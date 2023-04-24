Доллар уйдет за 100, а денег будет еще меньше: чем грозит россиянам спад мировой экономики

Что такое рецессия

Классическим определением рецессии, по словам экономистов, считается отсутствие роста экономики в течение шести месяцев (или двух кварталов) подряд.



Рецессия — в экономике (в частности, в макроэкономике) относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Термин появился в США в период Великой депрессии, чтобы заменить неблагозвучное слово «депрессия».



Аналитик Teletrade Алексей Фёдоров отмечает, что рецессия — крайне редкое явление в мировой экономике. В последний раз она наблюдалась во время коронакризиса 2020 года, а до этого — во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.