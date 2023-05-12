Новосибирские пенсионеры не получили пенсию в нужную дату — что говорит соцфонд

Новосибирские пенсионеры пожаловались на отсутствие пенсии. Выплата должна была прийти 11 мая, но этого не произошло.

— Множество людей ждут пенсию, нет возможности старикам купить продукты и лекарства, кто-то может пояснить, в чем причина? — написала в редакцию жительница Новосибирска Марина.

