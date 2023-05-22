«Смерти моей ждут?»: пенсионерку вогнали в миллионные долги по чужим кредитам

Мошенники оформили на челябинскую пенсионерку два кредита почти на миллион рублей. Причем провернули это, использовав ксерокопию паспорта и подделав подпись. С тех пор прошло почти 10 лет. От одного займа ей удалось отбиться, а второй так и висит мертвым грузом. Хотя мошенников осудили, а кредитный договор признали недействительным. В Совкомбанке пообещали проверить ситуацию. Разбираемся, как отслеживать левые займы, и что делать, чтобы очистить свою кредитную историю.
Пошла за ипотекой — обнаружила долг
Татьяне Ивановне 64 года. Последние 10 лет она судится с банками, в которых аферисты оформили кредиты на ее имя. Оба договора датированы августом 2014 года с разницей в несколько дней. Но о том, что на ней висят чужие долги, пострадавшая узнала только через несколько лет.
— В 2016 году сын покупал квартиру в Озерске (город в Челябинской области, ранее Татьяна Ивановна жила и работала там — Прим. ред.). Пошла в Сбербанк оформлять ипотеку — отказали. Хотя работа была постоянной, зарплата хорошей. Раз отказали, другой — странно, думаю, в чём причина? Раньше же прямо не говорили, почему отказ, — рассказывает наша героиня. — Начала выяснять, оказалось, на мне 800 тысяч долга висит. Почти миллион, да еще по тем деньгам. Почему, откуда долг взялся — непонятно, никаких кредитов я тогда не брала.
Женщина подала заявление в полицию, написала обращение в банк. После долгих разбирательств выяснилось, что она и еще полтора десятка ее коллег стали жертвами преступной группы.
— Мошенники открыли магазин в ТК «Калибр» и оформляли кредиты на покупку мебели на посторонних людей — по копиям паспортов и СНИЛС. Документы им передавала сотрудница отдела кадров крупного предприятия. Например, на мое имя оформили кредит на 195 тысяч рублей. Со всеми пенями и штрафами он потом вырос до 700 тысяч рублей, — продолжила Татьяна Ивановна. — Пришлось проводить почерковедческую экспертизу — она стоила 46 тысяч рублей, нанимать юриста — еще 20 тысяч, ездить к следователю, вести переписку с банком. Суды длились года три.
Времени, нервов и денег было потрачено очень много. В конце концов от этого долга жительница Челябинска освободилась. Но не успела как следует выдохнуть, как в январе 2018 года на ее имя пришел судебный приказ от другого кредитного учреждения.
— Банк «Восточный» требовал взыскать с меня 155 тысяч рублей. Якобы в августе 2014 года банк дал мне кредит на 118 тысяч, а я по нему не платила. При этом банк почти 4 года никак не проявлялся, не направлял никаких требований — наверное, хотел побольше процентов за просрочку накопить, — предположила Татьяна Ивановна. — Суд также назначил почерковедческую экспертизу и выяснил, что в кредитном договоре, договоре страхования жизни заемщика и в анкете заявителя подписи подделаны.
Озерский городской суд пришел к выводу (решение суда от 29 ноября 2019 года имеется в распоряжении редакции), что письменная форма кредитного договора не соблюдена, что влечет его недействительность. В итоге суд отказал в иске банка «Восточный» к Татьяне Ивановне.
Но прошло 3,5 года, а пострадавшая до сих пор не может расторгнуть этот кредитный договор и убрать записи о мифическом долге из своей кредитной истории. За это время банк «Восточный» прекратил существование. С 14 февраля 2022 года правопреемником ПАО КБ «Восточный» стал Совкомбанк.
— Решение суда ни тот, ни другой банки не обжаловали. Но ситуация никак не изменилась. Хожу, пишу, а мне в ответ шлют отписки — мол, разбираемся. Мошеннице тогда три года условно дали, с нее все ограничения, наверное, уже сняли. А мы, пострадавшие, мучаемся. Представляете, сколько времени они разбираются? — возмутилась Татьяна Ивановна. — За 10 лет давно бы ипотеку взяла и большую часть уже выплатила. А у меня кредитная история испорчена, ничего сделать не могу. Причем возраст поджимает уже, смерти моей ждут, что ли?
