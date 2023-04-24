Доллар уйдет за 100, а денег будет еще меньше: чем грозит россиянам спад мировой экономики

В конце прошлого года экономисты говорили о том, что в Европе и США ожидается рецессия экономики. Тогда ее ждали либо в 1-м квартале этого года, либо в целом в 2023 году. Сейчас эксперты, исследуя отчеты ведущих компаний США, предполагают, что рецессия уже началась. Несмотря на то что российская экономика сейчас в некоторой степени отрезана от западной, внешний кризис может добавить новых проблем. Или же удастся пройти эту ситуацию спокойно? Эксперты рассказали о том, стоит ли переживать за российскую экономику в случае рецессии.
Что такое рецессия
Классическим определением рецессии, по словам экономистов, считается отсутствие роста экономики в течение шести месяцев (или двух кварталов) подряд.
Рецессия — в экономике (в частности, в макроэкономике) относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Термин появился в США в период Великой депрессии, чтобы заменить неблагозвучное слово «депрессия».
Аналитик Teletrade Алексей Фёдоров отмечает, что рецессия — крайне редкое явление в мировой экономике. В последний раз она наблюдалась во время коронакризиса 2020 года, а до этого — во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
— Для перехода мировой экономики из режима роста в режим сокращения, даже на короткий промежуток времени в полгода или год, требуется очень серьезный кризис, затрагивающий весь мир. Последние два кейса спада мировой экономики (2009-й и 2020 годы) могут дать неплохое понимание масштаба потенциальных проблем для экономики России и ее рядовых граждан в случае повторения такой ситуации в 2023 году, — объяснил эксперт.
При этом Алексей Фёдоров уточнил, что формальное понимание рецессии, которое подразумевает под собой «отрицательные темпы роста» два квартала подряд, сохранялось до 2022 года.
— После того как в этом году в США было зафиксировано сжатие ВВП в первом и во втором кварталах, трактовка рецессии была изменена, — пояснил аналитик. — Теперь это более комплексное понятие, которое, помимо сжатия ВВП, включает в себя и значительный рост уровня безработицы. На сколько именно должна вырасти безработица, официальные лица США (которые и формируют макроэкономические определения) не уточняют. Поэтому старую рецессию теперь называют технической, а название для новой еще не определили. Когда она наступит, нам об этом расскажут, тогда и появится новая формулировка.
Экономист Константин Селянин считает, что мир сейчас находится в большой стадии кризиса, которая началась еще в 2007 году.
— Он сводится к тому, что явно стали доминировать финансовые рынки над рынками реальных активов. Есть кризис между глобальным характером мировой финансовой системы и локальным регулированием, — говорит экономист. — В каждой стране свои правила регулирования финансовых рынков, им противостоят глобальные игроки, которые пользуются разностью регулирования. Пока эта разность противоречий не разрешится, не будет определенности, например, чтобы возник общемировой регулятор финансовых рынков, которому все будут подконтрольны, или вернется статус-кво 40–50-летней давности, когда финансовый рынок был зависим от рынка реальных активов.
По словам Константина Селянина, при таких раскладах мировая экономика будет находиться в кризисе около нескольких десятилетий.
Ситуация в мире
Эксперты уже не сомневаются в том, что мировая рецессия на подходе. Загадкой остается лишь то, насколько жесткий характер она может носить. Экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) США сделала всё, чтобы подготовиться к рецессии: ставки выросли, устранена лишняя ликвидность с рынков, ликвидировано несколько крупных банков. После отчетов ведущих компаний за первый квартал станет ясно, наступила ли рецессия или пока нет.
— Выход слабых данных может дать четко понять: рецессия уже здесь, с нами, — написал Евгений Коган. — С другой стороны, на фоне слабых данных будет четче понимание, что политика ФРС скоро смягчится. Вновь снизятся доходности по UST, вновь полетит вверх золото. Ну и доллар опять может пойти вниз. Если отчетность выйдет неожиданно сильной, увидим обратный эффект — продолжение того, что мы наблюдали в конце прошлой недели. Рост доллара, снижение цены на золото и снижение цен на UST.
Евгений Коган — автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики.
Константин Селянин отмечает, что главным признаком ремиссии — текущей или наступающей — становится рост ставок.
— Ставки резко выросли после длительного, чуть ли не в 10 лет, периода снижения или нахождения вблизи нулевых отметок, — пояснил экономист. — Сложнее становится привлечение инвестиций — они либо невозможны, либо крайне дорогие. Всё это происходит на фоне банковского кризиса в Америке и Европе, краха нескольких крупных банков. Это предвестник замедления мировой экономики.
Что будет с российской экономикой
Мнения экспертов о том, что будет с российской экономикой при мировой рецессии, разнятся. Не стоит забывать, что до 2022 года российская финансовая система и фондовый рынок зависели от иностранного капитала, но после того как Центробанк запретил нерезидентам продавать российские бумаги, эта зависимость себя исчерпала. Из-за этой заморозки над рынком навис риск тотальной распродажи нерезидентами всех активов при первой возможности. С другой стороны, те иностранные инвесторы, которые могли и хотели покинуть страну, уже это сделали, а притока денег из-за рубежа в ближайшее время не ожидается.
В итоге перенос мировой рецессии в Россию через отток иностранного капитала стал практически невозможен. Однако есть и другие механизмы, через которые кризис за рубежом способен усугубить ситуацию в России. По словам аналитика Алексея Федорова, российская экономика остается экспортно-сырьевой, поэтому, даже несмотря на высокий уровень финансовой отрезанности от западного мира, падение спроса на энергоносители в кризис может стать плачевным.
— 6–7-процентный провал спроса на энергоносители при глобальном экономическом кризисе обвалит цены на нефть до 40–60 долларов за баррель, спровоцирует спад ВВП России на 3–5% и таким образом заставит нас в полной мере ощутить его последствия, — объяснил аналитик. — Доходы России при кризисном сценарии упадут еще сильнее, чем в первом квартале 2023 года. Высокий дефицит федерального бюджета в этом случае может достигнуть критических значений в 5–7% от ВВП, что вынудит российские власти пойти на более существенное ослабление курса рубля (110–120 рублей за доллар США). А это означает новый всплеск инфляции до 12–16%, сокращение реальных располагаемых доходов граждан на 1–2% и еще более глубокий спад потребления.
Константин Селянин считает, что сейчас на российскую экономику оказывают влияние совершенно другие факторы, не связанные с мировым кризисом.
— Российская экономика сейчас стоит особняком. Влияние мировых кризисов на российскую экономику в условиях изоляции стало куда меньше, это действительно так. Но в связи с санкциями и другими событиями есть совершенно иные причины беспокоиться за российскую экономику. Когда мы имеем такой гигантский дефицит бюджета, отсутствие роста доходов населения в течение 10 лет... Эти проблемы никак не связаны с мировым финансовым кризисом, но они гораздо более существенны, именно они угрожают российской экономике в гораздо большей степени, — подытожил экономист.
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