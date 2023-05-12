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Новосибирские пенсионеры не получили пенсию в нужную дату — что говорит соцфонд

По данным ведомства, деньги были перечислены

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Выплата должна была прийти 11 мая, но этого не случилось

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Новосибирские пенсионеры пожаловались на отсутствие пенсии. Выплата должна была прийти 11 мая, но этого не произошло.

— Множество людей ждут пенсию, нет возможности старикам купить продукты и лекарства, кто-то может пояснить, в чем причина? — написала в редакцию жительница Новосибирска Марина.

— Задержали пенсию 11 мая от СФР. Раньше такого не было, при ПФР. Никаких известий, ничего не говорят, что произошло. Все пенсионеры ждут 11 мая пенсию. Кто-то ждет, чтобы докупить жизненно важные лекарства, — рассказал Александр.

НГС направил запрос в новосибирское отделение Социального фонда России. Там ответили, что деньги на выплату пенсий и других выплат по линии СФР поступили в банк по графику — 11 мая, в первой половине дня.

— Зачисление средств на счет пенсионера требует некоторого времени и происходит не позднее следующего дня после того, как СФР перечислит деньги на счет в кредитной организации, — объяснили задержку в фонде.

По вопросам зачисления пенсии на счета в фонде рекомендовали обращаться в банк. НГС также обратился туда с запросом.

В марте новосибирцы пожаловались на невыплату детских пособий. Тогда в СФР путаницу объяснили изменением порядка начисления денег.

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