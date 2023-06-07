ЦБ решил запретить дешевую ипотеку: как заемщики переплачивают на «выгодных» условиях

Что не так с «льготной ипотекой от застройщика»?

Центробанк пишет, что летом 2022 года стали появляться «комбинированные» программы, в которых ипотека с господдержкой сочеталась с так называемой субсидией от застройщика. Это позволило банкам выдавать кредиты по экстремально низким ставкам — до 0,01%. ЦБ РФ опросил крупнейшие банки и обнаружил, что в июне прошлого года по этим программам было заключено две трети ипотечных договоров на покупку строящегося жилья.