С жалобой на бездействие Совкомбанка она обращалась в Центробанк РФ. Но, по словам пострадавшей, там ее отправили обратно в банк.
В прошлую пятницу, 12 мая, Татьяна Ивановна подала иск к Совкомбанку о признании недействительным кредитного договора от 2014 года, выданного мошеннице. А также потребовала внести соответствующие изменения в Бюро кредитных историй и взыскать с банка моральный ущерб 200 тысяч рублей.
Что говорят в банке
Пытаясь расторгнуть договор, Татьяна Ивановна написала в Совкомбанк множество обращений и получила четыре ответа (имеются в распоряжении редакции). По словам пострадавшей, они больше похожи на отписки. Так, в феврале прошлого года пенсионерку заверили, что банк очень внимательно относится к обращениям клиентов и всегда проводит тщательную проверку сложившейся ситуации. Представители Совкомбанка сообщили, что информация направлена «в ответственное подразделение», проведены необходимые корректировки, и заявление передано в уполномоченные органы.
— Банком инициирована внутренняя проверка, по результатам которой материалы направлены в правоохранительные органы для организации проверки и возбуждения уголовного дела по данному факту, — говорится в последнем ответе представителей Совкомбанка от 20 ноября 2022 года. — На текущее время процессуальное решение не принято. По факту вынесения решения в соответствии с законодательством вопрос банком будет рассмотрен дополнительно.
Также представители банка принесли извинения за доставленные неудобства и порекомендовали Татьяне Ивановне дождаться рассмотрения вопроса в правоохранительных органах. Что за рассмотрение, когда оно пройдет и в каких именно правоохранительных органах — в банке не уточнили.
74.RU попросил Совкомбанк прокомментировать, почему кредитная организация не расторгает договор, признанный судом ничтожным, и не исправляет кредитную историю без вины виноватой челябинки.
— Согласно постановлению УМВД России по Челябинску, клиентка признана потерпевшей. Она должна дождаться окончания расследования, осуждения виновного и в рамках гражданского производства взыскивать с него убытки. Постановление не является для банка основанием для списания задолженности, — сообщили в ответ на запрос 74.RU в пресс-службе Совкомбанка.
Советы юриста
Эксперты посоветовали в первую очередь зарегистрироваться на портале «Госуслуги», чтобы оперативно получать информацию от госорганов, в том числе судебные приказы, взыскания от приставов и так далее.
— Необходимо периодически проверять свою кредитную историю. Тогда вы оперативно узнаете о всех займах, оформленных на ваше имя. И начнете действовать, — объяснил юрист Николай Попов. — Оформление кредита по чужому паспорту или его копии является уголовным преступлением. Конечно, в таких случаях нужно обращаться в полицию и суд.
По словам эксперта, при этом есть определенные нюансы и формулировки.
— Если договор заключен по чужому паспорту, нет подписи, доказательств волеизъявления конкретного человека, тогда можно подать заявление о признании этого кредитного договора незаключенным. То есть истец заявляет, что он никакого волеизъявления не делал, действовал добросовестно — не утратил доступа к аккаунту и так далее. Тогда суд признает договор незаключенным, и человек освобождается от задолженности, — объяснил Николай Попов. — Потом необходимо внести изменения в кредитную историю. В России действует несколько бюро кредитных историй (БКИ). В каждое из них нужно написать заявление со ссылкой на решение суда и попросить внести изменения в информацию о кредитной истории гражданина.
Обычно эти организации адекватно реагируют, но некоторые бюро могут проигнорировать заявление, добавил юрист. Тогда нужно обратиться в суд, чтобы обязать бюро удалить недостоверную информацию.
— Если уже есть судебные решения, важно посмотреть, что написано после слова «решил». Если прямо прописано «признать договор незаключенным», это один момент — с таким решением можно сразу идти в БКИ. А если такой формулировки нет, сказано лишь «отказать банку в удовлетворении исковых требований», то этого недостаточно. Сам по себе отказ в иске еще ни о чём не говорит. Скорее всего, придется доказывать, что договор не заключался, — считает Николай Попов. — Все госорганы, включая приставов, смотрят именно на те формулировки, которые указаны после слов «суд решил». То есть идет буквальное толкование.
В то же время выиграть новый суд будет проще, если по рассматриваемой ситуации уже были решения. Фактически это будет формальный процесс, резюмировал юрист.
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