«Смерти моей ждут?»: пенсионерку вогнали в миллионные долги по чужим кредитам

Пошла за ипотекой — обнаружила долг

Татьяне Ивановне 64 года. Последние 10 лет она судится с банками, в которых аферисты оформили кредиты на ее имя. Оба договора датированы августом 2014 года с разницей в несколько дней. Но о том, что на ней висят чужие долги, пострадавшая узнала только через несколько лет.



— В 2016 году сын покупал квартиру в Озерске (город в Челябинской области, ранее Татьяна Ивановна жила и работала там — Прим. ред.). Пошла в Сбербанк оформлять ипотеку — отказали. Хотя работа была постоянной, зарплата хорошей. Раз отказали, другой — странно, думаю, в чём причина? Раньше же прямо не говорили, почему отказ, — рассказывает наша героиня. — Начала выяснять, оказалось, на мне 800 тысяч долга висит. Почти миллион, да еще по тем деньгам. Почему, откуда долг взялся — непонятно, никаких кредитов я тогда не брала.

