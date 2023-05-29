Власти хотят простить россиянам 2 триллиона долгов по кредитам. Кому повезет и кто за это заплатит?

Экономист Константин Селянин отметил, что ситуация с кредитными долгами копится уже несколько лет и близка к критической.

— Есть 14 с лишним миллионов должников, которые не в состоянии платить по кредитам, это десятая часть населения страны, — рассуждает экономист. — Можно уверенно говорить о том, что как минимум 20% кредитов уже не обслуживаются, это просроченная или просуженная задолженность. Сколько еще кредитов в аналогичном или близком к этому состоянии, понять сложно. Но эти цифры говорят о грядущем коллапсе, жесточайшем кредитном кризисе, когда давление становится настолько избыточным, что людям надо решать: либо накормить детей, либо заплатить банку. Логично, что банки в таких случаях остаются без ничего.