервирование ипотечных кредитов, если их полная стоимость ниже рынка (это должно ослабить любовь банков к такой схеме), и еще ряд внутренних мер, которые должны принимать банки для стабильности при низких ставках или небольшой сумме первоначального взноса. Но при этом Центробанк готов совсем запретить придуманную банками и застройщиками схему.
— Если уже введенные меры не приведут к значимому сокращению рискованных практик кредитования, то Банк России поднимет вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство, которые предполагают их прямой запрет, — сообщается в обзоре финансовой стабильности.
А почему до сих пор не запретили?
Застройщики, да и банки, свои схемы придумали тоже не от хорошей жизни (как ни хотелось бы их в этом обвинить) — спрос на недвижимость упал. Цены на жилье на первичном рынке растут несоразмерно доходам населения, продажи падают. Сокращение продаж на первичном рынке жилья опасно для финансовой устойчивости застройщиков, пишет Центробанк. Проще говоря, застройщики могут обанкротиться, а чтобы избежать этого — будут экономить.
— Я думаю, что это вполне вероятно, — говорит заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. — Сейчас очень высокие риски при покупке жилья в новостройках, потому что попытки уменьшить цену зачастую негативно влияют на качество, особенно в экономсегменте. И я думаю, что для некоторых строек сейчас есть риски, что обязательства не будут выполнены, и у нас появятся новые обманутые дольщики.
У банков тоже свои риски — доля проектного финансирования строительства жилья увеличилась и кредитные организации продолжают давать деньги застройщикам, чтобы те достроились в срок, продали квартиры и вернули банку деньги. Получается некий замкнутый круг.
— Конечно, сейчас идет серьезная борьба между Центробанком и строительным лобби. Не секрет, что меры, которые Центробанк принял, были продиктованы заботой не столько заботой о покупателях, сколько о банках, которые получат залог по завышенным ценам и потом не смогут реализовать его на вторичном рынке, — говорит Разворотнева. — Естественно, в моменте ограничения и запреты Центробанка повлияют на рост продаж. Я вижу только один способ каким-то образом справиться с этой ситуацией — добиться того, чтобы застройщики уменьшали стоимость квадратного метра, потому что как минимум в крупных городах прибыль у них достаточно приличная.
По словам депутата, застройщикам власти тоже идут навстречу — сократили административные процедуры, помогают с инфраструктурой, расширяют программы, Минстрой старается, чтобы стоимость строительных материалов не увеличивалась. Правда, по данным Единого ресурса застройщиков, цены на стройматериалы в 2021 и 2022 годах росли довольно активно — выше общей инфляции. В этом году аналитики ЕРЗ не прогнозируют сильного роста цен на стройматериалы. Однако, пишет отраслевой журнал строителей «Вестник», есть другой фактор, из-за которого продолжает расти себестоимость строительства. И связан он снова с падением спроса на жилье: счета эскроу теперь наполняются не так быстро, а средняя ставка проектного финансирования растет.